Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Finexo.com обсуждение и отзывы

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Каталог Брокерских компаний, обсуждений условий и качества работы брокеров, общение с представителями компаний. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Старый Сегодня, 13:46
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.02.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Finexo.com обсуждение и отзывы
Finexo.com - это специальный портал, на котором как новички, так и более продвинутые клиенты смогут найти все необходимое для того, чтобы улучшить их знания в сфере торговли и увеличить потенциал для получения большей прибыли.
Finexo.com поставил цель создания в короткие сроки легкой и простой торговой среды для всех типов трейдеров. Наши результаты превзошли ожидаемые и с тех пор мы выросли и превратились в мультинациональный и мультиязычный бренд в сфере онлайн-торговли.
Трейдеры нашего веб-сайта полностью защищены Европейскими законами, которым подчиняются финансовые учреждения. Клиенты защищены органами власти, которые оперируют в каждой стране, и их депозиты находятся в обращении в соответствии с нужными нормативами рынков, на которых осуществляет свою деятельность Finexo.com.
Finexo.com - лицензирована и регулируется CySEC(лицензионный номер 227/14) в соответствии с Директивой о рынках финансовых инструментов (ЕС) , и зарегистрирована Управлением по финансовым рынкам (Франция) и Федеральным управлением финансового надзора (Германия)
Finexo.com предоставляет самую безопасную торговую платформу в индустрии на сегодняшний день - MetaTrader4.

Типы торговых счетов:
-Рабочий(классический,золотой,платиновый)
-Учебный

Партнерская программа

Примите участие в партнерской программе в целях получения маркетинговых инструментов, которые нацелены на привлечение, быструю отчетность и осуществление сотрудничества с Европейским регулируемым брокером. Партнеры FINEXO.com получают все необходимое для того, чтобы достичь деловых целей и обрести безупречную репутацию.
Активные партнеры также получают опробованные и протестированные ресурсы, доступ к платформе MT4 и экспертной службе поддержки клиентов с мультиязычным персоналом. Полностью разработанные баннеры, промоакции и целевые страницы формируют портфель ценных активов, которые не только дадут правильный старт бизнесу, но также и подарят стабильный потенциал.

Пополнение и снятие средств:
Перевод с банковской карты
Платеж MoneyBookers/Skrill (USD)
Перевод в системе Webmoney
Перевод в системе RBKMoney
Перевод в системе W1
Другие платежные системы
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