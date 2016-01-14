Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,491 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

kolotibablo - Инструкция по заработку

Вход через:  
Все разделы прочитаны
В этом разделе вы абсолютно точно узнаете как заработать деньги в интернете. Обсуждаем только теорию: все способы заработка в интернете в статьях и обзорах.
Реклама конкретных компаний и услуг запрещена. Реф. ссылки запрещены! Продажа инфопродуктов, курсов и методов заработка
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:04
#1
Интересующийся
 
Имя: Даниил
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 08.02.2017
Сообщений: 34
Благодарностей: 0
КП: 0.000
kolotibablo - Инструкция по заработку
Приветствую всех участников нашего форума. Буквально месяц назад я нашел ещё один способ заработка в интернете - это сайт kolotibablo.
Поработав буквально несколько часов меня забанили. Причина бана - ошибки при вводе капчи. Порывшись в интернете я почитал отзывы о сайте, и многие отзывы были плохие. Но я решил более подробно изучить их сайт и группу в вк. И нашел решение проблеммы бана.
Получается на сайте действует система списание ошибок, но за это нужно платить либо центы или поинты. Поинты можно заработать работая в программе. И сейчас я вам подробно объясню как начать работать и как списать эти ошибки.

Для начала нам нужно зарегистрироваться.
Регистрация на сайте довольно простая: указываете логин и электронную почту, после чего на ваш електронный ящик приходит пароль.
После входа в аккаунт, можно сразу скачать программу. В ней вы сможете разгадывать не только текстовые капчи но и рекапчу. На сайте тоже есть возможность ввода капчи, но там очень часто появляются ошибки.


После установки программы необходимо разобратся с интерфейсом.
Программа пока на английском языке, но разработчики обещают в скором времени сделать её многоязычной.
Сверху находится индикатор Accuracy - он означает сколько ошибок вы допустили при вводе капчи 100% это хорошо, ниже 70% бан.
Рядом расположен индикатор System Load - он показывает загруженность сервиса (чем меньше процент тем быстрее работает капча)
Current Bid - ставка за 1000 капч, максимальная ставка на текстовой 0,5$ и да рекапчи 2$.
Recaptcha Points - поинты нужны для онуляции ошибок, заработать их можно вводя рекапчу (100 поинтов - 1 ошибка)
Дальше идут кнопки включения и паузы, на них я останавливаться не буду, если захотите переведёте.

В ниженей части программы расположены индикаторы:
Solved - показывает сколько капч за месяц введено;
Loyalty Level - показывает какой бонус у вас имеется(бонусы суммируются после модерации, максимальный +25% к заработку)
Next Level - показывает сколько капч нужно ввести до следующего бонуса.
$ Accumulating - означает сколько вы заработали и сколько осталось ввести капч до следующей модерации.
Balance - ваш баланс который вы можете вывести

Ну и собственно всё, нажимаете старт и начинаете работать. После ввода 500 капч средства уходят на проверочный счет, и после проверки их можно вывести на кошелек.
После ввода определённого количества, у вас обязательно появится ошибка! Когда у вас в программе высветится "вы допустили ошибку", ставим программу на паузу и входим в личный кабинет на сайте, переходим во вкладку "капчи-вид ошибки", и удаляем за поинты. Если вы будите удалять их за доллары то ничего на сайте не заработаете. Рекомендую удалять ошибку сразу после появления, иначе можно просто забыть.
Также на сайте действует отличная реферальная система и если вы заинтересовались проектом обязательно приглашайте партнёров!
А на этом моя статья заканчивается, всем удачи в заработке!

Ссылка на регистрацию:
https:// goo.gl/ EGy4F1 - Убираем 2 пробела!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Отличный сайт для заработка новичкам
BigMarShaL на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
rotator.site - rotator (+ инструкция по заработку) Uzurkay Список проблемных/неактивных/закрытых программ 42 14.01.2016 19:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар МОЛ
ЦБ Венгрии предупредил об опасности использования криптовалют
От МОЛ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Drum13
Siemens запускает производство мощных газовых турбин в России
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MonitoringFF
super-semeika.su - Super-Semeika
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар exsith
ПАММ-счет TOT:530145 (ForexTrend)
От exsith в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар axay22
fast-time-profit.org - Fast Time Profit
От axay22 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Голландский ING запускает платежи через WhatsApp, Facebook, Twitter и LinkedIn
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
.     
Пользователей
401,491
Тем
453,741
Сообщений
11,109,113

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube