В Вене официально открылся первый в мире биткоин-банк в оффлайне — «Bitcoin-Bank».
Его клиенты могут не только узнать всю интересующую информацию о криптовалюте, но и обменять евро на биткоины или провести обратную операцию.
ОСОБЕННОСТИ БИТКОИН-БАНКИНГА
Чтобы получить биткоины, посетитель банка должен заранее получить биткоин-адрес, состоящий из комбинации букв и цифр — от 27 до 34 символов. Такой адрес играет роль «почтового ящика», на который можно отправить криптовалюту и с которого можно ее забрать.
Уникальность такого метода заключается в том, что в мире нет регистра всех адресов, а значит, при совершении транзакций клиентам гарантируется полная анонимность. «Bitcoin-Bank» был создан силами берлинского стартапа Bit Trust Services, который продвигает технологию blockchain.
Управляющий директор компании Магдалена Исбрандт в одном из своих интервью отметила, что цифровые валютные операции проходят в разы быстрее, чем другие финансовые сделки, поэтому могут проходить без посредников.
Интересно, что в Австрии первый биткоин-автомат был установлен три года назад. В настоящее время в Вене принимают криптовалюту 20 компаний, среди которых числятся бары и рестораны.
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