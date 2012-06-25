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Пакистанский стартап GharPar на деле показал, как можно увеличить выручку на 400%

Такие молодые компании как Uber и Airbnb, которые работают по запросу клиента уже критиковались их оппонентами за то что у них наблюдается рост неравенства в получаемой выручке, но на примере одной молодой компании из Пакистана ниже можно показать, как она хочет избавиться от таких опасений.



Стартап ГарПар (GharPar), который с языка пушту можно перевести как "На дому" предоставляет населению услуги салона красоты, не выходя за порог вашего дома. Это новый стартап, который работает в "невидимом" режиме с сентября прошлого года, но в настоящее время он начинает реально влиять на доходы своих фрилансеров косметологов.



По словам госпожи Арудж (Arooj), которая является соочередителем этого стартапа, "Что нас вдохновило на создание этого стартапа, так это понимание того, что в салонном бизнесе красоты сейчас чрезмерно много неоправданной эксплуатации. По официальной статистике средняя зарплата косметолога в таких кабинетах сейчас составляет где-то 80 долл. США в месяц. За консультации они получают может немного больше, но сейчас это где-то примерно так".



Арудж объясняет, что в стране существует сеть фрилансеров работающих в сфере красоты, но эта сеть сильно фрагментирована и не обеспечивает стабильность предоставления этого сервиса, а также зачастую имеет слабую рабочую этику и в результате, они не способны предлагать свои услуги клиентам на должном уровне.



Другая проблема заключается в том, что уровень оплаты за оказанные услуги в Пакистане почти всегда остается на усмотрение клиента - которые по своему выбору могут серьезно её урезать. В конце концов - это неофициальный рынок услуг. В связи с этим этот стартап работает с косметологами в своей сети очень плотно - высокие стандарты обслуживания имеют первостепенное значение в этой отрасли, поэтому стартап старается повышать мастерство своих фрилансеров, предоставляет им обратную связь по навыкам общения, а также советует им как можно выглядеть более презентабельно.



Стартап делает упор на фиксированных тарифах на оказываемые ими услуги, которые необходимо чётко озвучивать во время того как люди делают им запрос, чтобы сделать маникюр или массаж. И вот это имеет решающее значение в привлечении косметологов для работы на этой платформе, добавляет Арундж.



"В самом начале, когда мы только начали создавать наше сообщество косметологов, многие женщины говорили нам, что они весьма скептически относятся к этой идее. Они просто привыкли к тому, что получают низкую заработную плату. И когда мы им сообщили, что они могли бы увеличить свои доходы более чем на 300%, они просто смеялись над нами", утверждает Арундж. "Некоторые думали, что их вынудят заниматься проституцией".



Госпожа Арундж является одной из 4-х основательниц этого стартапа, утверждает, что потребовалось достаточно долго убеждать и работать в тесном сотрудничестве с косметологами, чтобы заполучить их в своё сообщество. В настоящее время одна из её сестер сама управляет косметическим салоном, таким образом она присоединилась к сети. Постепенно люди поняли в чем преимущество такой работы.



Сейчас в стартапе насчитывается 17 внештатных косметологов. С каждой сделки совершенной через сайт стартапа GharPar, он забирает себе 30%, чтобы оплатить свои накладные расходы и траты на маркетинг. Но теперь косметологи чувствуют себя надежно и в безопасности и получают гораздо больший доход чем раньше. Обычно стартапы работающие по запросу клиента взимают от 15 до 20% подобных сборов с участников таких проектов. А к примеру Uber, берет 25%, без сборов за бронирование вызова.



В настоящее время, в среднем за работу на дому у клиенток косметологи из этого стартапа получают до 450 долларов в месяц. А самые высококвалифицированные косметологи в GharPar за декабрь прошлого года сумели заработать до 1000 долл.США, это по словам самой г-жи Арундж. Это может быть и небольшой заработок по сравнению тем, что платят на этом рынке в западных странах, но сейчас в Пакистане минимальная зарплата составляет всего 140 долл. США в месяц. Да и она порой часто не соблюдается, и некоторым рабочим платят значительно меньше и этих денег.



