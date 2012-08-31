Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,508 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

За крах банка могут ответить операционисты

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:28
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,511
Благодарностей: 571
КП: 0.356
За крах банка могут ответить операционисты
Сейчас требования к деловой репутации банкиров установлены лишь для руководителей и акционеров, а также ряда топовых должностей, например для главных бухгалтеров.



Банк России предлагает наказывать абсолютно всех сотрудников лопнувшего банка за его крах, а не только акционеров и топ-менеджеров, пишут «Известия».

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов утверждает, что по его опыту к коллапсу банка зачастую прикладывают руку даже простые операционисты, «которые в ряде кредитных организаций прямо участвовали в формировании тех же скрытых забалансовых вкладов».

Сейчас требования к деловой репутации банкиров установлены лишь для руководителей и акционеров, а также ряда топовых должностей, например для главных бухгалтеров. Их лишают права работы в банковской сфере на пять лет (срок пребывания в черном списке ЦБ). Рядовые сотрудники за крах банка ответственности вообще не несут.

В 2014 году в ЦБ предлагали просто увеличить срок нахождения банкиров в так называемом черном списке с пяти до 10 лет. Затем представители регулятора рассудили, что недобросовестных финансистов нужно наказывать пожизненной дисквалификацией, если при их участии или бездействии лопнуло более одного банка. Всего на 1 января 2017 года в черный список внесено более 6 000 человек. За прошлый год их число увеличилось на треть.

Акционерам и руководителям банков в любом случае установят наказание за крах кредитных организаций — соответствующие поправки готовят в закон «О банках и банковской деятельности». Чем больше потери кредиторов и вкладчиков рухнувшей кредитной организации, тем суровее планируются санкции. Как они будут применяться — вопрос пока нерешенный. При этом ведомства уже обозначили кардинально разный подход: ЦБ выступает за суровое наказание широкого круга вовлеченных лиц, а Минфин — за «высокоточный» принцип, при котором наказание не предусмотрено для всех и подбирается индивидуально.

Цитата:
«Срок изгнания из профессии должен зависеть от масштабов потерь кредиторов и вкладчиков в рухнувшем банке», —
сказал изданию представитель Минфина.

При этом пожизненная дисквалификация — это только крайняя мера, когда убытки лопнувшего банка огромны. «Вечный» запрет на профессию в Минфине предполагают предусмотреть только для акционеров и топ-менеджмента.

Сами банкиры с пониманием относятся к позициям как Минфина, так и ЦБ, но предостерегают власти от излишней жесткости. Впрочем, даже если такой подход будет принят, он вряд ли кардинально изменит ситуацию, прогнозируют участники рынка. Вероятнее всего, в таких условиях просто будут использоваться подставные лица, отвечающие установленным требованиям, а «рыночная» стоимость их «услуг» просто возрастет.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вкладчикам «Платинум Банка» могут не вернуть вклады! jurgan Новости в банковской сфере и страховании 9 17.01.2017 00:06
Еще два банка могут попасть в категорию проблемных – НБУ moskva Новости в банковской сфере и страховании 12 07.07.2016 03:18
Во что обойдется бюджету крах Дельта Банка Bayan4eg Новости в банковской сфере и страховании 0 29.05.2015 00:18
Два крупных украинских банка могут ликвидировать kingcasha Новости в банковской сфере и страховании 0 17.03.2015 14:16
В Украине могут закрыть два банка Tigrenish Новости в банковской сфере и страховании 27 03.12.2014 18:39

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Покупка сайтов - 200% прибыли.
От 1bison в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватара нет
Goldman Sachs объявил о конце "железного века" после падения цен на руду
От Николай - в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар monhyip
EnterProfit - enterprofit.biz
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Юридические инструменты против FX TREND
От Griboedov в разделе «Претензии к компании Forex Trend»
Аватар monitorinvest
EC Trading - www.ec-trading.com
От monitorinvest в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Интервью с админом STABILITA
От financial-future.biz в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     
Пользователей
401,508
Тем
453,775
Сообщений
11,110,356

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube