Пиратская партия Нидерландов не откажется от Биткойна

Как сообщает интернет-издание News.bitcoin.com, Избирательный совет Голландии недавно отклонил вступительный предвыборный взнос Пиратской партии для участия в предстоящих выборах. Партия пыталась внести взнос в биткойнах.
Пиратская партия – это международное движение, представленное в более чем сорока странах мира. Члены партии, обращающиеся друг к другу словом “пират”, имеют места в Европейском парламенте и национальном парламенте Исландии. “Пираты” также были избраны в Германии, Австрии, Швейцарии и Чехии. Партия известна своим лояльным отношением к биткойну.
Многие сторонники Пиратской партии делают пожертвования в ее пользу в биткойнах (партия также принимает другие криптовалюты, в том числе местный голландский криптокоин Gulden).
“Партия хотела внести депозит в размере 11250 евро на предвыборный счет Избирательному совету в биткойнах, однако этот вид цифровой валюты не принимается правительством”, – прокомментировала события член партии Ансилла Ван де Лист. Партия перевела цифровую валюту в евро и внесла взнос.
“Мы хотели найти биткойну хорошее применение”, – объясняет г-жа Ван де Лист. “Так мы и сделали. Наше правительство его не приняло, поэтому мы обменяли его на евро и оплатили в них. Для нас это было важно: мы получаем пожертвования в биткойнах и желали бы платить ими же за участие в выборах”.
Партия видит существенные недостатки в нынешней экономической системе, которые отсутствуют у Биткойна. Старые экономические структуры созданы непрозрачными, и пираты испытывают глубокое недоверие к банковской системе.
“Пираты поддерживают идею диверсификации банковского сектора при помощи Биткойна. Он воплощает на практике идеалы, к которым мы стремимся: децентрализация власти, подотчетность, прозрачность, пространство для роста и инноваций”, – говорит г-жа Ван де Лист. “То, что базовый код является прозрачным и поддерживается сообществом увеличивает его благонадежность”.
Партия будет продолжать использовать Биткойн в будущем. Пираты стремятся децентрализовать власть крупных компаний и правительства.
“Пиратская партия пришла из Интернета, поэтому наши основные принципы структурированы вокруг цифрового мира. Права человека и гражданина являются нашим главным приоритетом”, – заявляет Ван де Лист.
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