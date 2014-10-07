Обсуждение MLM бизнеса. MLM - это многоуровневый сетевой маркетинг. Например, Орифлэйм, Эйвон, Фаберлик, Амвэй, Велнесс и другие. Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 04:42 Сегодня, 04:42 Сегодня, 03:12 #1 Razumny Интересующийся

Имя: Артур Пол: Мужской Адрес: Одесса Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 07.10.2014 Сообщений: 51 Благодарностей: 0 КП: 0.000 turcoffee.ua - Turcoffee (Туркофе)

Turcoffee - новый в Украине, уникальный, динамично развивающийся кофейный бренд, который дал начало в развитии новой эры в кофейном бизнесе. Бизнес развивается в Украине, в скором времени планируется официальный запуск Польши и других стран.



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Описание компании

TURCOFFEE — первая украинская компания-производитель, которая взяла на себя смелость совместить классику самого древнего способа приготовления кофе с современными технологиями 21 века. Не случайно наш выбор пал, именно, на кофе «по-турецки». Ведь именно этот способ приготовления был внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Поводом для создания компании TURCOFFEE стали проведенные маркетинговые исследования кофейного рынка в Украине, которые проводились в 15 областных центрах Украины. Исследования показали, что потребность на рынке в таком продукте как кофе «по-турецки» во много раз превышает предложения, а исходя из объема информации о кофе в интернете, стало понятно, что этот способ приготовления не менее популярный, чем привычный для нас итальянский способ приготовления.



Руководством компании было принято решение занять эту нишу на кофейном рынке. Были поставлены задачи стать брендом номер один в этом кофейном направлении. С этого момента началась кропотливая работа по созданию кофейного купажа, с привлечением ведущих турецких технологов. Параллельно, в это же время, турецкая компания Arzum взялась за разработку кофемашины нового поколения для приготовления кофе «по-турецки». Совместно с турецкими специалистами был разработан сбалансированный кофейный купаж по старинным турецким рецептам, при этом учитывались вкусовые предпочтения нашего региона. При выборе одного из вариантов кофейных купажей учитывалось мнение более 5000 любителей кофе. Было проведено большое количество дегустаций и опросов.



В результате мы создали кофейный купаж, который, по мнениям кофейных экспертов, является идеальным для приготовления именно кофе «по-турецки», за счет сверхтонкого помола, легкой обжарки и правильно подобранных сортов кофейных зерен. В 2014 году компания Arzum выпустила на рынок кофемашину под названием Arzum OKKA. Данная кофемашина признана лучшей в мире по приготовлению кофе по-турецки и была отмечена премией Red Dot Aword 2014 на ежегодном форуме инноваций в мире техники в Германии. Компания TURCOFFEE подписала эксклюзивный контракт с турецкой компанией ARZUM и стала официальным представителем в Украине, получив эксклюзивное право на реализацию кофемашины Arzum OKKA на территории Украины.



Сегодня компания TURCOFFEE представляет целый комплекс решений для приготовления настоящего кофе «по-турецки», как для бизнеса, так и для клиентов. Основная миссия компании TURCOFFEE заключается в популяризации легендарного кофе «по-турецки» на рынке Украины и создании условий для распространения данного способа приготовления, как во всех заведениях общественного питания, так и на домашнем рынке.



В скором времени настоящие ценители кофе смогут насладиться нашим продуктом в каждом городе Украины и прикоснуться к многовековой истории приготовления кофе «по-турецки».



Продукция

1. Кофе Turcoffee:



- молотый кофе (4 купажа)

Кофе бархатный, без горечи, с хорошей крепостью, с выраженным настоящим кофейным вкусом и ароматом. Мягкое и правильное обжаривание обеспечивает приятное и длительное послевкусие, которое ощущается на протяжении многих часов.

Cложный и контрастный купаж. Сочетание сортов Арабики и Робусты различного происхождения, и средняя самообжарка (MEDIUM) создают неповторимый характер и богатый вкус с легкой кислинкой и шоколадно-карамельным послевкусием.



- зерновой кофе (2 купажа)

Это кофе непревзойденного качества, с богатым, сбалансированным вкусом. Традиционная обжарка MEDIUM (средний). В состав купажей зернового кофе входят до 8 сортов Арабики и Робусты.



- зелёный кофе с имбирём

Натуральные необжаренные зерна кофейного дерева с добавлением молотого корня имбиря. Такая смесь достаточно эффективное средство для похудения, впечатляющие действия которых основаны на свойствах зеленого кофе и имбиря.



Весь представленный ассортимент в упаковках 1 кг, 500 г, 250 г.



2. Кофеварки: Arzum OKKA и Arzum OKKA Minio.



Первая в мире профессиональная кофеварка ARZUM OKKA для приготовления кофе по-турецки в автоматическом режиме. Кофеварка Arzum OKKA в полностью автоматическом режиме за 2 минуты приготовит 2 порции крепкого кофе по-турецки с традиционной пенкой и потрясающим ароматом. Наилучший результат в приготовлении кофе по-турецки с использованием кофеварки Arzum OKKA достигается за счет использования профессионально купажированного молотого жареного кофе Turcoffee.



