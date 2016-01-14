kolotibablo - Инструкция по заработку

Приветствую всех участников нашего форума. Буквально месяц назад я нашел ещё один способ заработка в интернете - это сайт kolotibablo.
Поработав буквально несколько часов меня забанили. Причина бана - ошибки при вводе капчи. Порывшись в интернете я почитал отзывы о сайте, и многие отзывы были плохие. Но я решил более подробно изучить их сайт и группу в вк. И нашел решение проблеммы бана.
Получается на сайте действует система списание ошибок, но за это нужно платить либо центы или поинты. Поинты можно заработать работая в программе. И сейчас я вам подробно объясню как начать работать и как списать эти ошибки.
Для начала нам нужно зарегистрироваться.
Регистрация на сайте довольно простая: указываете логин и электронную почту, после чего на ваш електронный ящик приходит пароль.
После входа в аккаунт, можно сразу скачать программу. В ней вы сможете разгадывать не только текстовые капчи но и рекапчу. На сайте тоже есть возможность ввода капчи, но там очень часто появляются ошибки.
После установки программы необходимо разобратся с интерфейсом
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Программа пока на английском языке, но разработчики обещают в скором времени сделать её многоязычной.
Сверху находится индикатор Accuracy
- он означает сколько ошибок вы допустили при вводе капчи 100% это хорошо, ниже 70% бан.
Рядом расположен индикатор System Load
- он показывает загруженность сервиса (чем меньше процент тем быстрее работает капча)
Current Bid
- ставка за 1000 капч, максимальная ставка на текстовой 0,5$ и да рекапчи 2$.
Recaptcha Points
- поинты нужны для онуляции ошибок, заработать их можно вводя рекапчу (100 поинтов - 1 ошибка)
Дальше идут кнопки включения и паузы, на них я останавливаться не буду, если захотите переведёте.
В ниженей части программы расположены индикаторы:
Solved
- показывает сколько капч за месяц введено;
Loyalty Level
- показывает какой бонус у вас имеется(бонусы суммируются после модерации, максимальный +25% к заработку)
Next Level
- показывает сколько капч нужно ввести до следующего бонуса.
$ Accumulating
- означает сколько вы заработали и сколько осталось ввести капч до следующей модерации.
Balance
- ваш баланс который вы можете вывести
Ну и собственно всё, нажимаете старт и начинаете работать. После ввода 500 капч средства уходят на проверочный счет, и после проверки их можно вывести на кошелек.
После ввода определённого количества, у вас обязательно появится ошибка! Когда у вас в программе высветится "вы допустили ошибку", ставим программу на паузу и входим в личный кабинет на сайте, переходим во вкладку "капчи-вид ошибки", и удаляем за поинты
. Если вы будите удалять их за доллары то ничего на сайте не заработаете. Рекомендую удалять ошибку сразу после появления, иначе можно просто забыть.
Также на сайте действует отличная реферальная система и если вы заинтересовались проектом обязательно приглашайте партнёров!
А на этом моя статья заканчивается, всем удачи в заработке!
Ссылка на регистрацию:
https:// goo.gl/ EGy4F1
- Убираем 2 пробела!