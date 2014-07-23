Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,498 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В России впервые выставили на торги более 2 килограммов изумрудов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:42
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 549
Благодарностей: 239
КП: 0.264
В России впервые выставили на торги более 2 килограммов изумрудов
АО «Калининградский янтарный комбинат», входящее в структуру ГК Ростех, выставило на электронный аукцион партию изумрудов. Об этом сообщается на сайте АО «Биржа «Санкт-Петербург».



Вес партии составляет 2,261 килограмма. В лоте представлены пять камней весом 1,672 килограмма, 434 грамма, 92 грамма, 49 граммов и 14 граммов. Стартовая цена лота – 3,259 миллиона рублей. Лот подобного уровня выходит на аукцион впервые в России.

«Шаг электронных торгов установлен в размере 5% от цены лота. Каждый участник торгов обязан до 14 февраля внести задаток на счет биржи. Задаток равен 25% от начальной стоимости лота в рублях», — отметили представители аукциона.

Количество мест для участия ограничено. Заявки и документы будут принимать до 14 февраля, а электронные торги пройдут 20-го числа.

источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
назаревич на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Россияне впервые одолжили в МФИ более 100 млрд рублей Анна Чернобай Микрофинансовые организации 2 14.12.2016 00:28
Биржевой курс евро опустился ниже 68 руб. впервые более чем за 14 месяцев Mracobec Новости в мире финансов и инвестиций 12 25.10.2016 15:07
Занимающиеся кибербезопасностью стартапы впервые привлекли более $1 млрд за кварталл chu Новости платежных систем 0 20.04.2015 15:11
Хакеры выставили на торги данные 10 млн россиян с сайта знакомств kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 29 27.01.2015 20:57
ВВП России снизился впервые за пять лет CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 4 30.12.2014 00:34

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Katerina81
Инвестиции в нежилую недвижимость Европы увеличились на 20%
От Katerina81 в разделе «Недвижимость»
Аватар cotzp
time-invest.info - Time-invest
От cotzp в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар toxinf
Credit.exist.kz - Автоматический кредитный сервис
От toxinf в разделе «Кредитные сервисы»
Аватар kamol_mix
В Швеции создан сервис для полного удаления человека из Сети
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар all-hyips
dual-profits - dual-profits.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sertan74
TProg-www.tprog.com
От sertan74 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
401,498
Тем
453,761
Сообщений
11,109,762

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube