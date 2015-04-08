РФ: инвесторам-физлицам дадут заработать на репо

Центральный банк России на заседании совета РЕПО обсудил возможность упрощения доступа физлиц к этим операциям. Это позволит, например, получить дополнительный доход при работе с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), полагает эксперт.
На заседании Совета репо (РСР), который проходит под эгидой Национальной финансовой ассоциации (НФА), участниками был поднят вопрос допуска физлиц к операциям репо. (Прим: РЕПО – вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене).
«Председатель РСР Елена Чайковская (Банк России) …предложила членам РСР проработать вопрос использования операций репо в качестве инструмента инвестирования розничными инвесторами, что особенно актуально в ситуации снижения ставок по депозитам банков», - говорится в пресс-релизе НФА.
Как пояснил FO глава НФА Константин Волков, было решено проработать возможности эффективного использования репо физлицами в их интересах.
Предоставлять такую услугу будут, прежде всего, профучастники, которые под определенный процент и на определенное время будут одалживать пакет ценных бумаг клиента. Практически такие операции можно проводить и сейчас, как напрямую физлицам, так и через обслуживающего их профучастника.
В таком виде им доступны даже репо с центральным контрагентом (ЦК). Однако использование репо физлицами весьма ограничено из-за законодательно-нормативных и особенно налоговых сложностей, напоминает Константин Волков. Если в случае юрлиц налогом облагается суммарная дельта по операции репо, то для физлиц остается обложение налогом по каждой из двух частей, составляющих репо, отдельно.
«В настоящее время в рамках РСР идет проработка указанных операций в формах, позволяющих дополнительно избежать некоторых негативных моментов (например, выстраивания пирамид на основе репо, как это порой случалось с юрлицами).
В результате будут предложены конкретные нормы регулирования и тексты законодательно-нормативных поправок. Они будут прорабатываться с участием ЦБ и потребуют внесения изменений, в том числе в Налоговый кодекс», - заявил Волков.
По его словам, в перспективе это позволит инвесторам-физлицам дополнительно зарабатывать на принадлежащих им пакетах ценных бумаг, в том числе и в рамках индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), на время через репо передавая их в рынок.
Также не будет необходимости «навсегда» продавать бумаги по невыгодному курсу, если инвестору срочно понадобились средства.
«И то, и другое позволит закреплять физическое лицо в качестве «постоянного» инвестора и даст ему дополнительные преференции.
Для рынка это означает увеличение количества обращаемых ценных бумаг, которые пока обездвижены в портфелях, и более активные операции с ними, позволяющие участникам зарабатывать дополнительную прибыль», - добавил эксперт.
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