7 вопросов, которые вы должны задать себе перед выходом на пенсию

Зачастую люди, которые близки к выходу на пенсию, считают, что перед таким значимым событием им нужен лишь крупный капитал
, который и позволит им жить “комфортной жизнью”, но уже в роли пенсионеров.
Однако, это не так. Хоть личный капитал имеет очень большое значение в данном событии, существует еще несколько вещей, которые могут значительно повлиять на вашу пенсию. Вот список из семи вопросов, которые вы должны задать себе перед выходом на пенсию
.
Готов ли я эмоционально к выходу на пенсию?
Выходя на пенсию, вы осознаете, что у вас имеется уже немалый рабочий опыт за плечами. Я надеюсь, что вы провели это время с удовольствием, делая свое “любимое дело”, продолжая свое саморазвитие и знакомясь с новыми людьми. А теперь, все… Всего этого нет
. Что вы теперь будете делать? Конечно, вначале может показаться, что вы наконец-то имеете возможность выспаться и уделять себе больше времени. Тем не менее, подобное впечатление о пенсии у вас будет не долго.
Поверьте, не имея плана
, пенсия для вас станет не отдыхом, а пыткой. Ставьте себе новые цели, стремитесь к новым вершинам, ведь тот, кто ничего не делает, просто-напросто деградирует. Из всего вышесказанного следует второй пункт моего списка.
Как я проведу свою пенсию?
И нет, ответом на данный вопрос не будет “хорошо” или “плохо”. Вам нужен четкий план того, чего вы хотите достигнуть на пенсии и как вы вообще желаете ее провести. Планируете ли вы менять место жительство для большей экономии
и собственного удовлетворения
? Если да, то вам стоит тщательно обдумать такие вопросы, как месторасположение нового жилья, его окружение, и, один из самых главных вопросов – общая стоимость (если вас заинтересовал вопрос приобретения нового жилья, то вот еще одна моя статья, которая возможно поможет вам: “5 вещей, которые вы должны учитывать перед покупкой нового жилья
”).
Так же вам стоит сравнить образ жизни
, который вы имели до выхода на пенсию и какой хотите иметь уже на пенсии. Часто ли вы собираетесь путешествовать, какой едой питаться, покупать или самостоятельно готовить эту еду, сидеть дома или же тщательно изучать свой город и т.п.. В зависимости от ваших ответов вы уже можете понимать, какой вам необходим капитал для воплощения своих желаний в жизнь. Из чего, опять же, следует наш третий пункт.
Будет ли достаточно моего капитала для воплощения в жизнь всех моих желаний на пенсии?
Если ваш капитал недостаточно велик для прогнозируемых вами расходов, то вам придется либо “затянуть потуже свой пояс”, либо найти дополнительный источник дохода
. Тут уже все зависит от вашей целеустремленности и усердия, хотя, как мне кажется, умение неоправданно отказывать себе в чем-либо вряд ли поможет вам в жизни…
Остались ли у меня какие-либо долги?
Я бы предпочел выйти на пенсию с “чистой душой”, то есть, не будучи должником. Так что и вам я так же рекомендую перед выходом на пенсию погасить все свои кредиты/долги
, ведь всякое в жизни бывает… Тем более, как всем известно, пенсионерам в определенной степени сложнее выплачивать долги, нежели людям, имеющим рабочее место.
А как же налоги?
Естественно, выходя на пенсию, вы должны понимать, от уплаты каких налогов пенсионеры вашей страны освобождаются, или наоборот, какие налоги пенсионеры обязаны оплачивать. Для ознакомления с данным “вопросом”, вы можете либо потратить время и порыться в налоговом кодексе
вашей страны, либо побеседовать с финансовым консультантом
, который все вам объяснит доступным языком.
Как обстоят дела с моим здоровьем?
Естественно, выходя на пенсию, у вас появляется довольно много личного времени. Первым делом, которое бы я сделал, став пенсионером – я бы прошел полный курс медицинского обследования
. Какие причины? Нет, я вовсе не болен. По крайней мере сейчас...
Лично мне кажется, что лучше иметь полные сведения о текущем состоянии своего здоровья, чтобы понимать, какие проблемы со здоровьем у вас могут быть в будущем, или же наоборот, узнать, что необходимо сделать чтобы не допустить данные проблемы, ведь, как нам известно, лучше предотвратить появление проблем, нежели потом с ними “разбираться”
. В зависимости от результатов обследования уже можно рассчитать, сколько понадобится денег для поддержания вашего здоровья в хорошем состоянии. К слову, я ни в коем случае не рекомендую вам экономить на своем здоровье, или же вообще пренебрегать им.
Так же, у меня еще есть один специфический совет – составьте завещание
, если у вас есть что и есть кому завещать. Просто будет проще заняться этим “деликатным” и даже в какой-то мере неприятным вопросом перед выходом на пенсию, нежели когда-то потом. Как говорится: “Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня
”.
А может это еще вовсе не конец?
Да-да, не удивляйтесь. После всех рассуждений вам стоит задать себе вопрос: “А если я еще способен на очень многое?” Конечно, если вам нравится ваша работа, вы вовсе не хотите ее покидать, да и необходимости в этом никакой не, тогда к чему все это? Делайте то, что вам нравится
. Хотите работать и далее – пожалуйста. Это ваша жизнь и лишь ваш выбор. Только не забывайте заботиться о себе и окружающих, ведь порой трудолюбивые люди слишком сильно увлекаются своей работой и забывают про другие, даже более важные вещи – это тоже “не есть хорошо”.
Вывод
Помните, что в вашей жизни все зависит лишь от вас. Поступайте так, как вы считаете правильным. Единственное – делайте все со здравым умом
. Безумные идеи иногда являются успешными, но зачастую они просто обречены на провал…
Удачи!
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Автор: Kaneki
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