- технология "Lift & Brew", которая обеспечивает настоящий кофе по-турецки с идеальным вкусом

- функция подачи кофе "прямо в чашку", что не имеет аналогов в мире

первая в мире кофеварка, которая в процессе приготовления кофе имитирует эффект "раскаленного песка"

- температура готового напитка + 95˚С, действительно горячий и крепкий кофе с высоким содержанием кофеина

- возможность одновременно приготовить две порции кофе за 1 минуту, что позволяет быстро удовлетворить всех любителей напитка

- 3-х уровневая регулировка подачи воды на порцию (50, 60, 70 мл)

- готовит кофе на холодной воде, поэтому использует электроэнергию только во время приготовления кофе (номинальная мощность - 710 Вт)



3. Посуда, кофейные наборы, восточные сладости (лукум) и т.д.



Маркетинг-план

Компания Turcoffee имеет отличный маркетинг-план, по которому осуществляются денежные выплаты консультантам компании. Маркетинг основан по принципу 60/40. Выплаты прямых продаж от 5% до 30%. Выплаты с продаж 2го уровня и ниже от 2% до 25%. Глубина бесконечная. Карьера: полностью поставленная система обучения, тренинги за счет компании. Подарки. Лидерские бонусы - возможность участия в распределении прибыли от товарооборота всей компании.



Строя клиентурный рынок и приглашая людей к партнерству, менеджер развивает свою структуру, поднимается по ступеням карьерной лестницы и получает все больший структурный гонорар, в соответствии с маркетинг-планом компании Turcoffee.



При расчете денежных вознаграждений учитываются:

1) Ранг консультанта по карьерной лестнице от 5% до 30%

2) Товарооборот совершенных продаж вами, или вашей структурой за месяц

3) Наличие лидерских бонусов



Любая покупка по вашей рекомендации = ваша комиссия, и так всегда!



ВАЖНО: В компании отсутствуют обязательные выполнения закупок, набора баллов. Вам НЕ придётся искусственно покупать продукты компании и складировать их дома.



Достижения

Компания полностью легальна. Имеются все виды сертификатов на продукцию. Возможность вести работу с предприятиями через расчетные счета (безнал).

В 2016 году компания получила золото в номинации "Импортер Года" - Украина.









Ознакомиться и зарегистрироваться



Скриншоты выплат:

Все эти выплаты могу подтвердить. Выплата на любую банковскую карту Украины. Я получал на ПриватБанк.

Минимальных выплат не установлено, компания выплатит каждую гривну, заработанную вами!





P.S. У компании 2 сайта, один информационный, второй для дистрибьюторов.



P.S.S. Просьба не рубить с плеча, тему дополню и отредактирую по всем правилам. Первый раз оформляю, очень надеюсь на понимание! Отвечу на все вопросы



