Какие ТОП-банки сформировали меньше всего резервов под кредиты (инфографика)

Формирование резервов под кредитный портфель – основная причин убыточности украинских банков в 2014-2016 гг. Поэтому часто банки пытались и пытаются «креативить», чтобы скрыть реальное качество кредитного портфеля и, соответственно, минимизировать потребность в докапитализации.
В основном чем выше у банков показатель покрытия резервами кредитного портфеля, тем хуже их финансовый результат. Правда, есть нюанс. Различные банки с разной скоростью формировали резервы.
Кто-то – преимущественно в 2014-2015 гг., что в итоге позволило выйти в «плюс» уже в 2016 году (скажем, Райффайзен Банк Аваль). Кто-то активизировался в прошлом году (ПриватБанк, Укрсоцбанк и т.д.). А кому-то активно резервироваться приходилось и в 2014, и в 2015, и в 2016 году (Проминвестбанк, ВТБ Банк и т.д.).
В то же время есть группа банков, у которых показатель бронирования кредитного портфеля на 1 января 2017 не то что в разы, а иногда даже на порядок ниже, чем в среднем по рынку.
И если в случае отдельных банков (преимущественно с западным капиталом) это можно объяснить или спецификой бизнеса (например, работой на рынке ценных бумаг), или в целом более консервативной политикой управления рисками, то в случае ряда других банков (преимущественно с частным украинским капиталом) возникают различные вопросы и предположения (см. ниже таблицы).
В то же время не факт, что абсолютно все из нижеперечисленных банков с украинским капиталом, которые в верхней части таблицы, «креативят» с резервами. По крайней мере, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявлял, что по результатам стресс-теста НБУ был приятно удивлен качеством кредитного портфеля отдельных финучреждений с отечественным капиталом. Уже не говоря о том, что отдельные банки могли продавать проблемные кредиты или выводить их за баланс на связанные структуры.
По материалам Finbalance