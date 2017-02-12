magnet limited - magnet.life

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старт 13.02.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0.6 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin
языки: EN
Описание:
Инвест планы:
Цитата:
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МАГНИТ LIMITED является криптовалюта инвестиционная компания, созданная в 1992 году Мы находимся в Соединенном Королевстве и имеют в наших инвестиционных Наймите профессионалов из многих отраслей промышленности, начиная от передовых компьютерных технологий для проектирования.
0.2-0.32% в час, пожизненно
депозит:
13.02.17 07:54 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U7690126 from U1294xxx. Batch: 164119119. Memo: Shopping Cart Payment. Create deposit all-hyips.info.
подробности:
Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 10000000$
Реферальские: 5%
Выплаты: инстантом
Скрипт: Other
Особенности: SSL +
Name Server: dns1.namecheaphosting.com
Name Server: dns2.namecheaphosting.com
Updated Date: 2017-02-12T11:50:21Z
Creation Date: 2017-02-12T11:47:39Z
Registry Expiry Date: 2018-02-12T11:47:39Z
Registrar: NameCheap, Inc.
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