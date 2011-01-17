Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,464 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стратегия на футбол ТБ 0.5 во втором тайме

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
При поддержке
Прогрузы на ставках, отображение сумм на матчи
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Регулярные конкурсы для любителей спорта находятся здесь!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:23
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 553
Благодарностей: 388
Записей в блоге: 2
КП: 0.251
Стратегия на футбол ТБ 0.5 во втором тайме
В своей первой статье на ммгп хочу рассказать об одной, как мне кажется, перспективной стратегии на футбол: тб 0.5 во втором тайме.

Данная стратегия требует максимальной собранности и дисциплины. Дело вот в чем:

1) Не каждый матч нам подойдет (т.к. либо кэфы будут слишком низкие, либо риски неоправданно высокие), поэтому нужен качественный доматчевый анализ выбранной игры. Выбираем такие игры, где на тб 0.5 до матча дают хотя бы 1.08 причем встречаются такие команды, которые явно мотивированы на то, чтобы добиться результата в матче (либо команда, которая борется за улучшение позиции в турнирной таблице, либо команда, которой нечего терять и ей кровь с носа нужны очки и так далее)

2) Я придерживаюсь правила, что в первом тайме голов забито не должно быть (но вы можете немного видоизменить данную стратегию, ставя на тб 0.5 во втором тайме даже, если в первом были забиты голы)

3) !Обязательно! смотрите в лайве первые таймы выбранных матчей! Вы должны увидеть по игре, что команды явно планируют забивать и играют достаточно остро.

4) У обеих команд НЕ ДОЛЖНО быть ближайших еврокубковых матчей (если мы говорим про регулярные чемпионаты и клубные команды). То есть если та же Боруссия через 3 дня играет в ЛЧ против Бенфики, то играя даже против более слабого соперника в своем национальном чемпионате, она скорее всего не будет выкладываться на полную и скорее всего даже не выйдет основным составом. Как и получилось в 20 туре Бундеслиги. Голы хоть и были забиты, но играя против последнего места, Боруссия умудрилась проиграть.

5) Смотрим статистику домашних/выездных матчей играющих команд, личные встречи, читаем новости и стараемся адекватно оценить заинтересованность команд в результате.

6) Очень важно, чтобы в матче ни в коем случае не было удаления, т.к. удаление всегда отражается на ходе игры и те команды, которые планировали бежать и забивать, могут просто закрыться в обороне и откровенно сушить игру.

7) Желательно выбирать игры только национальных чемпионатов, где судьба команд не решается в одном или двух отдельно взятых матчах, как в кубковых играх или плей-офф еврокубков. В играх на вылет командам явно есть что терять и они с большей вероятностью будут играть осторожно.

8) При анализе команд стоит обратить внимание на то, насколько часто домашняя команда забивает/пропускает дома, а гостевая забивает/пропускает в гостях. Бывают случаи, что после 20 туров чемпионата команды из середины турнирной таблицы (на голы которых дают обычно более высокие кэфы, нежели на голы лидеров) ВСЕГДА забивают/пропускают дома или в гостях. Такие случаи достаточно редки, но найти команды, которые в 90% своих матчей в этом показателе стабильны не так-то и сложно.

Важно, чтобы соблюдались ВСЕ критерии при отборе матчей. Ни в коем случае не ставьте на удачу, т.к. это влечет за собой неоправданные риски.

Итак, из моего опыта, при качественном подборе матчей, проходимость будет около 80%, то есть из 10 игр в каждых 8 во втором тайме будет забит хотя бы 1 гол.

Коэффициенты в таких матчах на гол во втором тайме около 1.33 (если мы ждем и смотрим как развиваются события до 50 минуты, то кэф вырастает до 1.4)

Посчитаем прибыль?

Рекомендую ставить 50% от банка, лучше 33% конечно, но на примере рассмотрим более рисковый вариант со ставкой 50% от банка.

За каждую прошедшую ставку, мы получаем около 16% к нашему банку.

То есть чтобы выйти в стабильный плюс, нам нужно угадать 4 матча, в которых будет пробит тб 0.5 во второй тайме. Согласитесь, что при должном анализе и просмотре матчей в лайве сделать это не так-то и сложно.

