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Деньги вкладчикам банков-банкротов будут возвращать по-новому

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Деньги вкладчикам банков-банкротов будут возвращать по-новому
Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договоры с банками-агентами для осуществления выплат вкладчикам неплатежеспособных банков через автоматизированную систему, тестирование которой начнется на следующей неделе.

Как сообщила пресс-служба фонда, система предполагает свободный выбор вкладчиком банка для получения выплат среди подключенных к системе. В частности, соответствующие договоры подписаны с банками «Правэкс-Банк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», «Укргазбанк», «ПУМБ», «ТАСкомбанк» и «Пивденный».

Фонд напомнил, что нормативно-правовые акты, позволяющие перейти к выплатам с помощью новой автоматизированной системы, вступили в силу 31 января 2017 года. Ранее директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин в интервью заявлял о планах фонда перейти к системе выплат гарантированного возмещения вкладчикам вне привязки к определенному банку-агенту, чтобы вкладчик мог определять учреждение для выплат самостоятельно.

В ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.

По материалам УНИАН
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