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Рынок дронов растет

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Старый Сегодня, 11:41
#1
Профессионал
 
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Рынок дронов растет


В нынешнем году объём глобального рынка дронов вырастет более чем на треть, а к 2020 году — еще почти вдвое. Об этом говорится в исследовании Gartner.
По прогнозам аналитиков, в 2017 году мировые поставки квадрокоптеров, используемых в личных и коммерческих целях (например, для съёмки профессиональных ТВ-репортажей) составят 3 млн штук на сумму $6 млрд, что соответственно на 39 % и 34 % больше показателей годичной давности. В 2020 году продажи превысят $11,2 млрд, ожидают специалисты.

По их словам, популярность дронов не снижается, несмотря на ужесточение законодательства в части регулирования полётов таких аппаратов в некоторых странах.
В исследовании отмечается, что количественные продажи коммерческих БПЛА гораздо ниже, чем персональных из-за высокой стоимости первых. Потребительские квадрокоптеры, как правило, весят менее 2 кг и могут летать не более 5 км или 1 часа без подзарядки, а максимальная высота полёта составляет около 500 метров.

В 2016 году поставки персональных дронов достигли 2 млн штук, а в 2017-м ожидается поступление 2,8 млн аппаратов. При этом отгрузки коммерческих продуктов поднимутся всего лишь со 110,3 до 174,3 тыс. единиц. Однако в денежном выражении сегмент профессионального оборудования больше личного — 2,8 против 1,7 млрд долларов соответственно (данные Gartner за 2016 год).

Аналитик Gartner Джеральд Ван Хой отмечает, что персональные БПЛА всё чаще используются в коммерческих целях, в том числе для видеонаблюдения, создания трёхмерных карт и моделирования.
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