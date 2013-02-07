Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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MyTrusting.com - MY TRUSTING

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 06:45
#1
Любитель
 
Имя: Andrey
Пол: Мужской
Адрес: Красное Море
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2013
Сообщений: 366
Благодарностей: 101
КП: 0.000
MyTrusting.com - MY TRUSTING
Я не являюсь админом. Тема создана для ознакомления и не является призывом к действиям.

Старт 04.02.2017

MY TRUSTING

Добро пожаловать на сайт компании My Trusting Limited
Нам есть что показать и предложить для Вашего быстрого личного обогащения.
Только самое лучшее из нашей собственной практики заработка в интернет.

Четыре источника получения гарантированного дохода:

1. Начисления по Партнерской программе. 10% за каждого Личного Приглашенного Партнера
2. Начисления за движение Партнеров в общей Структуре, согласно Маркетинг плана.
20% от стоимости тарифа - за каждое перемещение Партнера в общей Структуре
3. Начисления за приобретение Партнерами любого из пяти (или всех), предложенных Системой Тарифных Планов.
40% или 80% в зависимости от выбранного Статуса Партнером.
4. Начисления Участникам за каждый текущий и последующие Реинвесты
выбранных Тарифных Планов Личными Партнерами, на все время работы Партнеров в Маркетинге.

Для того чтобы принять участие в работе Системы Маркетинга, необходимо быть Зарегистрированным Партнером

Варианты Участия Партнеров в работе Маркетинг плана Системы.

1. БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ
- Партнёр не приобретает ни один из предложенных Тарифных планов.
- Приглашает Партнеров и зарабатывает - 10% от приобретения ими любого из Тарифов.
- Заработав необходимую сумму Партнёр приобретает любой Тарифный План и начинает зарабатывать, участвуя в маркетинге Системы.

2. ПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЙ
- Партнёр покупает любой из Тарифных планов и ожидает своего времени в получении начислений от структуры и движения Партнеров в структуре. При этом он зарабатывает 100% к стоимости тарифа. Время ожидания получения дохода точно неизвестно и зависит от нескольких факторов, прежде всего от скорости движения всех Партнеров в каждом Тарифе.

3. ПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ С ПРИГЛАШЕНИЯМИ
- Партнёр приобретает любой, несколько или все Тарифные планы.
- Партнёр участвует в работе Маркетинга Системы.
- Для увеличения заработка, периодически покупает Статус PROFESSIONAL.
- Выводит заработанные деньги из Системы.
С целью получения стабильного и гарантированного заработка каждым Партнером, Системой предусмотрен вариант добровольного ручного ИЛИ автоматического РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ заработанных Партнером средств в существующие у него Тарифные Планы.
Каждый Партнер имеет право на приобретение неограниченного числа Тарифов в каждом из Тарифных Планов, а так же привлекать неограниченное число Участников в данную Систему Маркетинга.

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

5,00 $ // 10,00 $ // 25,00 $ // 50,00 $ // 100,00 $ // 250,00 $ // 500,00 $

МАРКЕТИНГ PDF >>>

ВОПРОС - ОТВЕТ >>>

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Payeer, AdvCash, PerfectMoney, BitCoin

Минимальная сумма на вывод:
1,00 $ (комиссия 2% от суммы вывода)
Платит быстро (Instant)

ПОСМОТРЕТЬ ПРОЕКТ и ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Мой вклад:

10,60 $ (2 тарифа по 5 $ + 0,60 на ускорение)

ВЫПЛАТА на Perfect Money

18:32 12.02.17 Receive 164069143 U13525277
Corporationcompany2017 +16.66 Received Payment 16.66 USD from account U13525277. Memo: API Payment. Withdrawal from mytrusting.com. Payment ID: 858
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: pagar_mt.png Просмотров: 3 Размер: 30.9 Кб ID: 178813  
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Andrey Freeman на форуме  
Старый Сегодня, 07:38
#2
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 36,318
Благодарностей: 38,919
Записей в блоге: 11
КП: 0.091

награды Волшебный горшочек 
Re: MyTrusting.com - MY TRUSTING
Маркетинг должен быть не в pdf, а в теме проекта!
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Smirnov Nikolay на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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