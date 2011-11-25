Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Рекомендуемый контент - новая фишка для монетизации Adsense

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Старый Сегодня, 10:49
#1
Помощник модератора
 
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.07.2013
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Рекомендуемый контент - новая фишка для монетизации Adsense
Недавно пришло письмо от Adsense на почту о новой функции. Рекомендуемый контент - это блок в конце записи, представляющий собой рекомендуемые к прочтению статьи. Такая функция в блогах очень активно используется, когда пользователь, прочитав одну статью, видит внизу рекомендуемые и переходит на них.

Но новый блок Adsense отличается тем, что кроме похожих выводит также несколько рекламных объявлений, повышая тем самым конверсию на сайте.



У меня блог на Wordpress, и стоял плагин для вывода похожих записей. Я его убрала и заменила на новый с монетизацией. Могу сказать, что по итогам 10 дней теста результатом довольна и снимать код не собираюсь. В среднем на 20-30% увеличился заработок за это время.

А вы уже пользовались этой функцией?
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duckwithtruck вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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