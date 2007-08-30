Реферальные и страховые передложения от блога honest-investor

Реферальные и страховые предложения от блога honest-investor
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1.Bitluna-2.5%
2.Strange Event-6%
3.Passiveloan-2.5%
4.Solar-Invest-7%
5.Zinc7-2.5%
6.Coin-Transfer-14%
7.Coffeewealth-2.5%
8.Investment-dragons-8%
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Для получения рефбэка Вам необходимо:
1. Зарегистрироваться в одном из представленных проектов на моем блоге и сделать вклад в этот проект ( ссылка на блог находится в моей подписи)
Важно знать!
Если вы хотите стать моим рефералом, но заходили на сайт проекта по другим ссылкам (из тем на форумах, мониторов, писем, и т.д.), то нужно удалить старые куки. Будьте внимательны!!!
2. После вклада заказываете рефбек в данной теме, пишите ваш логин, сумму вклада номер кошелька для выплаты рефбека
3.Запрос рефбека возможен в течение 48 часов после вклада, заявки оставленные позже этого срока обрабатываться не будут
4.Обязательно отписывайтесь о получении рефбека в данной теме, в противном случае рефбека от следующих вкладов не будет.
Контакты для связи:
1.Личка на форуме
2.Telegram @honest_investor
добавлено через 2 минуты
Актуально!!!