"Мы сейчас в этом направлении бизнеса первые в нашей стране и по большей части мы больше социально ориентированная молодая компания", объясняет Арундж. "Значительная часть нашей работы сосредоточена на оказании помощи социальному меньшинству в нашей стране и остальным уязвимым слоям населения".



Этот стартап, который утверждает, что сейчас в его списке уже более 1200 клиентов в городе Лахор, в ближайшее время планирует расширение своей сети и на остальные города страны.



В настоящее время заказы на оказываемые стартапом услуги можно сделать через их веб-сайт, а также на их страничке в Фейсбуке, а также с помощью просто телефона. Мобильное приложение для смартфонов у них пока еще в разработке и они сейчас думают, как лучше всего его собрать и запустить.



Тут причина в том, что каждый косметолог работает в своей нише. И когда потенциальная клиентка их сервиса будет запрашивать сразу несколько услуг от них, то вполне вероятно, что у неё дома будет работать сразу два или три косметолога. То есть один будет заниматься её волосами, а другой заканчивать маникюр.



Стартап GharPar предоставляет своим фрилансерам все необходимые средства для работы, а также аксессуары. Как поясняет г-жа Арундж, то это имеет важное значение, чтобы убедится, что косметолог выполняет полностью порученный объем работы, а не делает больше или меньше.



Соответственно, если кто-то из клиентов не заплатит такому фрилансеру, то он будет внесены в "черные списки". А чтобы клиентка убедилась, что она имеет дело с законной фирмой, то стартап регистрирует у себя по паспорту всех своих фрилансеров.



"Это жизненно важно для надежности и безопасности наших косметологов - нам нужно убедиться, чтобы обе стороны были довольным приятным общением и профессионализмом наших фрилансеров", говорит г-жа Арундж.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58a1904b17079 Такие молодые компании как Uber и Airbnb, которые работают по запросу клиента уже критиковались их оппонентами за то что у них наблюдается рост неравенства в получаемой выручке, но на примере одной молодой компании из Пакистана ниже можно показать, как она хочет избавиться от таких опасений.Стартап ГарПар (), который с языка пушту можно перевести как "На дому" предоставляет населению услуги салона красоты, не выходя за порог вашего дома. Это новый стартап, который работает в "невидимом" режиме с сентября прошлого года, но в настоящее время он начинает реально влиять на доходы своих фрилансеров косметологов.По словам госпожи Арудж (Arooj), которая является соочередителем этого стартапа, "Что нас вдохновило на создание этого стартапа, так это понимание того, что в салонном бизнесе красоты сейчас чрезмерно много неоправданной эксплуатации. По официальной статистике средняя зарплата косметолога в таких кабинетах сейчас составляет где-то 80 долл. США в месяц. За консультации они получают может немного больше, но сейчас это где-то примерно так".Арудж объясняет, что в стране существует сеть фрилансеров работающих в сфере красоты, но эта сеть сильно фрагментирована и не обеспечивает стабильность предоставления этого сервиса, а также зачастую имеет слабую рабочую этику и в результате, они не способны предлагать свои услуги клиентам на должном уровне.Другая проблема заключается в том, что уровень оплаты за оказанные услуги в Пакистане почти всегда остается на усмотрение клиента - которые по своему выбору могут серьезно её урезать. В конце концов - это неофициальный рынок услуг. В связи с этим этот стартап работает с косметологами в своей сети очень плотно - высокие стандарты обслуживания имеют первостепенное значение в этой отрасли, поэтому стартап старается повышать мастерство своих фрилансеров, предоставляет им обратную связь по навыкам общения, а также советует им как можно выглядеть более презентабельно.Стартап делает упор на фиксированных тарифах на оказываемые ими услуги, которые необходимо чётко озвучивать во время того как люди делают им запрос, чтобы сделать маникюр или массаж. И вот это имеет решающее значение в привлечении косметологов для работы на этой платформе, добавляет Арундж."В самом начале, когда мы только начали создавать наше сообщество косметологов, многие женщины говорили нам, что они весьма скептически относятся к этой идее. Они просто привыкли к тому, что получают низкую заработную плату. И когда мы им сообщили, что они могли бы увеличить свои доходы более чем на 300%, они просто смеялись над нами", утверждает Арундж. "Некоторые думали, что их вынудят заниматься проституцией".Госпожа Арундж является одной из 4-х основательниц этого стартапа, утверждает, что потребовалось достаточно долго убеждать и работать в тесном сотрудничестве с косметологами, чтобы заполучить их в своё сообщество. В настоящее время одна из её сестер сама управляет косметическим салоном, таким образом она присоединилась к сети. Постепенно люди поняли в чем преимущество такой работы.Сейчас в стартапе насчитывается 17 внештатных косметологов. С каждой сделки совершенной через сайт стартапа GharPar, он забирает себе 30%, чтобы оплатить свои накладные расходы и траты на маркетинг. Но теперь косметологи чувствуют себя надежно и в безопасности и получают гораздо больший доход чем раньше. Обычно стартапы работающие по запросу клиента взимают от 15 до 20% подобных сборов с участников таких проектов. А к примеру Uber, берет 25%, без сборов за бронирование вызова.В настоящее время, в среднем за работу на дому у клиенток косметологи из этого стартапа получают до 450 долларов в месяц. А самые высококвалифицированные косметологи в GharPar за декабрь прошлого года сумели заработать до 1000 долл.США, это по словам самой г-жи Арундж. Это может быть и небольшой заработок по сравнению тем, что платят на этом рынке в западных странах, но сейчас в Пакистане минимальная зарплата составляет всего 140 долл. США в месяц. Да и она порой часто не соблюдается, и некоторым рабочим платят значительно меньше и этих денег."Мы сейчас в этом направлении бизнеса первые в нашей стране и по большей части мы больше социально ориентированная молодая компания", объясняет Арундж. "Значительная часть нашей работы сосредоточена на оказании помощи социальному меньшинству в нашей стране и остальным уязвимым слоям населения".Этот стартап, который утверждает, что сейчас в его списке уже более 1200 клиентов в городе Лахор, в ближайшее время планирует расширение своей сети и на остальные города страны.В настоящее время заказы на оказываемые стартапом услуги можно сделать через их веб-сайт, а также на их страничке в Фейсбуке, а также с помощью просто телефона. Мобильное приложение для смартфонов у них пока еще в разработке и они сейчас думают, как лучше всего его собрать и запустить.Тут причина в том, что каждый косметолог работает в своей нише. И когда потенциальная клиентка их сервиса будет запрашивать сразу несколько услуг от них, то вполне вероятно, что у неё дома будет работать сразу два или три косметолога. То есть один будет заниматься её волосами, а другой заканчивать маникюр.Стартап GharPar предоставляет своим фрилансерам все необходимые средства для работы, а также аксессуары. Как поясняет г-жа Арундж, то это имеет важное значение, чтобы убедится, что косметолог выполняет полностью порученный объем работы, а не делает больше или меньше.Соответственно, если кто-то из клиентов не заплатит такому фрилансеру, то он будет внесены в "черные списки". А чтобы клиентка убедилась, что она имеет дело с законной фирмой, то стартап регистрирует у себя по паспорту всех своих фрилансеров."Это жизненно важно для надежности и безопасности наших косметологов - нам нужно убедиться, чтобы обе стороны были довольным приятным общением и профессионализмом наших фрилансеров", говорит г-жа Арундж.Перевод специально для mmgp.ru источник

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