Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,508 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Греция может объявить дефолт уже летом 2017 года

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:54
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,511
Благодарностей: 571
КП: 0.356
Греция может объявить дефолт уже летом 2017 года

И снова Греция. Разногласия между кредиторами Греции в отношении того как бороться с невероятно огромным долгом, заставляют рынок нервничать не на шутку.

Раздоры между МВФ, правительством Греции и другими европейскими учреждениями, политиками и чиновниками вспыхнули как раз в преддверии встречи министров финансов стран Евросоюза 20 февраля.

На прошлой неделе цена греческих облигаций резко упала, доходности двухлетних бумаг выросли до 10%, а эти уровни мы не видели с июня прошлого года.

Группа хочет завершить кризис в феврале, до того, как начнутся выборы в Нидерландах в следующем месяце.

Они пытаются справиться с надвигающимся кризисом, с которым Греция может столкнуться в июле, когда ей придется погашать более €6 млрд. А это вряд ли возможно без помощи извне или без реструктуризации.

Часики тикают, так что МВФ, Европейский фонд финансовой стабильности, и правительства должны наконец согласовать план действий. Вроде бы стороны придумали общий план, которых их устраивает, но в это верится с трудом, учитывая все обстоятельства.

Серия выборов еврозоны в Нидерландах, Франции и Германии осложняет дело.

Правительства должны найти решения прямо сейчас, до того, как ситуация начнет влиять на их внутреннюю политику.

С одной стороны – МВФ, который хочет, чтобы правительства еврозоны согласились на снижение бремени задолженности для Греции и отменили дополнительные меры жесткой экономии для страны. Госдолг Греции неустойчив и грозит стать «взрывоопасным» без помощи извне, отмечено в докладе фонда.

Другие правительства еврозоны с этим не согласны. Идея усиления поддержки Греции непопулярна среди избирателей и налогоплательщиков. А учитывая, что грядут выборы, эта позиция вряд ли изменится.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил немецкой телекомпании, что списание греческого долга нарушило бы условия Лиссабонского договора, который связывает европейские страны.

Знакомые проблемы. В сделках, в которых на карту поставлены миллиарды, балансирование на грани войны не является чем-то необычным.

Однако, сами греки все больше устают от шестилетних почти непрекращающихся разногласий и решений, принимаемых в последнюю минуту. Вместо того, чтобы провести еще одну программу спасения и списать долг, страна вынуждена была взять дополнительные кредиты, чтобы избежать дефолта.

Бывший министр финансов Греции Варуфакис заявил, что условия этого кредитования гораздо сильнее ударили по бедным слоям населения, чем по богатым, как в зоне в евро, так и в самой Греции, пишет Independent.

Варуфакис заявил, что они «цинично переложили огромные банковские убытки на плечи самых слабых налогоплательщиков в Европе. Вместо того, чтобы справиться с коррупцией, вот уже шесть лет внимание кредиторов сфокусировано на самых слабых слоях населения: фармацевты, пенсионеры, и уж точно не на олигархах».

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в прошедшие выходные ясно дал понять, что Афины не будут выполнять условия, которые не окажутся выгодными для страны.


Дефолт Греции без новых кредитов ожидается уже летом 2017 г. Осталось не так уж много времени до того момента, как ситуация уже будет взрывоопасной. И чьими-то интересами в любом случае предстоит пренебречь.

И весь вопрос в том, за счет кого на этот раз предстоит спасать главный источник головной боли европейских чиновников в последние годы. Отказ Франции и Германии помогать Греции станет очевидным доказательством того, что евроскептики правы, а «единая Европа» — бессмысленная мантра, которая не имеет под собой фундамента. Но граждане этих стран вряд ли поддержат своих лидеров, если они решат направить на спасение Греции деньги налогоплательщиков.

Самым перспективным вариантом сейчас кажется то, к чему призывают уже давно: отпустить Грецию, исключив ее из еврозоны тем или иным способом. Вот только подобные решение также подразумевают нарушение европейского законодательства, а «свободная» Греция – это тоже победа таких политиков, как Марин Ле Пен.

Ситуация практически патовая. Учитывая привычное упорство европейских властей и греков, которым уже нечего терять, все это затянется на несколько месяцев.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Блокчейн в московской системе электронных референдумов может заработать летом 2017 upline Горячие новости 0 07.02.2017 12:09
Снижение ставок по ипотечным кредитам может начаться с марта 2017 года Анна Чернобай Новости в банковской сфере и страховании 0 21.01.2017 16:27
В Раде призвали объявить дефолт, чтобы индексировать пенсии и зарплаты Alex356 Новости в банковской сфере и страховании 3 19.05.2015 14:50
Украина в ближайшие месяцы может объявить дефолт - Financial Times Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 4 09.05.2015 14:40
Греция готова объявить дефолт kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 4 17.04.2015 16:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Rondo
Нацбанк о перспективах валютного рынка Украины
От Rondo в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MonitoringFF
gold-farmer.ru - Gold-Farmer
От MonitoringFF в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
Аватара нет
Ищу инвестора/партнера
От Zagrebun в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватар bakster
Наше дело - theour.biz
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kingcasha
Azur Drones, предлагающий видеонаблюдение с помощью дронов, привлек €3.5 млн.
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет 4kings: 5788 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
401,508
Тем
453,775
Сообщений
11,110,356

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube