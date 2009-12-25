Tealet децентрализует чайную промышленность при помощи Биткойна

На рынке производства и торговли чаем существует глобальная проблема централизации, отражающаяся на качестве конечного продукта. Компания Tealet, оптовый чайный дистрибьютор, собирается революционизировать эту область, призвав на помощь современные технологии и сеть Биткойн.
После Второй мировой войны на чайном рынке стали доминировать такие компании как Lipton, предлагающие дешевые и некачественные чаи в пакетиках, для производства которых фермеры выращивают неприхотливые сорта с использованием химических удобрений. Чайное сырье сдается большими партиями заводам-монополистам за копейки, и такая ситуация сохраняется довольно длительное время. При этом запросы рынка на качественную продукцию хронически не удовлетворяются должным образом: качественный чай продается очень дорого, и его не так просто найти.
“Для международной торговли чаем нужны посредники”, – объясняет генеральный директор Tealet Элиз Петерсен, ссылаясь на китайскую культурную революцию 1950-х годов в стиле западного потребительства, которая подорвала выработку качественного чая во всем мире в пользу массового производства. “Такие вещи как Биткойн способны открыть новые горизонты для будущего этой отрасли”.
Tealet использует Биткойн для расчетов с производителями в восьми странах.
“Когда мы впервые начали принимать Биткойн в 2013 году, наши продажи значительно выросли, члены биткойн-сообщества с энтузиазмом поддержали нас”, – говорит г-жа Петерсен. “Мы также получили ангельские инвестиции в биткойнах”.
Компания учит фермеров тому, как производить качественный чай с применением натуральных способов ведения сельского хозяйства.
Tealet не предлагает к продаже обычный чай, в ассортименте компании только качественные элитные сорта листового чая, включая красный, белый, зеленый, улун, пуэр и желтый.
“Централизация сделала невозможным для чайных фермеров обрабатывать и продавать свой собственный чай”, – объясняет г-жа Петерсен. «В конечном итоге многие из них оказались разорены”.
Растущий средний класс ценит качество чая, и теперь фермеры, благодаря таким компаниям как Tealet, могут продавать свой чай напрямую потребителю.
“Сегодня фермеры могут устанавливать более высокую стоимость, поскольку рынок по достоинству оценивает их продукт. Наш прозрачный рынок, а также низкие сборы Биткойна позволяют фермерам получать больше денег, которые принадлежат им по праву”, – говорит генеральный директор Tealet.
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