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Комиссии банковских карт. Банковская карта без комиссии?
комиссии банковских карт могут быть самые неприятные и неожиданные и нас о них не предупреждают при оформление карточки. в договоре и при личном контакте с поддержкой банка...
однажды один банк снял с меня 4$ (20%) за то что мне прислали деньги на карточку с другого банка. оказывается что это фиксированная комиссия за получение средств.
при том что с отправителя его банк снял 6-7%.
и совсем недавно банкомат одного банка изъял мою карточку другого банка (снял деньги. произошёл технический сбой этого старого банкомата или из-за того что закрылся в тот момент процессинговый центр - карта вышла на 2-3 секунды о обратно вернулась). 2 недели ждать надо пока внутри города вернут карточку в отделение (при том отделение то в котором получал карточку). так вот за возврат карточки вероятно придётся заплатить. это всё ведущие беларуские банки - не буду называть какие конкретно.
снял деньги без карточки по документу. 2 сотрудника по телефону и 2 на месте не сказали что за это снимается комиссия 1%. потом уже узнал в выписке интернет-банкинга.
так что наверное адекватно перед любой операцией в банке узнавать про комиссию. но бывает даже так что разный ответ на месте и в коллцентре.