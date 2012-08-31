Анна Чернобай Мастер

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,511 Благодарностей: 571 КП: 0.356

Пять топ-событий недели в биткоин- и блокчейн-индустрии В традиционном воскресном обзоре ForkLog – недолгая паника на рынке биткоина, амбициозные шаги братьев Уинклвоссов и другие заметные события недели.



Китайские биржи заморозили вывод средств





Китай уже которую неделю остается главным ньюсмейкером в криптовалютном пространстве, и минувшая неделя исключением не стало. Главной новостью, безусловно, стало решение двух ведущих бирж OKCoin и Huobi о временном прекращении возможности вывода биткоинов. Ограничение было введено 9 февраля и, как ожидается, продлится один месяц.



Официальной причиной такого решения названо резкое изменение регуляторной политики в регионе, а также необходимость более жесткого соответствия законодательству по борьбе с легализацией незаконных капиталов.



Новость моментально отразилась на курсе биткоина, который за короткий отрезок времени потерял в стоимости около $100, опустившись в какой-то момент до $930.



Впрочем, уже к субботе криптовалюта несколько отыграла потерянные позиции, вернувшись к отметке в $1000. Именно в этом районе биткоин и торгуется с пятницы вечера.



Также следует отметить, что целый ряд других китайских бирж, в частности, BitBays, BTC100, BTCTrade, HaoBTC и Yunbi, также внесли изменения в правила вывода средств. О полной заморозке, впрочем, речь не идет – предполагается, что пользователей могут ждать «задержки». А вот CHBTC последовала примеру OKCoin и Huobi, и также приостановила на месяц вывод средств.



Уинклвоссы поднимают ставки





Находящийся в процессе утверждения биржевой биткоин-фонд братьев Уинклвоссов увеличил размер своего предложения с $65 млн до $100 млн. Такая информация содержится в новых документах, направленных в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).



Напомним, решение о регистрации Winklevoss Bitcoin Trust должно быть принято регулятором до 11 марта. Если оно окажется положительным, Winklevoss Bitcoin Trust станет первым биржевым биткоин-фондом, одобренным в США, и сможет привлекать инвесторов, работающих с традиционными активами, а также даст возможность трейдерам работать на криптовалютных рынках, не приобретая криптовалюту.



В Вене открылся биткоин-банк





В столице Австрии Вене начал работу первый биткоин-банк, предлагающий обмен фиатных валют на криптовалюту. Биткоин-банк расположился на одной из самых оживленных улиц Вены, и, помимо собственно обмена, здесь можно получить всю необходимую информацию о криптовалютах. Для получения криптовалюты клиент банка заранее оформляет биткоин-адрес, который будет выполнять функцию своего рода «почтового ящика».



Такая инициатива, безусловно, достойна только похвалы, и остается надеяться, что пример Вены вдохновит и другие города Старой Европы.



Власти России готовят предложения по регулированию криптовалют





Ожидается, что уже летом 2017 года Министерство финансов и Банк России выступят с совместным предложением о регулировании криптовалют в России.



Цитата: «В середине этого года мы выйдем с совместным предложением с Минфином и другими заинтересованными лицами, с тем, как мы предлагаем относиться и считать биткоин, и какое регулирование должно быть к нему применено», —



По ее словам, криптовалюта должна быть национальной и обеспеченной гарантиями государства по такого рода операциям, в то время как любые запреты были бы «неправильными». Что имела в виду Скоробогатова, использовав слово «национальная», понятно, впрочем, не до конца.



Прогресс блокчейн-проекта Bitfury в Грузии





Компания Bitfury и Национальное агентство публичного реестра Грузии подписали новый меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым будет осуществлено массовое внедрение сервиса по покупке и продаже прав собственности на земельные участки, регистрацию новых прав, а также регистрацию закладных на недвижимость и нотариальное оформление документов.



Цитата: «Уже этим летом мы сможем запустить безопасную и эффективную блокчейн-систему регистрации недвижимого имущества», —



Также в планах Bitfury перевод в блокчейн таких сервисов, как нотариальные услуги и эскроу- услуги.



Источник Китай уже которую неделю остается главным ньюсмейкером в криптовалютном пространстве, и минувшая неделя исключением не стало. Главной новостью, безусловно, стало решение двух ведущих бирж OKCoin и Huobi о временном прекращении возможности вывода биткоинов. Ограничение было введено 9 февраля и, как ожидается, продлится один месяц.Официальной причиной такого решения названо резкое изменение регуляторной политики в регионе, а также необходимость более жесткого соответствия законодательству по борьбе с легализацией незаконных капиталов.Новость моментально отразилась на курсе биткоина, который за короткий отрезок времени потерял в стоимости около $100, опустившись в какой-то момент до $930.Впрочем, уже к субботе криптовалюта несколько отыграла потерянные позиции, вернувшись к отметке в $1000. Именно в этом районе биткоин и торгуется с пятницы вечера.Также следует отметить, что целый ряд других китайских бирж, в частности, BitBays, BTC100, BTCTrade, HaoBTC и Yunbi, также внесли изменения в правила вывода средств. О полной заморозке, впрочем, речь не идет – предполагается, что пользователей могут ждать «задержки». А вот CHBTC последовала примеру OKCoin и Huobi, и также приостановила на месяц вывод средств.Находящийся в процессе утверждения биржевой биткоин-фонд братьев Уинклвоссов увеличил размер своего предложения с $65 млн до $100 млн. Такая информация содержится в новых документах, направленных в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).Напомним, решение о регистрации Winklevoss Bitcoin Trust должно быть принято регулятором до 11 марта. Если оно окажется положительным, Winklevoss Bitcoin Trust станет первым биржевым биткоин-фондом, одобренным в США, и сможет привлекать инвесторов, работающих с традиционными активами, а также даст возможность трейдерам работать на криптовалютных рынках, не приобретая криптовалюту.В столице Австрии Вене начал работу первый биткоин-банк, предлагающий обмен фиатных валют на криптовалюту. Биткоин-банк расположился на одной из самых оживленных улиц Вены, и, помимо собственно обмена, здесь можно получить всю необходимую информацию о криптовалютах. Для получения криптовалюты клиент банка заранее оформляет биткоин-адрес, который будет выполнять функцию своего рода «почтового ящика».Такая инициатива, безусловно, достойна только похвалы, и остается надеяться, что пример Вены вдохновит и другие города Старой Европы.Ожидается, что уже летом 2017 года Министерство финансов и Банк России выступят с совместным предложением о регулировании криптовалют в России.заявила заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.По ее словам, криптовалюта должна быть национальной и обеспеченной гарантиями государства по такого рода операциям, в то время как любые запреты были бы «неправильными». Что имела в виду Скоробогатова, использовав слово «национальная», понятно, впрочем, не до конца.Компания Bitfury и Национальное агентство публичного реестра Грузии подписали новый меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым будет осуществлено массовое внедрение сервиса по покупке и продаже прав собственности на земельные участки, регистрацию новых прав, а также регистрацию закладных на недвижимость и нотариальное оформление документов.прокомментировала подписание меморандума министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.Также в планах Bitfury перевод в блокчейн таких сервисов, как нотариальные услуги и эскроу- услуги.

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