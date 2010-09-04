Алмазное стекло Mirage Diamond Glass сделает экран смартфона невероятно прочным

Незадолго до анонса iPhone 6 в 2014 году в сети ходили слухи о том, что Apple может полностью покрыть фронтальную панель телефона сапфировым стеклом. Позднее выяснилось, что смартфон будет покрыт более дешевым минеральным стеклом. Это было связано со сложностью производственного процесса сапфировых стекол и их высокой стоимостью. Использование сапфирового покрытия делает любое устройство невероятно дорогим: тайваньский флагман 2017 года HTC U Ultra с таким стеклом оценили в $920. Между тем уже до конца этого года в продажу могут поступить смартфоны и смарт-часы с самым дорогим в мире бриллиантовым покрытием.
Адам Хан, CEO компании Akhan Semiconductor, анонсировал выпуск ограниченного числа закаленных стекол Gorilla Glass 5 с нанесенным алмазным слоем. Такое стекло получило название Mirage Diamond Glass и в сравнении с оригинальным покрытием от Corning делает экран смартфона в 6 раз прочнее и в 10 раз тверже. Стоимость такого покрытия не раскрывается, но это, без сомнений, будет ультрапремиальный сегмент.
Кстати, Akhan Semiconductor заявил, что будет поставлять стекла лишь одному производителю смартфонов и одному производителю смарт-часов. Уникальное покрытие получат всего миллион "умных" часов, а тираж стекол для телефонов составит от 10 до 30 миллионов. Имена производителей, которые согласились на подобный эксперимент, не раскрываются.
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