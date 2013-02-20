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Корпорация Nokia приобретает компанию Comptel за €347 млн

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Старый Сегодня, 12:44
#1
Мастер
 
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награды Волшебный горшочек 
Корпорация Nokia приобретает компанию Comptel за €347 млн

Крупный производитель гаджетов из Финляндии корпорация Nokia планирует приобрести компанию Comptel за €347.000.000.

Comptel занимается разработкой прикладного ПО, которое применяется при создании динамичных систем поддержки операций (dynamic Operations Support System software — OSS, - Система эксплуатационной поддержки). Такое ПО используется операторами сотовой связи для автоматизации процессов управления сетью и сетевым оборудованием и взаимодействия с абонентами. При помощи OSS можно вести индивидуальные аккаунты, мониторить потребление услуг, регулировать тарифы и выставлять счета клиентам.

На продуктах Comptel обрабатывается 20% всей мировой мобильной связи.

Планируемая сделка по приобретению Comptel позволит корпорации Nokia продвигать свою стратегию программного обеспечения, что укрепит портфель предлагаемых продуктов корпорации. В планах Nokia создание собственного софта, который будет сосредоточен на корпоративных решениях и платформах для Интернета вещей.

После заявления о сделке акции компании Comptel подорожали на 31%, а акции корпорации Nokia прибавили в цене 1,5%.

Основанная в 1986 году во главе с Юхани Хинтиккой, который в настоящее время занимает пост президента и главного исполнительного директора, Comptel является давним партнером Nokia со штатом сотрудников более 800 человек в офисах расположенных в 32 странах мира. В 2015 году ее доход составил € 98 млн.

Основные офисы компании находятся в Финляндии, Болгарии, Малайзии, Индии, Великобритании и Норвегии. Также офис компании есть и в Москве.

Год назад финская корпорация Nokia приобрела компанию с Alcatel-Lucent. Сообщалось, что сумма сделки тогда составила 15.600.000.000 евро.

В начале февраля СМИ сообщили, что корпорация Nokia планирует представить новую модель смартфона 26 февраля на выставке World Mobile Congress (WMC), которая состоится в Барселоне.

Перевод специально для форума MMGP.

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Denver10 на форуме  
Старый Сегодня, 13:45
#2
Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 6,891
Благодарностей: 1,634
КП: 0.047

награды Волшебный горшочек 
Re: Корпорация Nokia приобретает компанию Comptel за €347 млн
..
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
Крупный производитель гаджетов из Финляндии корпорация Nokia
Неужели?
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горячие новости, инвестирование, инвестиции, инвестиции в бизнес, финансы
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