bit prime - bitprime.biz

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старт 13.02.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin AdvCash
языки: EN
Описание:
Инвест планы:
Цитата:
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BitPrime.biz предлагает выгодные инвестиции криптовалюта рынка. Прибыльные операции и высокая доходность достигается за счет использования современных систем для добычи полезных ископаемых облако Bitcoin. Компания сотрудничает с крупнейшими хозяйствами в ряде стран (Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, немецкий, Япония и Китай).
0.2-1% в час, пожизненно
депозит:
13.02.17 08:43 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U13416165 from U1294xxx. Batch: 164125453. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bitprime.biz User allhyips.
подробности:
Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 50000$
Реферальские: 3% 2% 1%
Выплаты: инстантом
Скрипт: GoldCoders bitprime.biz - Licensed
Особенности: SSL + ExclusiveDesign
Registrar Info
NameNAMECHEAP, INC.
Important Dates
Expires On2018-02-08
Registered On2017-02-09
Updated On2017-02-10
Name Servers
NS15.STRONGNS.NET 193.0.223.15
NS2.STRONGNS.NET 193.0.223.2
NS50.STRONGNS.NET 91.195.121.50
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