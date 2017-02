Andrey Freeman Любитель

Имя: Andrey Пол: Мужской Адрес: Красное Море Инвестирую в: Другое Регистрация: 05.12.2013 Сообщений: 366 Благодарностей: 101 КП: 0.000

MyTrusting.com - MY TRUSTING



Старт 04.02.2017



MY TRUSTING



Добро пожаловать на сайт компании My Trusting Limited

Нам есть что показать и предложить для Вашего быстрого личного обогащения.

Только самое лучшее из нашей собственной практики заработка в интернет.



Четыре источника получения гарантированного дохода:



1. Начисления по Партнерской программе. 10% за каждого Личного Приглашенного Партнера

2. Начисления за движение Партнеров в общей Структуре, согласно Маркетинг плана.

20% от стоимости тарифа - за каждое перемещение Партнера в общей Структуре

3. Начисления за приобретение Партнерами любого из пяти (или всех), предложенных Системой Тарифных Планов.

40% или 80% в зависимости от выбранного Статуса Партнером.

4. Начисления Участникам за каждый текущий и последующие Реинвесты

выбранных Тарифных Планов Личными Партнерами, на все время работы Партнеров в Маркетинге.



Для того чтобы принять участие в работе Системы Маркетинга, необходимо быть Зарегистрированным Партнером



Варианты Участия Партнеров в работе Маркетинг плана Системы.



1. БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ

- Партнёр не приобретает ни один из предложенных Тарифных планов.

- Приглашает Партнеров и зарабатывает - 10% от приобретения ими любого из Тарифов.

- Заработав необходимую сумму Партнёр приобретает любой Тарифный План и начинает зарабатывать, участвуя в маркетинге Системы.



2. ПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЙ

- Партнёр покупает любой из Тарифных планов и ожидает своего времени в получении начислений от структуры и движения Партнеров в структуре. При этом он зарабатывает 100% к стоимости тарифа. Время ожидания получения дохода точно неизвестно и зависит от нескольких факторов, прежде всего от скорости движения всех Партнеров в каждом Тарифе.



3. ПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ С ПРИГЛАШЕНИЯМИ

- Партнёр приобретает любой, несколько или все Тарифные планы.

- Партнёр участвует в работе Маркетинга Системы.

- Для увеличения заработка, периодически покупает Статус PROFESSIONAL.

- Выводит заработанные деньги из Системы.

С целью получения стабильного и гарантированного заработка каждым Партнером, Системой предусмотрен вариант добровольного ручного ИЛИ автоматического РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ заработанных Партнером средств в существующие у него Тарифные Планы.

Каждый Партнер имеет право на приобретение неограниченного числа Тарифов в каждом из Тарифных Планов, а так же привлекать неограниченное число Участников в данную Систему Маркетинга.



ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ



5,00 $ // 10,00 $ // 25,00 $ // 50,00 $ // 100,00 $ // 250,00 $ // 500,00 $



МАРКЕТИНГ PDF >>>



ВОПРОС - ОТВЕТ >>>



ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Payeer, AdvCash, PerfectMoney, BitCoin



Минимальная сумма на вывод:

1,00 $ (комиссия 2% от суммы вывода)

Платит быстро (Instant)



ПОСМОТРЕТЬ ПРОЕКТ и ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ



Мой вклад:



10,60 $ (2 тарифа по 5 $ + 0,60 на ускорение)



ВЫПЛАТА на Perfect Money



18:32 12.02.17 Receive 164069143 U13525277

18:32 12.02.17 Receive 164069143 U13525277

Corporationcompany2017 +16.66 Received Payment 16.66 USD from account U13525277. Memo: API Payment. Withdrawal from mytrusting.com. Payment ID: 858 Я не являюсь админом. Тема создана для ознакомления и не является призывом к действиям.

