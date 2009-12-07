Акции Голдман Сакс трижды обновляли максимумы, прибавив +33% с момента выборов

Акции Голдмана уже трижды обновляли максимумы с времени президентских выборов 8 ноября 2016 года.
Хотя на горизонте изобилует неопределенность относительно того, как рынки акций и облигаций будут переваривать множество потенциальных ловушек. В четверг на видеокасте сайта Голдмана Бланкфейн
, главный исполнительный директор и председатель Голдман Сакс Гроуп GS, высказался по поводу перспектив рынка довольно пессимистично.
Генеральный директор Голдман Сакс Бланкфейн, работающий в самом видном банке в мире, сказал, как клиенты боролись с проблемами относительно неопределенности рынков в свете геополитических опасений за Европу
и вопросов политики, отстаиваемых президентом Дональдом Трампом.
Трамп пообещал увеличить финансовые расходы, ослабить банковское регулирование и снизить налоги, которые могут дать толчок экономике и фондовому рынку на новую высоту (до сих пор он работал на акции). Но вопросы о темпераменте Трампа, законодательные приоритеты, жесткий разговор о торговле, а также растущая обеспокоенность по поводу будущего Еврозоны.
Блэнкфеин и другие были крупными бенефициарами политической программы Трампа.
Кроме того, Goldman входит в число доверенных Трампа и членов кабинета. И Goldman, наряду с остальной частью банковского сектора, резко вырос, получив 33% роста на акциях
после победы Трампа на выборах 8 ноября, что на 8% сильнее индекса S & P 500 SPX
, а также более чем на 10% в сравнении с Dow Jones Industrial Average DJIA
и Nasdaq Composite Index COMP
за тот же период.
Забегая вперед, можно сказать, что банки, которые в основном торговались в одну сторону в течение последнего десятилетия, могут быть на пути к тому, чтобы сделать эпический отскок
. Некоторые аналитики и обозреватели рынка прогнозируют такой сценарий. Это возможно в случае, если Трамп будет следовать своим обещаниям и действительно разблокирует жизнерадостность рынка.
Переведено специально для MMGP.ru