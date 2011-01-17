Max Brown Специалист

Пол: Мужской Адрес: Москва Регистрация: 17.01.2011 Сообщений: 553 Благодарностей: 388 Записей в блоге: 2 КП: 0.251

Стратегия на футбол ТБ 0.5 во втором тайме тб 0.5 во втором тайме.



Данная стратегия требует максимальной собранности и дисциплины. Дело вот в чем:



1) Не каждый матч нам подойдет (т.к. либо кэфы будут слишком низкие, либо риски неоправданно высокие), поэтому нужен качественный доматчевый анализ выбранной игры. Выбираем такие игры, где на тб 0.5 до матча дают хотя бы 1.08 причем встречаются такие команды, которые явно мотивированы на то, чтобы добиться результата в матче (либо команда, которая борется за улучшение позиции в турнирной таблице, либо команда, которой нечего терять и ей кровь с носа нужны очки и так далее)



2) Я придерживаюсь правила, что в первом тайме голов забито не должно быть (но вы можете немного видоизменить данную стратегию, ставя на тб 0.5 во втором тайме даже, если в первом были забиты голы)



3) !Обязательно! смотрите в лайве первые таймы выбранных матчей! Вы должны увидеть по игре, что команды явно планируют забивать и играют достаточно остро.



4) У обеих команд НЕ ДОЛЖНО быть ближайших еврокубковых матчей (если мы говорим про регулярные чемпионаты и клубные команды). То есть если та же Боруссия через 3 дня играет в ЛЧ против Бенфики, то играя даже против более слабого соперника в своем национальном чемпионате, она скорее всего не будет выкладываться на полную и скорее всего даже не выйдет основным составом. Как и получилось в 20 туре Бундеслиги. Голы хоть и были забиты, но играя против последнего места, Боруссия умудрилась проиграть.



5) Смотрим статистику домашних/выездных матчей играющих команд, личные встречи, читаем новости и стараемся адекватно оценить заинтересованность команд в результате.



6) Очень важно, чтобы в матче ни в коем случае не было удаления, т.к. удаление всегда отражается на ходе игры и те команды, которые планировали бежать и забивать, могут просто закрыться в обороне и откровенно сушить игру.



7) Желательно выбирать игры только национальных чемпионатов, где судьба команд не решается в одном или двух отдельно взятых матчах, как в кубковых играх или плей-офф еврокубков. В играх на вылет командам явно есть что терять и они с большей вероятностью будут играть осторожно.



8) При анализе команд стоит обратить внимание на то, насколько часто домашняя команда забивает/пропускает дома, а гостевая забивает/пропускает в гостях. Бывают случаи, что после 20 туров чемпионата команды из середины турнирной таблицы (на голы которых дают обычно более высокие кэфы, нежели на голы лидеров) ВСЕГДА забивают/пропускают дома или в гостях. Такие случаи достаточно редки, но найти команды, которые в 90% своих матчей в этом показателе стабильны не так-то и сложно.



Важно, чтобы соблюдались ВСЕ критерии при отборе матчей. Ни в коем случае не ставьте на удачу, т.к. это влечет за собой неоправданные риски.



Итак, из моего опыта, при качественном подборе матчей, проходимость будет около 80%, то есть из 10 игр в каждых 8 во втором тайме будет забит хотя бы 1 гол.



Коэффициенты в таких матчах на гол во втором тайме около 1.33 (если мы ждем и смотрим как развиваются события до 50 минуты, то кэф вырастает до 1.4)



Посчитаем прибыль?



Рекомендую ставить 50% от банка, лучше 33% конечно, но на примере рассмотрим более рисковый вариант со ставкой 50% от банка.



За каждую прошедшую ставку, мы получаем около 16% к нашему банку.



То есть чтобы выйти в стабильный плюс, нам нужно угадать 4 матча, в которых будет пробит тб 0.5 во второй тайме. Согласитесь, что при должном анализе и просмотре матчей в лайве сделать это не так-то и сложно.



P.S. Если понравилась стратегия - жмем "Спасибо" и вступаем в В своей первой статье на ммгп хочу рассказать об одной, как мне кажется, перспективной стратегии на футбол:Данная стратегия требует. Дело вот в чем:1)(т.к. либо кэфы будут слишком низкие, либо риски неоправданно высокие), поэтому нужен качественный доматчевый анализ выбранной игры. Выбираем такие игры, где на тб 0.5 до матча дают хотя бы 1.08 причем встречаются такие команды, которые явно мотивированы на то, чтобы добиться результата в матче (либо команда, которая борется за улучшение позиции в турнирной таблице, либо команда, которой нечего терять и ей кровь с носа нужны очки и так далее)2) Я придерживаюсь правила, что(но вы можете немного видоизменить данную стратегию, ставя на тб 0.5 во втором тайме даже, если в первом были забиты голы)3) !Обязательно!! Вы должны увидеть по игре, что команды явно планируют забивать и играют достаточно остро.4) У обеих команд(если мы говорим про регулярные чемпионаты и клубные команды). То есть если та же Боруссия через 3 дня играет в ЛЧ против Бенфики, то играя даже против более слабого соперника в своем национальном чемпионате, она скорее всего не будет выкладываться на полную и скорее всего даже не выйдет основным составом. Как и получилось в 20 туре Бундеслиги. Голы хоть и были забиты, но играя против последнего места, Боруссия умудрилась проиграть.5)домашних/выездных матчей играющих команд, личные встречи, читаем новости и стараемся адекватно оценить заинтересованность команд в результате.6) Очень важно, чтобы в матче ни в коем случае, т.к. удаление всегда отражается на ходе игры и те команды, которые планировали бежать и забивать, могут просто закрыться в обороне и откровенно сушить игру.7) Желательно выбирать, где судьба команд не решается в одном или двух отдельно взятых матчах, как в кубковых играх или плей-офф еврокубков. В играх на вылет командам явно есть что терять и они с большей вероятностью будут играть осторожно.8) При анализе команд стоит обратить внимание на то,. Бывают случаи, что после 20 туров чемпионата команды из середины турнирной таблицы (на голы которых дают обычно более высокие кэфы, нежели на голы лидеров) ВСЕГДА забивают/пропускают дома или в гостях. Такие случаи достаточно редки, но найти команды, которые в 90% своих матчей в этом показателе стабильны не так-то и сложно.Важно, чтобы соблюдались ВСЕ критерии при отборе матчей. Ни в коем случае не ставьте на удачу, т.к. это влечет за собой неоправданные риски.Итак, из моего опыта, при качественном подборе матчей, проходимость будет около 80%, то есть из 10 игр в каждых 8 во втором тайме будет забит хотя бы 1 гол.Коэффициенты в таких матчах на гол во втором тайме около 1.33 (если мы ждем и смотрим как развиваются события до 50 минуты, то кэф вырастает до 1.4)Посчитаем прибыль?Рекомендую ставить 50% от банка, лучше 33% конечно, но на примере рассмотрим более рисковый вариант со ставкой 50% от банка.За каждую прошедшую ставку, мы получаем около 16% к нашему банку.То есть чтобы выйти в стабильный плюс, нам нужно угадать 4 матча, в которых будет пробит тб 0.5 во второй тайме. Согласитесь, что при должном анализе и просмотре матчей в лайве сделать это не так-то и сложно.P.S. Если понравилась стратегия - жмем "Спасибо" и вступаем в группу ВК. Спасибо за внимание, всем профита!

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________