magnet limited - magnet.life



старт 13.02.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0.6 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin



языки: EN







Описание:



Цитата: МАГНИТ LIMITED является криптовалюта инвестиционная компания, созданная в 1992 году Мы находимся в Соединенном Королевстве и имеют в наших инвестиционных Наймите профессионалов из многих отраслей промышленности, начиная от передовых компьютерных технологий для проектирования. Инвест планы:



0.2-0.32% в час, пожизненно







депозит:



13.02.17 07:54 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U7690126 from U1294xxx. Batch: 164119119. Memo: Shopping Cart Payment. Create deposit all-hyips.info.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 10000000$

Реферальские: 5%

Выплаты: инстантом

Скрипт: Other

Особенности: SSL +



Name Server: dns1.namecheaphosting.com

Name Server: dns2.namecheaphosting.com



Updated Date: 2017-02-12T11:50:21Z

Creation Date: 2017-02-12T11:47:39Z

Registry Expiry Date: 2018-02-12T11:47:39Z

Registrar: NameCheap, Inc.



