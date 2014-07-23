В России впервые выставили на торги более 2 килограммов изумрудов

АО «Калининградский янтарный комбинат», входящее в структуру ГК Ростех, выставило на электронный аукцион партию изумрудов. Об этом сообщается на сайте АО «Биржа «Санкт-Петербург».
Вес партии составляет 2,261 килограмма. В лоте представлены пять камней весом 1,672 килограмма, 434 грамма, 92 грамма, 49 граммов и 14 граммов. Стартовая цена лота – 3,259 миллиона рублей. Лот подобного уровня выходит на аукцион впервые в России.
«Шаг электронных торгов установлен в размере 5% от цены лота. Каждый участник торгов обязан до 14 февраля внести задаток на счет биржи. Задаток равен 25% от начальной стоимости лота в рублях», — отметили представители аукциона.
Количество мест для участия ограничено. Заявки и документы будут принимать до 14 февраля, а электронные торги пройдут 20-го числа.
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