Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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bit prime - bitprime.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 12:36
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 67,093
Благодарностей: 4,856
Записей в блоге: 3
КП: 0.148

награды Ветеран MMGP.RU 
bit prime - bitprime.biz
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 13.02.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin AdvCash

языки: EN



Описание:

Цитата:
BitPrime.biz предлагает выгодные инвестиции криптовалюта рынка. Прибыльные операции и высокая доходность достигается за счет использования современных систем для добычи полезных ископаемых облако Bitcoin. Компания сотрудничает с крупнейшими хозяйствами в ряде стран (Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, немецкий, Япония и Китай).
Инвест планы:

0.2-1% в час, пожизненно

депозит:

13.02.17 08:43 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U13416165 from U1294xxx. Batch: 164125453. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bitprime.biz User allhyips.

подробности:

Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 50000$
Реферальские: 3% 2% 1%
Выплаты: инстантом
Скрипт: GoldCoders bitprime.biz - Licensed
Особенности: SSL + ExclusiveDesign

Registrar Info
NameNAMECHEAP, INC.

Important Dates
Expires On2018-02-08
Registered On2017-02-09
Updated On2017-02-10
Name Servers
NS15.STRONGNS.NET 193.0.223.15
NS2.STRONGNS.NET 193.0.223.2
NS50.STRONGNS.NET 91.195.121.50

РЕГИСТРАЦИЯ
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Старый Сегодня, 12:39
#2
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,719
Благодарностей: 4,485
КП: 0.005
Re: bit prime - bitprime.biz
Сегодня прям нашествие шлаков
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Старый Сегодня, 13:26
#3
Hyip-Cruiser.com
Премиум
 
Аватар Hyip-Cruiser
 
Пол: Мужской
Адрес: Интернет
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 54,347
Благодарностей: 5,587
КП: 0.455

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: bit prime - bitprime.biz
Депозит:

Date : 02/13/2017 08:51
From/To Account : U13416165
Amount : -120.00
Currency : USD
Batch : 164126235
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to bitprime.biz User hyipcruiser.
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