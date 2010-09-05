alex13r Мастер

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Правительство продолжает борьбу с нелегальными азартными играми в интернете



В России начинается очередной этап с борьбы с незаконными онлайн гэмблинг-ресурсами (казино, букмекерские конторы, лотереи), которые осуществляют свою деятельность не по законодательству РФ. Теперь депутаты хотят запретить банкам и платёжным системам переводить денежные средства от граждан России на счёта организаций, которые каким-либо образом связаны с проведением азартных игр, вплоть до наложения на них существенных штрафов.



Данный проект уже был одобрен правительственной комиссией, и теперь он попадёт на слушанья в правительство 16 февраля. Также этот документ получил отзывы от ЦБ и Минэкономразвития, которые остались им неудовлетворенны и поставили отрицательные оценки.



Согласно содержанию законопроекта, Федеральная налоговая служба должна будет вести своеобразные чёрные списки, куда включать все компании и юридические лица (как отечественные, так и иностранные), которые принимают от граждан РФ денежные переводы для участия в азартных играх. Также, предполагается, что в эти списки, кроме организаций, будут попадать и физические лица, которые принимают средства в частном порядке. Все эти сведения ФНС будет рассылать в банковские учреждения, которые в свою очередь, обязаны будут блокировать денежные переводы на эти счета.



Отмечается, что осуществлять переводы нельзя будет ни каким способом: ни наличными через платёжные терминалы, ни при помощи пластиковых карт, ни через электронные кошельки. Каждый оператор платёжной системы должен будет помечать такие счета специальным кодом, в результате чего, переводы на них будут приостанавливаться.



Согласно законопроекту, данное нововведение не коснётся легальных букмекеров, действующих на территории РФ, а также организаций, которые проводят официальные международные и государственные лотереи.



Необходимо напомнить, что на осуществление азартных игр в России в сети интернет с 2006 года действует запрет. Начиная с 2014 года, Роскомнадзор начал вносить нелегальных букмекеров и онлайн-казино в реестр запрещённых сайтов, которых обязаны бокировать все провайдеры. Но, несмотря на это, граждане РФ продолжают играть в нелегальных конторах, зарегистрированных в оффшорных зонах. Привлечь их за это к ответственности не представляется возможным, поэтому правительство пытается ограничить доступ к этим ресурсам и запретить переводы денежных средств на их счета.



По оценкам экспертов, оборот денежных средств от нелегальных азартных игр в сети интернет, составляет более 3 млрд. долларов в год.





Специально для mmgp.ru В России начинается очередной этап с борьбы с незаконными онлайн гэмблинг-ресурсами (казино, букмекерские конторы, лотереи), которые осуществляют свою деятельность не по законодательству РФ. Теперь депутаты хотят запретить банкам и платёжным системам переводить денежные средства от граждан России на счёта организаций, которые каким-либо образом связаны с проведением азартных игр, вплоть до наложения на них существенных штрафов.Данный проект уже был одобрен правительственной комиссией, и теперь он попадёт на слушанья в правительство 16 февраля. Также этот документ получил отзывы от ЦБ и Минэкономразвития, которые остались им неудовлетворенны и поставили отрицательные оценки.Согласно содержанию законопроекта, Федеральная налоговая служба должна будет вести своеобразные чёрные списки, куда включать все компании и юридические лица (как отечественные, так и иностранные), которые принимают от граждан РФ денежные переводы для участия в азартных играх. Также, предполагается, что в эти списки, кроме организаций, будут попадать и физические лица, которые принимают средства в частном порядке. Все эти сведения ФНС будет рассылать в банковские учреждения, которые в свою очередь, обязаны будут блокировать денежные переводы на эти счета.Отмечается, что осуществлять переводы нельзя будет ни каким способом: ни наличными через платёжные терминалы, ни при помощи пластиковых карт, ни через электронные кошельки. Каждый оператор платёжной системы должен будет помечать такие счета специальным кодом, в результате чего, переводы на них будут приостанавливаться.Согласно законопроекту, данное нововведение не коснётся легальных букмекеров, действующих на территории РФ, а также организаций, которые проводят официальные международные и государственные лотереи.Необходимо напомнить, что на осуществление азартных игр в России в сети интернет с 2006 года действует запрет. Начиная с 2014 года, Роскомнадзор начал вносить нелегальных букмекеров и онлайн-казино в реестр запрещённых сайтов, которых обязаны бокировать все провайдеры. Но, несмотря на это, граждане РФ продолжают играть в нелегальных конторах, зарегистрированных в оффшорных зонах. Привлечь их за это к ответственности не представляется возможным, поэтому правительство пытается ограничить доступ к этим ресурсам и запретить переводы денежных средств на их счета.По оценкам экспертов, оборот денежных средств от нелегальных азартных игр в сети интернет, составляет более 3 млрд. долларов в год.Специально для mmgp.ru

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