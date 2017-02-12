Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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magnet limited - magnet.life

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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Старый Сегодня, 11:47
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 67,091
Благодарностей: 4,856
Записей в блоге: 3
КП: 0.148

награды Ветеран MMGP.RU 
magnet limited - magnet.life
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 13.02.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0.6 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin

языки: EN



Описание:

Цитата:
МАГНИТ LIMITED является криптовалюта инвестиционная компания, созданная в 1992 году Мы находимся в Соединенном Королевстве и имеют в наших инвестиционных Наймите профессионалов из многих отраслей промышленности, начиная от передовых компьютерных технологий для проектирования.
Инвест планы:

0.2-0.32% в час, пожизненно

депозит:

13.02.17 07:54 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U7690126 from U1294xxx. Batch: 164119119. Memo: Shopping Cart Payment. Create deposit all-hyips.info.

подробности:

Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 10000000$
Реферальские: 5%
Выплаты: инстантом
Скрипт: Other
Особенности: SSL +

Name Server: dns1.namecheaphosting.com
Name Server: dns2.namecheaphosting.com

Updated Date: 2017-02-12T11:50:21Z
Creation Date: 2017-02-12T11:47:39Z
Registry Expiry Date: 2018-02-12T11:47:39Z
Registrar: NameCheap, Inc.

РЕГИСТРАЦИЯ
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Старый Сегодня, 12:04
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.02.2017
Сообщений: 14
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: magnet limited - magnet.life
Привет всем Что-то напоминает... )))
Всем профита кто депнул!)
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TeaDrinker на форуме  
Старый Сегодня, 12:07
#3
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,627
Благодарностей: 773
КП: 0.458
Re: magnet limited - magnet.life
Диз бабкин, листинг сорокет, все вроде и так ясно
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cerega319 на форуме  
Старый Сегодня, 12:10
#4
Интересующийся
 
Имя: lichnosam
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.06.2014
Сообщений: 89
Благодарностей: 15
КП: 0.000
Re: magnet limited - magnet.life
Цитата:
Сообщение от cerega319 Посмотреть сообщение
Диз бабкин, листинг сорокет, все вроде и так ясно
ясно,Это - все проходим мимо значит в народе или закидываем втихаря !)
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lichnosam на форуме  
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