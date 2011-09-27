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Компания Grab, конкурент Uber, выкупит индонезийский платежный стартап за $100 млн

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Компания Grab, конкурент Uber, выкупит индонезийский платежный стартап за $100 млн

Grab анонсировали сделку о покупке Индонезийского платежного онлайн стартапа Kudo за сумму более $100 млн. По словам источника знакомого с ситуацией, подобное приобретение, поможет перевозчику из юго-восточной Азии увеличить число потенциальных клиентов.

Ранее Grab пообещали, что на развитие Индонезии будет выделено порядка $700 млн, именно из этой суммы будет выделены средства на заключение сделки. Остальная сумма будет реализована в течение следующих 4-х лет.

Стартап Kudo основан в 2014 году и предоставляет возможность проведения онлайн транзакций для потребителей из Индонезии. Основной аудиторией сервиса являются потребители, без банковских аккаунтов из маленьких городов и сел, желающий осуществить онлайн покупку в интернете, по средствам агентской сети сервиса.

Скорее всего, официальное объявление сделки, состоится уже на этой неделе, и наибольший конкурент американского сервиса Uber в юго-восточной Азии, расширит свою деятельность в нишу онлайн платежей, что в последующем может быть интегрировано в общую структуру сервиса.

Обе компании - Grab и Kudo, отказались прокомментировать слухи.

Grab продолжает экспансию по территории Индонезии, численность населения которой насчитывает порядка 250 млн человек, а основными конкурентами остаются Uber и Go-Jek.

Еще в прошлом году, Grab в партнерстве с Lippo Group разработали и выпустили новую мобильную платежную платформу. Результатом совместной работы, стала возможность использования приложения Grab для оплаты в розничных точках компании Lippo, по всей стране.

Компания Grab была основана выпускником Гарвардской бизнес школы Энтони Таном, и привлекла порядка $750 млн инвестиций в сентябре прошлого года.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
инвестиции, платежная система, стартап, финансы
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