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ПАММ-счёт Trader-MF:11091 (PrivateFX)

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Аватар Profvest com
 
Имя: Тарас
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 5,363
Благодарностей: 96
КП: 0.001
ПАММ-счёт Trader-MF:11091 (PrivateFX)
ПАММ-счёт Trader-MF:11091 (PrivateFX)

Номер ПАММ-счета 11091
Статус оферты Открыт
Торговый период, недель 2
Дата открытия 12 февр. 2017 г., 18:43:37
Начальный капитал Управляющего, USD 2 500,00
Текущий капитал Управляющего, USD 2 500,00
Инвестиции 0,00
Доходность за весь период, USD 0,00
Доходность ПАММ-счета, % 0,00 %
Максимальная просадка, % 0,00 %
Дата последнего ролловера 01 янв. 1970 г., 0:00:00
Дата следующего ролловера 18 февр. 2017 г., 10:00:00
Вознаграждение управляющего 30 %
Штраф за досрочный вывод 30 %
Возможность копировать сделки Нет
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 0,00
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 10
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 2 %
Ограничение убытков, % 60
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Нет
Условно-периодический ПАММ-счет Нет
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Открытых сделок 0
Уровень отчетности По запросу
Описание торговой стратегии разновидностей ТС Masterforex-V, дающая 100%-250% в год. Подтверждение с внешним мониторингом myfxbook могу сбросить в личку для серьезных инвесторов от 10К, которым интересно работать годами, а не неделями
Способ связи с управляющим на форуме или в личку
Максимальная просадка за последние сутки, % 0,00 %

Доходность:

2016:


Инвестировать в ПАММ-счёт Trader-MF:11091 (PrivateFX)
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