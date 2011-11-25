Рекомендуемый контент - новая фишка для монетизации Adsense

Недавно пришло письмо от Adsense на почту о новой функции. Рекомендуемый контент - это блок в конце записи, представляющий собой рекомендуемые к прочтению статьи. Такая функция в блогах очень активно используется, когда пользователь, прочитав одну статью, видит внизу рекомендуемые и переходит на них.
Но новый блок Adsense отличается тем, что кроме похожих выводит также несколько рекламных объявлений, повышая тем самым конверсию на сайте.
У меня блог на Wordpress, и стоял плагин для вывода похожих записей. Я его убрала и заменила на новый с монетизацией. Могу сказать, что по итогам 10 дней теста результатом довольна и снимать код не собираюсь. В среднем на 20-30% увеличился заработок за это время.
А вы уже пользовались этой функцией?