P.S. Если понравилась стратегия - жмем "Спасибо" и вступаем в группу ВК. Спасибо за внимание, всем профита!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Max Brown вне форума  
Старый Сегодня, 03:36
#2
Профессионал
 
Имя: מא
Пол: Мужской
Адрес: באר שבע
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 1,393
Благодарностей: 786
КП: 0.053

награды Волшебный горшочек 
Re: Стратегия на футбол ТБ 0.5 во втором тайме
Цитата:
Сообщение от Max Brown Посмотреть сообщение
Ни в коем случае не ставьте на удачу, т.к. это влечет за собой неоправданные риски
Цитата:
Сообщение от Max Brown Посмотреть сообщение
Рекомендую ставить 50% от банка, лучше 33% конечно

Цитата:
Сообщение от Max Brown Посмотреть сообщение
Посчитаем прибыль?
Другие варианты даже не рассматриваются?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

моя пиханина
SergioConceicao вне форума  
Старый Сегодня, 03:43
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 553
Благодарностей: 388
Записей в блоге: 2
КП: 0.251
Автор темы Re: Стратегия на футбол ТБ 0.5 во втором тайме
Цитата:
Сообщение от SergioConceicao Посмотреть сообщение


Другие варианты даже не рассматриваются?
Почему? Очевидно ведь все вроде) Если ставка НЕ играет, то мы получаем -50% от банка и нужно угадать 6 матчей (если ставить по 50% от оставшегося банка), чтобы отбить эти 50% и вернуть свой банк на максимальный уровень.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Max Brown вне форума  
Старый Сегодня, 03:45
#4
Профессионал
 
Имя: מא
Пол: Мужской
Адрес: באר שבע
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 1,393
Благодарностей: 786
КП: 0.053

награды Волшебный горшочек 
Re: Стратегия на футбол ТБ 0.5 во втором тайме
Цитата:
Сообщение от Max Brown Посмотреть сообщение
За каждую прошедшую ставку, мы получаем около 16% к нашему банку.
и минус сто за каждые две непрошедшие
Цитата:
Сообщение от Max Brown Посмотреть сообщение
Очевидно ведь все вроде)
да вот именно
Цитата:
Сообщение от Max Brown Посмотреть сообщение
Итак, из моего опыта, при качественном подборе матчей, проходимость будет около 80%
на опыт где можно взглянуть?
Цитата:
Сообщение от Max Brown Посмотреть сообщение
Согласитесь, что при должном анализе и просмотре матчей в лайве сделать это не так-то и сложно.
продемонстрируете мастер-класс?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

моя пиханина
Последний раз редактировалось SergioConceicao; Сегодня в 03:52. Причина: Добавлено сообщение
SergioConceicao вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стратегия Гол в 1-м тайме Марат Сайфутдинов Стратегии и прогнозы 81 10.02.2017 19:25
Стратегия на футбол. Василий Хабибулин Системы и стратегии 13 19.03.2016 21:15
Стратегия на футбол от TT-33 TT-33 Прогнозы от пользователей 12 23.07.2015 12:46
Стратегия ставок против 0-0 в первом тайме(прогноз матчей для ставок) kos077 Прогнозы от пользователей 126 07.12.2012 22:16
Stepanovtips (стратегия на футбол) Stepanovtips Барахолка 54 02.09.2012 14:35

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Пополнить Liqpay с долларовой карты
От git1986 в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
Аватар tigr
В сети заработал сайт для обмена добрыми словами между россиянами и украинцами
От tigr в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Какими темами на форуме MMGP.RU Вы наиболее интересуетесь?
От fedynets в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар Порох
Прецедент: PM выплачивает за SCAM!
От Порох в разделе «Perfect Money»
Аватар Максимм
Финансовые структуры 10% годовых и выше
От Максимм в разделе «Куда инвестировать деньги»
Аватара нет
Windfund - windfund.net
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
401,464
Тем
453,709
Сообщений
11,108,103

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube