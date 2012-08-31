Анна Чернобай Мастер

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Япония легализует биткоин Япония легализует биткоин. Правительство в Токио наконец-то определилось со статусом цифровой валюты биткоин: уже в ближайшее время она официально станет платёжным средством.







Биткоин – новое платёжное средство, но не новая валюта



В последние годы мы наблюдаем, как многие страны с осторожностью присматриваются к биткоину, не рискуя дать ему абсолютную свободу. В Швейцарии также пока что нет единого подхода: в то время, как в городе Цюрих не поверили в биткоин как в платёжное средство, город Цуг, наоборот, разрешил оплачивать местные государственные услуги с помощью цифровой валюты. Узнайте, как Швейцария рассматривает биткоин для целей налогообложения.



Власти Японии решили пойти ещё дальше: уже в апреле 2017 года биткоин официально станет платёжным средством на территории всей страны. Так предприсывает принятый законопроект о внесении поправок в Закон о платёжной системе Японии.



Впервые предложение о пересмотре Закона в пользу признания биткоина на правовом уровне было выдвинуто ещё в июне 2016 года. Как результат, уже в декабре того же года были представлены на рассмотрение первые законодательные поправки по этому вопросу.

Государственные власти неустанно подчёркивают, что впредь биткоин станет официальным платёжным средством, но никак не официальной валютой. Буква закона чётко прописывает разницу между «цифровой валютой» и «официальной валютой». Последней без изменений остаётся денежная единица — японская иена.



Легализация биткоина – как оружие в борьбе с финансированием терроризма



С приобретением законодательного статуса биткоин неминуемо окажется под пристальным вниманием государственных властей. Последние имеют на него свои виды: по официальной версии, с помощью цифровой валюты Япония планирует бороться с незаконными цифровыми трансакциями, налоговыми уклонистами и финансированием терроризма.



Наряду с этим, правительство также намерено усилить защиту цифровых данных пользователей, которые используют биткоин. Непосредственно легализация криптовалюты повлечёт за собой ряд правовых изменений: например, биткоин-кредиторы должны будут иметь соответствующую регистрацию и т. д.



Отсюда напрашивает соответствующий вывод: государственные власти получат доступ к информации обо всех держателях криптовалюты, которых на территории азиатской страны немало. А это последний шаг в сторону повсеместного взимания с биткоина налогов. Напомню, что недавно с налогообложением биткоина определился Израиль.



Япония как международный гигант биткоин-рынка



С момента своего создания и до недавнего биткоин не находил себе места в правовой среде Японии. Однако данный нюанс не помешал популяризации цифровой валюты.



Сегодня азиатская страна является второй крупнейшей площадкой для торговли биткоином в мире. Для сравнения: лишь в период с апреля по декабрь 2016 года количество потребителей цифровой валюты увеличилось с некогда 14 тысяч человек до 76’400 тысяч человек! В большинстве розничных магазинах биткоин уже принимают в качестве платёжного средства.



Неудивительно, что с помощью легализации биткоина правительство Японии планирует закрепить благосклонность населения к цифровой валюте. Однако такая «привязанность» также может сулить существенные финансовые риски.



Из-за осторожного отношения международной общественности и шаткой политической ситуации в мире, курс биткоина довольно часто бывает нестабильным. К примеру, совсем недавно из-за вмешательства Центрального банка Китая в деятельность биткоин-платформ валюта резко упала в цене.



Источник В последние годы мы наблюдаем, как многие страны с осторожностью присматриваются к биткоину, не рискуя дать ему абсолютную свободу. В Швейцарии также пока что нет единого подхода: в то время, как в городе Цюрих не поверили в биткоин как в платёжное средство, город Цуг, наоборот, разрешил оплачивать местные государственные услуги с помощью цифровой валюты. Узнайте, как Швейцария рассматривает биткоин для целей налогообложения.Власти Японии решили пойти ещё дальше: уже в апреле 2017 года биткоин официально станет платёжным средством на территории всей страны. Так предприсывает принятый законопроект о внесении поправок в Закон о платёжной системе Японии.Впервые предложение о пересмотре Закона в пользу признания биткоина на правовом уровне было выдвинуто ещё в июне 2016 года. Как результат, уже в декабре того же года были представлены на рассмотрение первые законодательные поправки по этому вопросу.Государственные власти неустанно подчёркивают, что впредь биткоин станет официальным платёжным средством, но никак не официальной валютой. Буква закона чётко прописывает разницу между «цифровой валютой» и «официальной валютой». Последней без изменений остаётся денежная единица — японская иена.С приобретением законодательного статуса биткоин неминуемо окажется под пристальным вниманием государственных властей. Последние имеют на него свои виды: по официальной версии, с помощью цифровой валюты Япония планирует бороться с незаконными цифровыми трансакциями, налоговыми уклонистами и финансированием терроризма.Наряду с этим, правительство также намерено усилить защиту цифровых данных пользователей, которые используют биткоин. Непосредственно легализация криптовалюты повлечёт за собой ряд правовых изменений: например, биткоин-кредиторы должны будут иметь соответствующую регистрацию и т. д.Отсюда напрашивает соответствующий вывод: государственные власти получат доступ к информации обо всех держателях криптовалюты, которых на территории азиатской страны немало. А это последний шаг в сторону повсеместного взимания с биткоина налогов. Напомню, что недавно с налогообложением биткоина определился Израиль.С момента своего создания и до недавнего биткоин не находил себе места в правовой среде Японии. Однако данный нюанс не помешал популяризации цифровой валюты.Сегодня азиатская страна является второй крупнейшей площадкой для торговли биткоином в мире. Для сравнения: лишь в период с апреля по декабрь 2016 года количество потребителей цифровой валюты увеличилось с некогда 14 тысяч человек до 76’400 тысяч человек! В большинстве розничных магазинах биткоин уже принимают в качестве платёжного средства.Неудивительно, что с помощью легализации биткоина правительство Японии планирует закрепить благосклонность населения к цифровой валюте. Однако такая «привязанность» также может сулить существенные финансовые риски.Из-за осторожного отношения международной общественности и шаткой политической ситуации в мире, курс биткоина довольно часто бывает нестабильным. К примеру, совсем недавно из-за вмешательства Центрального банка Китая в деятельность биткоин-платформ валюта резко упала в цене.

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