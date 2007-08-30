Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Реферальные и страховые передложения от блога honest-investor

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:49
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.07.2015
Сообщений: 515
Благодарностей: 206
КП: 0.000
Реферальные и страховые передложения от блога honest-investor
Реферальные и страховые предложения от блога honest-investor
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1.Bitluna-2.5%

2.Strange Event-6%

3.Passiveloan-2.5%

4.Solar-Invest-7%

5.Zinc7-2.5%

6.Coin-Transfer-14%

7.Coffeewealth-2.5%

8.Investment-dragons-8%

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Для получения рефбэка Вам необходимо:


1. Зарегистрироваться в одном из представленных проектов на моем блоге и сделать вклад в этот проект ( ссылка на блог находится в моей подписи)

Важно знать!

Если вы хотите стать моим рефералом, но заходили на сайт проекта по другим ссылкам (из тем на форумах, мониторов, писем, и т.д.), то нужно удалить старые куки. Будьте внимательны!!!

2. После вклада заказываете рефбек в данной теме, пишите ваш логин, сумму вклада номер кошелька для выплаты рефбека

3.Запрос рефбека возможен в течение 48 часов после вклада, заявки оставленные позже этого срока обрабатываться не будут

4.Обязательно отписывайтесь о получении рефбека в данной теме, в противном случае рефбека от следующих вкладов не будет.

Контакты для связи:
1.Личка на форуме
2.Telegram @honest_investor

добавлено через 2 минуты
Актуально!!!
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Последний раз редактировалось neboslez; Сегодня в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
neboslez на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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