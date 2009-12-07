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Акции Голдман Сакс трижды обновляли максимумы, прибавив +33% с момента выборов

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Старый Сегодня, 13:51
#1
Форекс-блогер
 
Аватар sunmistik
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
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Акции Голдман Сакс трижды обновляли максимумы, прибавив +33% с момента выборов



Акции Голдмана уже трижды обновляли максимумы с времени президентских выборов 8 ноября 2016 года.

Хотя на горизонте изобилует неопределенность относительно того, как рынки акций и облигаций будут переваривать множество потенциальных ловушек. В четверг на видеокасте сайта Голдмана Бланкфейн, главный исполнительный директор и председатель Голдман Сакс Гроуп GS, высказался по поводу перспектив рынка довольно пессимистично.

Генеральный директор Голдман Сакс Бланкфейн, работающий в самом видном банке в мире, сказал, как клиенты боролись с проблемами относительно неопределенности рынков в свете геополитических опасений за Европу и вопросов политики, отстаиваемых президентом Дональдом Трампом.

Трамп пообещал увеличить финансовые расходы, ослабить банковское регулирование и снизить налоги, которые могут дать толчок экономике и фондовому рынку на новую высоту (до сих пор он работал на акции). Но вопросы о темпераменте Трампа, законодательные приоритеты, жесткий разговор о торговле, а также растущая обеспокоенность по поводу будущего Еврозоны.

Блэнкфеин и другие были крупными бенефициарами политической программы Трампа.

Кроме того, Goldman входит в число доверенных Трампа и членов кабинета. И Goldman, наряду с остальной частью банковского сектора, резко вырос, получив 33% роста на акцияхпосле победы Трампа на выборах 8 ноября, что на 8% сильнее индекса S & P 500 SPX, а также более чем на 10% в сравнении с Dow Jones Industrial Average DJIA и Nasdaq Composite Index COMP за тот же период.

Забегая вперед, можно сказать, что банки, которые в основном торговались в одну сторону в течение последнего десятилетия, могут быть на пути к тому, чтобы сделать эпический отскок. Некоторые аналитики и обозреватели рынка прогнозируют такой сценарий. Это возможно в случае, если Трамп будет следовать своим обещаниям и действительно разблокирует жизнерадостность рынка.




Переведено специально для MMGP.ru
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sunmistik на форуме  
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2 раз(а):
Старый Сегодня, 13:56
#2
Интересующийся
 
Имя: Алекс
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.12.2009
Сообщений: 54
Благодарностей: 11
КП: 0.000
Re: Акции Голдман Сакс трижды обновляли максимумы, прибавив +33% с момента выборов
Цитата:
Сообщение от sunmistik Посмотреть сообщение
Генеральный директор Голдман Сакс Бланкфейн, работающий в самом видном банке в мире, сказал, как клиенты боролись с проблемами относительно неопределенности рынков в свете геополитических опасений за Европу и вопросов политики, отстаиваемых президентом Дональдом Трампом.
Вообще странно что на таком фоне акции растут, обычно на такой неспокойной политической арене наоборт акции штормит, может они что то знают чего не знаем мы?
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Mahnovec вне форума  
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