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Банки РФ в 2016 г. увеличили выдачу новых кредитных карт на 5%

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Банки РФ в 2016 г. увеличили выдачу новых кредитных карт на 5%
За 2016 год банки выдали всего 25,83 миллиона новых кредитов общим объемом более 3,25 триллиона рублей.



Банки в 2016 году выдали более 7,59 миллиона карт с общим лимитом 335,37 миллиарда рублей, средний лимит по карте увеличился до 44 тысяч рублей с 32 тысяч рублей, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Цитата:
"В сегменте кредитных карт наблюдается самое незначительное увеличение количества новых карт при самом значительном росте объемов новых выдач. Количество новых карт выросло только на 5% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 44%. В 2016 году было выдано более 7,59 миллиона карт с общим лимитом 335,37 миллиарда рублей, годом ранее – 7,26 миллиона карт на 223,31 миллиарда рублей. Средний лимит по карте увеличился с 32 до 44 тысяч рублей", -
говорится в сообщении.

За 2016 год банки выдали всего 25,83 миллиона новых кредитов общим объемом более 3,25 триллиона рублей, количество кредитов в годовом выражении выросло на 14%, а объемы кредитования увеличились на 28%. В 2015 году было выдано 22,58 миллиона кредитов на 2,55 триллиона рублей.

Количество новых кредитов наличными выросло на 18%, объемы выдач увеличились на 31%. За год было выдано 17,09 миллиона кредитов на 1,75 триллиона рублей, при этом в 2015 году банки выдали 14,43 миллиона кредитов на 1,34 триллиона рублей. Средний размер нового кредита наличными вырос до 102 тысяч рублей с 93 тысяч рублей.

Общее количество новых кредитов в сегменте ипотеки выросло на 16%, объемы кредитования - на 19%. В 2016 году было выдано 575,04 тысячи кредитов на 945,89 миллиарда рублей. Средний ипотечный кредит увеличился до 1,64 миллиона рублей с 1,6 миллиона рублей. Количество новых автокредитов выросло на 10%, а объемы на 25%. Так было выдано 267,42 тысячи автокредитов на 195,08 миллиарда рублей. Средний размер выданного автокредита вырос до 729 тысяч рублей с 638 тысяч рублей.

Декабрь стал самым кредитно-активным месяцем в 2016 году, при этом традиционный сезонный всплеск активности оказался ниже, чем ожидалось. В декабре 2015 года количество новых кредитов выросло на 28% по сравнению с ноябрем, а в 2016 году - на 15%. Аналитики отмечают, что, скорее всего, это связано с более равномерным распределением спроса населения на кредиты в течение всего 2016 года.

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