Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,498 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Вене официально открылся первый в мире биткоин-банк

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:33
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Часто перемещаюсь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 2,149
Благодарностей: 588
КП: 0.175
В Вене официально открылся первый в мире биткоин-банк
В Вене официально открылся первый в мире биткоин-банк в оффлайне — «Bitcoin-Bank».

Его клиенты могут не только узнать всю интересующую информацию о криптовалюте, но и обменять евро на биткоины или провести обратную операцию.

ОСОБЕННОСТИ БИТКОИН-БАНКИНГА



Чтобы получить биткоины, посетитель банка должен заранее получить биткоин-адрес, состоящий из комбинации букв и цифр — от 27 до 34 символов. Такой адрес играет роль «почтового ящика», на который можно отправить криптовалюту и с которого можно ее забрать.

Уникальность такого метода заключается в том, что в мире нет регистра всех адресов, а значит, при совершении транзакций клиентам гарантируется полная анонимность. «Bitcoin-Bank» был создан силами берлинского стартапа Bit Trust Services, который продвигает технологию blockchain.

Управляющий директор компании Магдалена Исбрандт в одном из своих интервью отметила, что цифровые валютные операции проходят в разы быстрее, чем другие финансовые сделки, поэтому могут проходить без посредников.

Интересно, что в Австрии первый биткоин-автомат был установлен три года назад. В настоящее время в Вене принимают криптовалюту 20 компаний, среди которых числятся бары и рестораны.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

ПРОДАМ АККАУНТ — ПИШИТЕ В ЛС СВОЮ ЦЕНУ. СРОЧНО! Выиграй BMW X6!
Акция, не имеющая аналогов — БЕЗДЕПОЗИТНЫЙ БОНУС В 100$! [/B]Олег Тактаров — СОВЕТЫ!
dengov вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Первый в мире Bitcoin-банк подает на лицензию в Швейцарии moskva Новости в мире финансов и инвестиций 6 18.01.2017 06:19
Открылся первый в мире постоянный ледяной отель в Швеции sunmistik Путешествия 3 09.01.2017 17:20
В Екатеринбурге открылся первый биткоин-обменник Denver10 Новости криптовалют 2 21.09.2016 00:13
Открылся OpenBazaar – первый децентрализованный биткоин-рынок TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 5 31.05.2016 02:17
В Лас-Вегасе установлен первый в мире биткоин-банкомат, расположенный непосредственно Frend Новости криптовалют 0 24.05.2014 12:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Artem23
pmvf.net - Взаимный фонд Меркурий
От Artem23 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Pro-Hyip
FXCM invest - fxcminvest.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Для сотрудников опасных производств запустят особый пенсионный механизм
От Wind of freedom в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Geronimo
privat-invest.biz - Страховка (через Youmax) или возврат 15% от вклада.
От Geronimo в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар mysilver
А давайте обсудим серьезные инвестиционные фонды
От mysilver в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Forex-Broker analitics
Финансовая компания Forex-Broker: EURJPY возобновила рост.
От Forex-Broker analitics в разделе «Аналитика от компаний»
.     
Пользователей
401,498
Тем
453,761
Сообщений
11,109,763

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube