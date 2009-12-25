Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,498 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Tealet децентрализует чайную промышленность при помощи Биткойна

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:54
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,673
Благодарностей: 8,632
КП: 0.172

награды Волшебный горшочек 
Tealet децентрализует чайную промышленность при помощи Биткойна

На рынке производства и торговли чаем существует глобальная проблема централизации, отражающаяся на качестве конечного продукта. Компания Tealet, оптовый чайный дистрибьютор, собирается революционизировать эту область, призвав на помощь современные технологии и сеть Биткойн.

После Второй мировой войны на чайном рынке стали доминировать такие компании как Lipton, предлагающие дешевые и некачественные чаи в пакетиках, для производства которых фермеры выращивают неприхотливые сорта с использованием химических удобрений. Чайное сырье сдается большими партиями заводам-монополистам за копейки, и такая ситуация сохраняется довольно длительное время. При этом запросы рынка на качественную продукцию хронически не удовлетворяются должным образом: качественный чай продается очень дорого, и его не так просто найти.

“Для международной торговли чаем нужны посредники”, – объясняет генеральный директор Tealet Элиз Петерсен, ссылаясь на китайскую культурную революцию 1950-х годов в стиле западного потребительства, которая подорвала выработку качественного чая во всем мире в пользу массового производства. “Такие вещи как Биткойн способны открыть новые горизонты для будущего этой отрасли”.

Tealet использует Биткойн для расчетов с производителями в восьми странах.

“Когда мы впервые начали принимать Биткойн в 2013 году, наши продажи значительно выросли, члены биткойн-сообщества с энтузиазмом поддержали нас”, – говорит г-жа Петерсен. “Мы также получили ангельские инвестиции в биткойнах”.

Компания учит фермеров тому, как производить качественный чай с применением натуральных способов ведения сельского хозяйства.

Tealet не предлагает к продаже обычный чай, в ассортименте компании только качественные элитные сорта листового чая, включая красный, белый, зеленый, улун, пуэр и желтый.

“Централизация сделала невозможным для чайных фермеров обрабатывать и продавать свой собственный чай”, – объясняет г-жа Петерсен. «В конечном итоге многие из них оказались разорены”.

Растущий средний класс ценит качество чая, и теперь фермеры, благодаря таким компаниям как Tealet, могут продавать свой чай напрямую потребителю.

“Сегодня фермеры могут устанавливать более высокую стоимость, поскольку рынок по достоинству оценивает их продукт. Наш прозрачный рынок, а также низкие сборы Биткойна позволяют фермерам получать больше денег, которые принадлежат им по праву”, – говорит генеральный директор Tealet.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Кешбэк до 15%
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
биткоин, рынке, технология биткоин
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инвестировать в аграрною промышленность JOLLAN Прочие виды инвестиций 56 Вчера 16:16
Российская промышленность выходит из кризиса Юрий Алексейч Новости в мире финансов и инвестиций 55 23.11.2016 08:57
Хранение активов на блокчейне Биткойна при помощи BitTorrent bizneser Новости криптовалют 0 20.10.2016 20:59
Сильный доллар ослабляет промышленность США Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 15 04.02.2016 12:41
Overstock перевернет фондовый рынок при помощи Биткойна Alex077 Новости криптовалют 0 13.08.2014 14:45

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от Rom45 [ Нет выплаты ]-
От Rom45 в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар moskva
5 причин начать бизнес в интернете
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Pro_hyip
double-green.biz - double-green
От Pro_hyip в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Пять замечательных способов потратить биткойны
От pilot10 в разделе «Bitcoin»
Аватар all-hyips
Hourly Dividend - hourlydividend.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Sunrize7
Максимальный размер блока Bitcoin будет 8 Мб
От Sunrize7 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
401,498
Тем
453,761
Сообщений
11,109,762

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube