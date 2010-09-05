Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,498 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Правительство продолжает борьбу с нелегальными азартными играми в интернете

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:56
#1
Мастер
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 2,745
Благодарностей: 599
КП: 0.356

награды Волшебный горшочек 
Правительство продолжает борьбу с нелегальными азартными играми в интернете


В России начинается очередной этап с борьбы с незаконными онлайн гэмблинг-ресурсами (казино, букмекерские конторы, лотереи), которые осуществляют свою деятельность не по законодательству РФ. Теперь депутаты хотят запретить банкам и платёжным системам переводить денежные средства от граждан России на счёта организаций, которые каким-либо образом связаны с проведением азартных игр, вплоть до наложения на них существенных штрафов.

Данный проект уже был одобрен правительственной комиссией, и теперь он попадёт на слушанья в правительство 16 февраля. Также этот документ получил отзывы от ЦБ и Минэкономразвития, которые остались им неудовлетворенны и поставили отрицательные оценки.

Согласно содержанию законопроекта, Федеральная налоговая служба должна будет вести своеобразные чёрные списки, куда включать все компании и юридические лица (как отечественные, так и иностранные), которые принимают от граждан РФ денежные переводы для участия в азартных играх. Также, предполагается, что в эти списки, кроме организаций, будут попадать и физические лица, которые принимают средства в частном порядке. Все эти сведения ФНС будет рассылать в банковские учреждения, которые в свою очередь, обязаны будут блокировать денежные переводы на эти счета.

Отмечается, что осуществлять переводы нельзя будет ни каким способом: ни наличными через платёжные терминалы, ни при помощи пластиковых карт, ни через электронные кошельки. Каждый оператор платёжной системы должен будет помечать такие счета специальным кодом, в результате чего, переводы на них будут приостанавливаться.

Согласно законопроекту, данное нововведение не коснётся легальных букмекеров, действующих на территории РФ, а также организаций, которые проводят официальные международные и государственные лотереи.

Необходимо напомнить, что на осуществление азартных игр в России в сети интернет с 2006 года действует запрет. Начиная с 2014 года, Роскомнадзор начал вносить нелегальных букмекеров и онлайн-казино в реестр запрещённых сайтов, которых обязаны бокировать все провайдеры. Но, несмотря на это, граждане РФ продолжают играть в нелегальных конторах, зарегистрированных в оффшорных зонах. Привлечь их за это к ответственности не представляется возможным, поэтому правительство пытается ограничить доступ к этим ресурсам и запретить переводы денежных средств на их счета.

По оценкам экспертов, оборот денежных средств от нелегальных азартных игр в сети интернет, составляет более 3 млрд. долларов в год.


Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
alex13r на форуме  
Старый Сегодня, 13:10
#2
Специалист
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 907
Благодарностей: 148
КП: 0.314
Re: Правительство продолжает борьбу с нелегальными азартными играми в интернете
Пытаются банить ,но как показывает практика ничего у них особо и не выходит.
gutov вне форума  
Старый Сегодня, 13:22
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 12.05.2016
Сообщений: 10
Поблагодарили: 2 раз
КП: 0.000
Re: Правительство продолжает борьбу с нелегальными азартными играми в интернете
Вот неймется, легализуйте и возьмите те же налоги с букмекерских контор, вот вам и часть бюджета. Казино приносит огромные доходы в бюджет США. Организуйте все красиво, с хорошим контролем честности ресурсов и с черными списками лудоманов, проще запретить конечно.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
alexux на форуме  
Старый Сегодня, 13:34
#4
Профессионал
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,483
Благодарностей: 213
КП: 0.132
Re: Правительство продолжает борьбу с нелегальными азартными играми в интернете
Цитата:
Сообщение от alex13r Посмотреть сообщение
на осуществление азартных игр в России в сети интернет с 2006 года действует запрет.
оно и заметно)) наверное поэтому их с каждым днем становится все больше и весь Рунет завален их рекламой
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Лучшее реф-предложение в сфере ХАЙПов здесь.
Пополняй 130 операторов из 17 стран на одном сайте, принимают BitCoin и Perfect Money!
Николай7777 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минфин предлагает блокировать сайты с азартными играми без решений суда Wind of freedom Новости технологий и интернета 2 25.07.2016 02:16
За азартными играми в Интернете будет следить налоговая служба FTPPSFTP Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.10.2015 00:49

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Knjaz
shot-invest.cool - Shot Invest
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Математическая модель.
От HeartAttack в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватара нет
Рефбэк 1100 рублей плюс подарок 1500 рублей плюс 3% кэшбэк
От vamba в разделе «Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения»
Аватар venik55
Тайная встреча банкиров в Лондоне “END CASH”
От venik55 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Собачье сердце
От luckyea в разделе «Кино/Музыка»
Аватар Murad Ali
toprevshare.com - Top Rev Share (Рестарт)
От Murad Ali в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
401,498
Тем
453,761
Сообщений
11,109,765

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube