Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,498 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Почему ставка на золото должна сработать

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:45
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Часто перемещаюсь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 2,149
Благодарностей: 588
КП: 0.175
Почему ставка на золото должна сработать
Ралли золота может продолжиться на опасениях по поводу политических рисков и процентных ставок, поэтому следует придерживаться "длинных" позиций по золоту, считает глава отдела сырьевых рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе в UBS Доминик Шнайдер.



Существует множество факторов неопределенности, в первую очередь темпы повышения процентной ставки ФРС США, сказал Шнайдер в интервью CNBC.

"Инфляция будет ускоряться быстрее, чем ФРС собирается повышать ставки. Это хорошо для реальных активов, - отметил он. - Помимо этого, мы ожидаем ослабления доллара... Эта комбинация имеет хорошую тенденцию к повышению цен".

Цены на золото упали после победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре, но с тех пор подскочили на 7%. Спотовые цены составили около $1230 за унцию в понедельник утром на торгах в Азии.



Цены на золото продолжат рост до $1300 за унцию, считает аналитик UBS.

Глава ФРС США Джанет Йеллен в среду выступит перед Комитетом по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США (House Financial Services Committee) с речью об экономике и монетарной политике. Участники рынка будут внимательно следить за любыми сигналами о предстоящем повышении ставки.

Следующее заседание ФРС состоится 14-15 марта. Как сообщали "Вести.Экономика", регулятор планирует трижды повысить ставку в этом году, однако ведутся споры по поводу темпов повышения ставки.

UBS ожидает, что в этом году ставка будет повышена дважды, поскольку ФРС будет проявлять осторожность, пока предложения о снижении налогов и увеличении расходов не будут реализованы.

"Экономика, как ожидается, немного ускорит рост в этом году по сравнению с прошлым годом, но очень сильного ускорения не произойдет. Вы можете утверждать, что Трамп сможет ввести масштабное фискальное стимулирование, и поэтому рост ускорится на 4 процентных пункта. Мы думаем, что это вряд ли произойдет, на это (фискальные стимулы - прим. ред.) еще не получено одобрение конгресса", - заявил Шнайдер.

В текущих условиях ФРС постарается подать сигнал о том, что ставки будут нормализованы, но повышение будет проходить медленно, чтобы у регулятора было время оценить ситуацию, считает аналитик.


Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

ПРОДАМ АККАУНТ — ПИШИТЕ В ЛС СВОЮ ЦЕНУ. СРОЧНО! Выиграй BMW X6!
Акция, не имеющая аналогов — БЕЗДЕПОЗИТНЫЙ БОНУС В 100$! [/B]Олег Тактаров — СОВЕТЫ!
dengov вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
А почему не должна быть щедра рефка в проекте? RenattFor Псевдоинвестиции: общий форум 42 15.01.2017 18:01
Почему золото будет дорожать и дальше Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 8 27.11.2016 19:22
5 причин, почему криптовалюты лучше, чем золото e-dinar Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.) 8 23.08.2016 22:46
Почему Канада распродала золото, а КНР его скупает Globomen Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.03.2016 15:15
Почему Нидерланды вывезли свое золото из США? Rentier Новости в мире финансов и инвестиций 9 25.11.2014 18:32

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Александр Кондрацкий
Нацбанк за 3 дня опустил опустил официальный курс на 1,5 гривни
От Александр Кондрацкий в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар impressed85
Google Wallet пополнился функционалом p2p-платежей
От impressed85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Elyaukin
GoldObmen.com - Обмен РМ/QiWi/BTC-e/ЯД/Сбер/Связной/ВТБ/Альфа/ТКС/ПСБ/Bitcoin
От Elyaukin в разделе «Обменники валюты»
Аватара нет
Нужен кредит!
От panzer в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар VkWmSeller
Wm-Seller.com - Кредиты всем, и даже формальным!
От VkWmSeller в разделе «Частные кредиторы»
Аватар clipman77
Во Франции состоится парламентский блокчейн-форум
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
401,498
Тем
453,761
Сообщений
11,109,766

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube