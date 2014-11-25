Почему ставка на золото должна сработать

Ралли золота может продолжиться на опасениях по поводу политических рисков и процентных ставок, поэтому следует придерживаться "длинных" позиций по золоту, считает глава отдела сырьевых рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе в UBS Доминик Шнайдер.
Существует множество факторов неопределенности, в первую очередь темпы повышения процентной ставки ФРС США, сказал Шнайдер в интервью CNBC.
"Инфляция будет ускоряться быстрее, чем ФРС собирается повышать ставки. Это хорошо для реальных активов, - отметил он. - Помимо этого, мы ожидаем ослабления доллара... Эта комбинация имеет хорошую тенденцию к повышению цен".
Цены на золото упали после победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре, но с тех пор подскочили на 7%. Спотовые цены составили около $1230 за унцию в понедельник утром на торгах в Азии.
Цены на золото продолжат рост до $1300 за унцию, считает аналитик UBS.
Глава ФРС США Джанет Йеллен в среду выступит перед Комитетом по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США (House Financial Services Committee) с речью об экономике и монетарной политике. Участники рынка будут внимательно следить за любыми сигналами о предстоящем повышении ставки.
Следующее заседание ФРС состоится 14-15 марта. Как сообщали "Вести.Экономика", регулятор планирует трижды повысить ставку в этом году, однако ведутся споры по поводу темпов повышения ставки.
UBS ожидает, что в этом году ставка будет повышена дважды, поскольку ФРС будет проявлять осторожность, пока предложения о снижении налогов и увеличении расходов не будут реализованы.
"Экономика, как ожидается, немного ускорит рост в этом году по сравнению с прошлым годом, но очень сильного ускорения не произойдет. Вы можете утверждать, что Трамп сможет ввести масштабное фискальное стимулирование, и поэтому рост ускорится на 4 процентных пункта. Мы думаем, что это вряд ли произойдет, на это (фискальные стимулы - прим. ред.) еще не получено одобрение конгресса", - заявил Шнайдер.
В текущих условиях ФРС постарается подать сигнал о том, что ставки будут нормализованы, но повышение будет проходить медленно, чтобы у регулятора было время оценить ситуацию, считает аналитик.
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