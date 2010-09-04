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Apple патентует дисплей для комфортной работы на улице

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Apple патентует дисплей для комфортной работы на улице

На этой неделе Ведомство по патентам и товарным знакам США одобрило новый патент Apple, в котором описан ноутбук с двумя дисплеями. Впервые Apple запатентовала подобное устройство еще в 2010-2011 гг., однако тогда речь шла об устройстве с дублирующей панелью, которая играет роль клавиатуры, геймпада, планшета для художников и т.д. Как мы знаем, в том году уже вышло подобное устройство на Windows и Android - Lenovo Yoga Book. В то же время Apple считает, что сенсорный экран в MacBook - это нецелесообразное решение, а потому новый патент кажется лишь "документом про запас". И всё же в нем описана крайне интересная и полезная задумка - экран с дополнительным поляризующим слоем, с которым можно работать даже на улице с надетыми солнечными очками.


Основной дисплей представляет собой LCD-панель с внешним и внутренним поляризующими слоями. Поляризующие оси внешнего покрытия параллельны горизонтальным краям дисплея. Пиксели второго дисплея содержат тонкопленочные транзисторы и органические светодиоды, которые излучают свет и таким образом подавляют блики от внешнего освещения. Оба дисплея полностью адаптированы для работы не только в помещении, но и под прямыми солнечными лучами. Поляризующие слои первого дисплея позволяют работать за компьютером в солнечных очках с вертикальной поляризацией.



Маловероятно, что в скором времени мы увидим такой экран в линейке ноутбуков компании Apple, однако идея с дополнительным поляризующим слоем вполне может быть реализована в будущем.

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