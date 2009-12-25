К блокчейн-консорциуму R3CEV присоединился финансовый регулятор Гонконга

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга объявила о вхождении в состав блокчейн-консорциума R3CEV. Об этом сообщает Wall Street Journal.
По словам управляющего директора компании R3 Чарли Купера, гонконгский финансовый регулятор работает с входящими в консорциум банками и поставщиками технологий с целью изучения возможностей распределенных реестров в области учета и обработки транзакций с ценными бумагами и фьючерсами.
«Сотрудничество между банками и регуляторами – это важный шаг на пути к тому, чтобы вывести технологию блокчейн из исследовательских лабораторий и внедрить ее в традиционную финансовую систему. Обе стороны должны понимать, почему эта технология работает, и какие нужны изменения, чтобы она была в правовом поле», — сказал Чарли Купер.
В сентябре прошлого года о планах по открытию инновационного финтех-хаба, где будут проводиться эксперименты с технологией блокчейн и создаваться решения на основе распределенных реестров объявило Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), центральный банк этого специального административного района КНР.
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