bit prime - bitprime.biz



старт 13.02.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin AdvCash



языки: EN







Описание:



Цитата: BitPrime.biz предлагает выгодные инвестиции криптовалюта рынка. Прибыльные операции и высокая доходность достигается за счет использования современных систем для добычи полезных ископаемых облако Bitcoin. Компания сотрудничает с крупнейшими хозяйствами в ряде стран (Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, немецкий, Япония и Китай). Инвест планы:



0.2-1% в час, пожизненно











депозит:



13.02.17 08:43 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U13416165 from U1294xxx. Batch: 164125453. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bitprime.biz User allhyips.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 50000$

Реферальские: 3% 2% 1%

Выплаты: инстантом

Скрипт: GoldCoders bitprime.biz - Licensed

Особенности: SSL + ExclusiveDesign



Registrar Info

NameNAMECHEAP, INC.



Important Dates

Expires On2018-02-08

Registered On2017-02-09

Updated On2017-02-10

Name Servers

NS15.STRONGNS.NET 193.0.223.15

NS2.STRONGNS.NET 193.0.223.2

NS50.STRONGNS.NET 91.195.121.50