Адрес: г. Черновцы, ул. Главная 89, 2-й этаж

Контакты: 0 800 603 712

E-mail: turcoffee1@gmail.com Turcoffee - новый в Украине, уникальный, динамично развивающийся кофейный бренд, который дал начало в развитии новой эры в кофейном бизнесе. Бизнес развивается в Украине, в скором времени планируется официальный запуск Польши и других стран.TURCOFFEE — первая украинская компания-производитель, которая взяла на себя смелость совместить классику самого древнего способа приготовления кофе с современными технологиями 21 века. Не случайно наш выбор пал, именно, на кофе «по-турецки». Ведь именно этот способ приготовления был внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Поводом для создания компании TURCOFFEE стали проведенные маркетинговые исследования кофейного рынка в Украине, которые проводились в 15 областных центрах Украины. Исследования показали, что потребность на рынке в таком продукте как кофе «по-турецки» во много раз превышает предложения, а исходя из объема информации о кофе в интернете, стало понятно, что этот способ приготовления не менее популярный, чем привычный для нас итальянский способ приготовления.Руководством компании было принято решение занять эту нишу на кофейном рынке. Были поставлены задачи стать брендом номер один в этом кофейном направлении. С этого момента началась кропотливая работа по созданию кофейного купажа, с привлечением ведущих турецких технологов. Параллельно, в это же время, турецкая компания Arzum взялась за разработку кофемашины нового поколения для приготовления кофе «по-турецки». Совместно с турецкими специалистами был разработан сбалансированный кофейный купаж по старинным турецким рецептам, при этом учитывались вкусовые предпочтения нашего региона. При выборе одного из вариантов кофейных купажей учитывалось мнение более 5000 любителей кофе. Было проведено большое количество дегустаций и опросов.В результате мы создали кофейный купаж, который, по мнениям кофейных экспертов, является идеальным для приготовления именно кофе «по-турецки», за счет сверхтонкого помола, легкой обжарки и правильно подобранных сортов кофейных зерен. В 2014 году компания Arzum выпустила на рынок кофемашину под названием Arzum OKKA. Данная кофемашина признана лучшей в мире по приготовлению кофе по-турецки и была отмечена премией Red Dot Aword 2014 на ежегодном форуме инноваций в мире техники в Германии. Компания TURCOFFEE подписала эксклюзивный контракт с турецкой компанией ARZUM и стала официальным представителем в Украине, получив эксклюзивное право на реализацию кофемашины Arzum OKKA на территории Украины.Сегодня компания TURCOFFEE представляет целый комплекс решений для приготовления настоящего кофе «по-турецки», как для бизнеса, так и для клиентов. Основная миссия компании TURCOFFEE заключается в популяризации легендарного кофе «по-турецки» на рынке Украины и создании условий для распространения данного способа приготовления, как во всех заведениях общественного питания, так и на домашнем рынке.В скором времени настоящие ценители кофе смогут насладиться нашим продуктом в каждом городе Украины и прикоснуться к многовековой истории приготовления кофе «по-турецки».кофе (4 купажа)Кофе бархатный, без горечи, с хорошей крепостью, с выраженным настоящим кофейным вкусом и ароматом. Мягкое и правильное обжаривание обеспечивает приятное и длительное послевкусие, которое ощущается на протяжении многих часов.Cложный и контрастный купаж. Сочетание сортов Арабики и Робусты различного происхождения, и средняя самообжарка (MEDIUM) создают неповторимый характер и богатый вкус с легкой кислинкой и шоколадно-карамельным послевкусием.кофе (2 купажа)Это кофе непревзойденного качества, с богатым, сбалансированным вкусом. Традиционная обжарка MEDIUM (средний). В состав купажей зернового кофе входят до 8 сортов Арабики и Робусты.кофе с имбирёмНатуральные необжаренные зерна кофейного дерева с добавлением молотого корня имбиря. Такая смесь достаточно эффективное средство для похудения, впечатляющие действия которых основаны на свойствах зеленого кофе и имбиря.Весь представленный ассортимент в упаковках 1 кг, 500 г, 250 г.Первая в мире профессиональная кофеварка ARZUM OKKA для приготовления кофе по-турецки в автоматическом режиме. Кофеварка Arzum OKKA в полностью автоматическом режиме за 2 минуты приготовит 2 порции крепкого кофе по-турецки с традиционной пенкой и потрясающим ароматом. Наилучший результат в приготовлении кофе по-турецки с использованием кофеварки Arzum OKKA достигается за счет использования профессионально купажированного молотого жареного кофе Turcoffee.- технология "Lift & Brew", которая обеспечивает настоящий кофе по-турецки с идеальным вкусом- функция подачи кофе "прямо в чашку", что не имеет аналогов в мирепервая в мире кофеварка, которая в процессе приготовления кофе имитирует эффект "раскаленного песка"- температура готового напитка + 95˚С, действительно горячий и крепкий кофе с высоким содержанием кофеина- возможность одновременно приготовить две порции кофе за 1 минуту, что позволяет быстро удовлетворить всех любителей напитка- 3-х уровневая регулировка подачи воды на порцию (50, 60, 70 мл)- готовит кофе на холодной воде, поэтому использует электроэнергию только во время приготовления кофе (номинальная мощность - 710 Вт)Компания Turcoffee имеет отличный маркетинг-план, по которому осуществляются денежные выплаты консультантам компании. Маркетинг основан по принципу 60/40. Выплаты прямых продаж от 5% до 30%. Выплаты с продаж 2го уровня и ниже от 2% до 25%. Глубина бесконечная. Карьера: полностью поставленная система обучения, тренинги за счет компании. Подарки. Лидерские бонусы - возможность участия в распределении прибыли от товарооборота всей компании.Строя клиентурный рынок и приглашая людей к партнерству, менеджер развивает свою структуру, поднимается по ступеням карьерной лестницы и получает все больший структурный гонорар, в соответствии с маркетинг-планом компании Turcoffee.При расчете денежных вознаграждений учитываются:1) Ранг консультанта по карьерной лестнице от 5% до 30%2) Товарооборот совершенных продаж вами, или вашей структурой за месяц3) Наличие лидерских бонусовЛюбая покупка по вашей рекомендации = ваша комиссия, и так всегда!В компанииобязательные выполнения закупок, набора баллов. Вам НЕ придётся искусственно покупать продукты компании и складировать их дома.Компания полностью легальна. Имеются все виды сертификатов на продукцию. Возможность вести работу с предприятиями через расчетные счета (безнал).В 2016 году компания получила золото в номинации "Импортер Года" - Украина.Все эти выплаты могу подтвердить. Выплата на любую банковскую карту Украины. Я получал на ПриватБанк.Минимальных выплат не установлено, компания выплатит каждую гривну, заработанную вами!P.S. У компании 2 сайта, один информационный, второй для дистрибьюторов.P.S.S. Просьба не рубить с плеча, тему дополню и отредактирую по всем правилам. Первый раз оформляю, очень надеюсь на понимание! Отвечу на все вопросы

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Начни свой собственный кофейный бизнес уже сейчас! __________________ Последний раз редактировалось Razumny; Сегодня в 03:14 . Ответить Метки mlm, кофеварка, млм, сетевой бизнес, сетевой маркетинг Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 04:42 Сегодня, 04:42 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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