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Китайские биткоин-трейдеры переключаются на LocalBitcoins

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Китайские биткоин-трейдеры переключаются на LocalBitcoins

Торговые объемы на платформе по покупке и продаже биткоина LocalBitcoins в Китае достигли за минувшую неделю нового рекордного уровня. По данным статистического ресурса Coindance, этот показатель составил 6 599 940 юаней (около $959 000).

Предыдущий рекорд в китайском сегменте LocalBitcoins был зафиксирован на третьей неделе июня 2016 года (5 296 533 юаней).


Рост популярности этой площадки по физическому обмену криптовалюты можно объяснить последними действиями Народного банка Китая, который на прошлой неделе вынес местным биржам предупреждение о необходимости соблюдения правил финансового регулирования, а также последовавшей вслед за этим приостановкой вывода средств с ряда ведущих биткоин-платформ.

В частности, к таким мерам прибегли OKCoin, Huobi и CHBTC, в то время как BitBays, BTC100, BTCTrade, HaoBTC и Yunbi также внесли изменения в правила вывода средств, сообщив о предстоящих задержках с выводом средств.

Напомним, под конец прошлой недели курс биткоина, упав перед этим до отметок $930-$950, вернулся к отметке в $1000.

Впрочем, уже в понедельник утром стало известно, что биржа Yunbi увеличила комиссию на торговые операции до 0.2%, в то время как CHBTC, ранее заморозив вывод BTC и LTC, распространила эти меры на ETH и ETC.

На фоне этого известия курс биткоина снова пошел вниз, опустившись до $980. Также наблюдается некоторое снижение курса ETH и ETC.

Источник.
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Метки
биткоин, новости
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