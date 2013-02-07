MyTrusting.com - MY TRUSTING

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Старт 04.02.2017
MY TRUSTING
Добро пожаловать на сайт компании My Trusting Limited
Нам есть что показать и предложить для Вашего быстрого личного обогащения.
Только самое лучшее из нашей собственной практики заработка в интернет.
Четыре источника получения гарантированного дохода:
1. Начисления по Партнерской программе. 10% за каждого Личного Приглашенного Партнера
2. Начисления за движение Партнеров в общей Структуре, согласно Маркетинг плана.
20% от стоимости тарифа - за каждое перемещение Партнера в общей Структуре
3. Начисления за приобретение Партнерами любого из пяти (или всех), предложенных Системой Тарифных Планов.
40% или 80% в зависимости от выбранного Статуса Партнером.
4. Начисления Участникам за каждый текущий и последующие Реинвесты
выбранных Тарифных Планов Личными Партнерами, на все время работы Партнеров в Маркетинге.
Для того чтобы принять участие в работе Системы Маркетинга, �необходимо быть Зарегистрированным Партнером
Варианты Участия Партнеров в работе Маркетинг плана Системы.
1. БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ
- Партнёр не приобретает ни один из предложенных Тарифных планов.
- Приглашает Партнеров и зарабатывает - 10% от приобретения ими любого из Тарифов.
- Заработав необходимую сумму Партнёр приобретает любой Тарифный План и начинает зарабатывать, участвуя в маркетинге Системы.
2. ПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЙ
- Партнёр покупает любой из Тарифных планов и ожидает своего времени в получении начислений от структуры и движения Партнеров в структуре. При этом он зарабатывает 100% к стоимости тарифа. Время ожидания получения дохода точно неизвестно и зависит от нескольких факторов, прежде всего от скорости движения всех Партнеров в каждом Тарифе.
3. ПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ С ПРИГЛАШЕНИЯМИ
- Партнёр приобретает любой, несколько или все Тарифные планы.
- Партнёр участвует в работе Маркетинга Системы.
- Для увеличения заработка, периодически покупает Статус PROFESSIONAL.
- Выводит заработанные деньги из Системы.
С целью получения стабильного и гарантированного заработка каждым Партнером, Системой предусмотрен вариант добровольного ручного ИЛИ автоматического РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ заработанных Партнером средств в существующие у него Тарифные Планы.
Каждый Партнер имеет право на приобретение неограниченного числа Тарифов в каждом из Тарифных Планов, а так же привлекать неограниченное число Участников в данную Систему Маркетинга.
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
5,00 $ // 10,00 $ // 25,00 $ // 50,00 $ // 100,00 $ // 250,00 $ // 500,00 $
МАРКЕТИНГ PDF >>>
ВОПРОС - ОТВЕТ >>>
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Payeer, AdvCash, PerfectMoney, BitCoin
Минимальная сумма на вывод:
1,00 $ (комиссия 2% от суммы вывода)
Платит быстро (Instant)
ПОСМОТРЕТЬ ПРОЕКТ и ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Мой вклад:
10,60 $ (2 тарифа по 5 $ + 0,60 на ускорение)
ВЫПЛАТА на Perfect Money
18:32 12.02.17 Receive 164069143 U13525277
Corporationcompany2017 +16.66
Received Payment 16.66 USD from account U13525277. Memo: API Payment. Withdrawal from mytrusting.com. Payment ID: 858