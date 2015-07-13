FORD инвестирует миллиард в стартап, созданный выходцами из GOOGLE и UBER

Автоконцерн Ford Motor инвестировал $1 миллиард в перспективный стартап Argo AI, специализирующийся на разработке системы «виртуальный водитель» для робомобилей. Проект основан несколькими выходцами из Uber и Google, указывается в сообщении автоконцерна.
Ford будет выплачивать средства поэтапно в течение 5 лет. В рамках совместной работы стороны надеются разработать полностью беспилотный автомобиль с использованием наработок Argo AI к 2021 году.
«Большинство технологических компаний ищут клиентов, тогда как производители оборудования всегда находятся в поисках технологических партнеров. Данное сотрудничество принесет нам необходимый опыт, а Argo AI получит клиентов Ford», — прокомментировал сделку глава Ford Марк Филдс.
Argo AI войдет в состав Ford, как дочернее предприятие. При этом стартап сохранит самостоятельность и команду сотрудников, отмечается в сообщении автопроизводителя. До конца нынешнего года состав отдела разработки Argo должен пополниться 200 новыми специалистами.
Отметим, что Argo AI был основан в прошлом году бывшим сотрудником Uber Питером Рендером и Брайном Сейлски, который ранее разрабатывал систему автопилотирования в Google. Компания базируется в Питтсбурге.