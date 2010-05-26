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7 вопросов, которые вы должны задать себе перед выходом на пенсию

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Старый Сегодня, 11:23
#1
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7 вопросов, которые вы должны задать себе перед выходом на пенсию

Зачастую люди, которые близки к выходу на пенсию, считают, что перед таким значимым событием им нужен лишь крупный капитал, который и позволит им жить “комфортной жизнью”, но уже в роли пенсионеров.

Однако, это не так. Хоть личный капитал имеет очень большое значение в данном событии, существует еще несколько вещей, которые могут значительно повлиять на вашу пенсию. Вот список из семи вопросов, которые вы должны задать себе перед выходом на пенсию.

Готов ли я эмоционально к выходу на пенсию?


Выходя на пенсию, вы осознаете, что у вас имеется уже немалый рабочий опыт за плечами. Я надеюсь, что вы провели это время с удовольствием, делая свое “любимое дело”, продолжая свое саморазвитие и знакомясь с новыми людьми. А теперь, все… Всего этого нет. Что вы теперь будете делать? Конечно, вначале может показаться, что вы наконец-то имеете возможность выспаться и уделять себе больше времени. Тем не менее, подобное впечатление о пенсии у вас будет не долго.

Поверьте, не имея плана, пенсия для вас станет не отдыхом, а пыткой. Ставьте себе новые цели, стремитесь к новым вершинам, ведь тот, кто ничего не делает, просто-напросто деградирует. Из всего вышесказанного следует второй пункт моего списка.

Как я проведу свою пенсию?


И нет, ответом на данный вопрос не будет “хорошо” или “плохо”. Вам нужен четкий план того, чего вы хотите достигнуть на пенсии и как вы вообще желаете ее провести. Планируете ли вы менять место жительство для большей экономии и собственного удовлетворения? Если да, то вам стоит тщательно обдумать такие вопросы, как месторасположение нового жилья, его окружение, и, один из самых главных вопросов – общая стоимость (если вас заинтересовал вопрос приобретения нового жилья, то вот еще одна моя статья, которая возможно поможет вам: “5 вещей, которые вы должны учитывать перед покупкой нового жилья”).

Так же вам стоит сравнить образ жизни, который вы имели до выхода на пенсию и какой хотите иметь уже на пенсии. Часто ли вы собираетесь путешествовать, какой едой питаться, покупать или самостоятельно готовить эту еду, сидеть дома или же тщательно изучать свой город и т.п.. В зависимости от ваших ответов вы уже можете понимать, какой вам необходим капитал для воплощения своих желаний в жизнь. Из чего, опять же, следует наш третий пункт.

Будет ли достаточно моего капитала для воплощения в жизнь всех моих желаний на пенсии?


Если ваш капитал недостаточно велик для прогнозируемых вами расходов, то вам придется либо “затянуть потуже свой пояс”, либо найти дополнительный источник дохода. Тут уже все зависит от вашей целеустремленности и усердия, хотя, как мне кажется, умение неоправданно отказывать себе в чем-либо вряд ли поможет вам в жизни…

Остались ли у меня какие-либо долги?


Я бы предпочел выйти на пенсию с “чистой душой”, то есть, не будучи должником. Так что и вам я так же рекомендую перед выходом на пенсию погасить все свои кредиты/долги, ведь всякое в жизни бывает… Тем более, как всем известно, пенсионерам в определенной степени сложнее выплачивать долги, нежели людям, имеющим рабочее место.

А как же налоги?


Естественно, выходя на пенсию, вы должны понимать, от уплаты каких налогов пенсионеры вашей страны освобождаются, или наоборот, какие налоги пенсионеры обязаны оплачивать. Для ознакомления с данным “вопросом”, вы можете либо потратить время и порыться в налоговом кодексе вашей страны, либо побеседовать с финансовым консультантом, который все вам объяснит доступным языком.

Как обстоят дела с моим здоровьем?


Естественно, выходя на пенсию, у вас появляется довольно много личного времени. Первым делом, которое бы я сделал, став пенсионером – я бы прошел полный курс медицинского обследования. Какие причины? Нет, я вовсе не болен. По крайней мере сейчас...

Лично мне кажется, что лучше иметь полные сведения о текущем состоянии своего здоровья, чтобы понимать, какие проблемы со здоровьем у вас могут быть в будущем, или же наоборот, узнать, что необходимо сделать чтобы не допустить данные проблемы, ведь, как нам известно, лучше предотвратить появление проблем, нежели потом с ними “разбираться”. В зависимости от результатов обследования уже можно рассчитать, сколько понадобится денег для поддержания вашего здоровья в хорошем состоянии. К слову, я ни в коем случае не рекомендую вам экономить на своем здоровье, или же вообще пренебрегать им.

Так же, у меня еще есть один специфический совет – составьте завещание, если у вас есть что и есть кому завещать. Просто будет проще заняться этим “деликатным” и даже в какой-то мере неприятным вопросом перед выходом на пенсию, нежели когда-то потом. Как говорится: “Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня”.

А может это еще вовсе не конец?


Да-да, не удивляйтесь. После всех рассуждений вам стоит задать себе вопрос: “А если я еще способен на очень многое?” Конечно, если вам нравится ваша работа, вы вовсе не хотите ее покидать, да и необходимости в этом никакой не, тогда к чему все это? Делайте то, что вам нравится. Хотите работать и далее – пожалуйста. Это ваша жизнь и лишь ваш выбор. Только не забывайте заботиться о себе и окружающих, ведь порой трудолюбивые люди слишком сильно увлекаются своей работой и забывают про другие, даже более важные вещи – это тоже “не есть хорошо”.

Вывод


Помните, что в вашей жизни все зависит лишь от вас. Поступайте так, как вы считаете правильным. Единственное – делайте все со здравым умом. Безумные идеи иногда являются успешными, но зачастую они просто обречены на провал…

Удачи!

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Автор: Kaneki
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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Метки
будущее, пенсия, планирование, финансовая грамотность
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