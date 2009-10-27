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Как быстро и эффективно составить инвестиционный план?

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Старый Сегодня, 12:02
#1
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Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 10.01.2017
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Как быстро и эффективно составить инвестиционный план?

Приветствую всех!

Побродил я тут по разделам форума, и заинтересовался вопросом: как начинающему инвестору быстро и эффективно составить инвестиционный план, если он еще ни с одним инструментом досконально не знаком?

А) Можно потратить время на общение в темах и отыскать толкового рефовода. И, доверившись его опыту, составить инвестиционный портфель. Чтобы рефовод согласился оказать посильную информационную поддержку, стоит отказаться от рефбека. Ведь сейчас уже мало попадается инвесторов, соглашающихся проходить по чужой реф.ссылке регистрацию без ранее оговоренном % рефбека.

Б) Пока часть денег будет крутиться в проектах, предназначенных для краткосрочного инвестирования, стоит уделить внимание изучению информации относительно долгосрочных проектов. Им можно доверить большую часть своих накоплений.


В) Когда краткосрочные вложения полностью отобьются, желательно в дальнейшем полученную прибыль уже инвестировать в среднесрочные проекты. Тогда и портфель будет должным образом диверсифицирован, и риск потери депозитов будет минимизирован.

А что вы обо всем этом думаете? Какие вы можете дать рекомендации начинающим инвесторам относительно составления инвестиционного плана? С удовольствием ознакомлюсь с вашими рассуждениями и предложениями.
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