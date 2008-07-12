Animal79 Любитель

Пол: Мужской Возраст: 37 Инвестирую в: Другое Регистрация: 27.08.2009 Сообщений: 290 Благодарностей: 76 КП: 0.198

Аффинаж золота методом травления в домашних условиях



"Золотые россыпи" у многих из нас находятся прямо в квартире. Это, прежде всего, старые неисправные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны и прочая бытовая электроника. Например, в одном системном блоке содержится несколько грамм драгоценного металла. Чем старше техника, тем, как правило, больше в ней золота. Оно применяется, в частности, для изготовления контактов, обеспечивая их долговечность.



Конечно, разъёмы не полностью состоят из драгоценного металла. На них наносится лишь позолота, которую нам и нужно снять. Сделать это в домашних условиях можно двумя способами: травления и электролиза. Рассмотрим подробнее первый вариант.

Единственным реактивом, с которым золото вступает в реакцию, является смесь двух кислот: соляной и азотной (в просторечии - "царская водка"). Итак, на первом этапе нам понадобятся:

позолоченные изделия (их желательно максимально очистить отправлено элементов, не содержащих золота);

подходящая тара с плотно закрывающиеся крышкой (желательно - стеклянная);

соляная кислота;.

азотная кислота;

резиновые перчатки и (по желанию) иные средства защиты. Поскольку приобрести кислоты в чистом виде достаточно проблематично, их можно изготовить самому. Для этого потребуется выпаренный кислотный электролит, используемый в автомобильных аккумуляторах. Он должен вступить в реакцию с обычной поваренной солью (для получения соляной кислоты) и селитрой (для азотной). Более подробную информацию по этому вопросу можно легко найти в интернете, поэтому детально расписывать эту часть мы не будем в целях экономии времени. Отметим лишь, что выпариваемый электролит, как и "царская водка", источает резкий ядовитый запах, таким образом, операции нельзя проводить в закрытых помещениях.



Для получения"царской водки" соляную и азотную кислоты следует смешивать в соотношении 1 к 2 соответственно. Тару, в которой производится смешивание, помещают под холодную воду. В эту смесь погружают золотосодержащие элементы. Оптимальная температура раствора - около 70 градусов. Травление занимает примерно 6 часов. За это время все прочие элементы растворятся в "царской водке", а выделенное золото останется на поверхности в виде кусочков тонкой плёнки, напоминающей фольгу. Чтобы превратить его в песок, можно использовать оксид железа, например, погрузить в раствор обычный гвоздь (хотя есть и другие способы).



После этого жидкость пропускают через фильтр из ткани с достаточно мелкими ячейками. Оставшийся на фильтре золотой песок промывают водой (желательно - дистиллированной). Поскольку золото плавится при температуре более 1000 градусов, для получения слитков оптимально использовать тигельную печь. Впрочем, подойдет и обычная газовая горелка. Порошок насыпают на жаростойкую поверхность, предварительно покрытую бурой. Чтобы пламя от горелки получилось рассеянным, на неё можно установить конфорку от газовой плиты.



Контакты - это не единственный доступный источник золота. Драгоценные металлы можно также извлекать из корпусов радиодеталей (микросхем, конденсаторов, диодов и т.д.), позолоченных часов, столовых приборов, бижутерии и сим-карт для сотовых телефонов. Но даже если ничего такого под рукой не имеется, не стоит отчаиваться. Выделить драгметалл можно, например, из гранита. Этот минерал зачастую содержит вкрапления пирита, в состав которого, в свою очередь, входит золото. Для его добычи вовсе не обязательно лезть в горы. Гранитом подсыпают шпалы железнодорожных и трамвайных путей. Собирать его удобнее ночью при помощи фонаря: камни, содержащие пирита, обладают характерным блеском. Их дробят кувалдой, а затем измельчают в песок обычным пестиком в ступке, после чего действуют по вышеописанной схеме.



Необходимо помнить, что при извлечении и, особенно, дальнейшей продаже золота могут возникнуть некоторые разногласия с законом, поэтому очень важно не переступать установленную грань.



Возможно, кто-то из пользователей может поделиться личным опытом аффинажа драгметаллов травлением или информацией о более эффективных средствах, чем описаны в статье? Было бы очень интересно послушать их мнение.



Автор: Animal79

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Золото всегда привлекало человека. На протяжении веков этот драгоценный металл остаётся символом богатства и успеха, а также универсальным платёжным средством. Традиционные способы его добычи - разработка приисков и промывка песка - известны всем. Поэтому многие удивятся, узнав, что зачастую золото в буквальном смысле слова лежит у нас под ногами, а для его получения иногда даже не нужно выходить из дома."Золотые россыпи" у многих из нас находятся прямо в квартире. Это, прежде всего, старые неисправные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны и прочая бытовая электроника. Например, в одном системном блоке содержится несколько грамм драгоценного металла. Чем старше техника, тем, как правило, больше в ней золота. Оно применяется, в частности, для изготовления контактов, обеспечивая их долговечность.Конечно, разъёмы не полностью состоят из драгоценного металла. На них наносится лишь позолота, которую нам и нужно снять. Сделать это в домашних условиях можно двумя способами: травления и электролиза. Рассмотрим подробнее первый вариант.Единственным реактивом, с которым золото вступает в реакцию, является смесь двух кислот: соляной и азотной (в просторечии - "царская водка"). Итак, на первом этапе нам понадобятся:Поскольку приобрести кислоты в чистом виде достаточно проблематично, их можно изготовить самому. Для этого потребуется выпаренный кислотный электролит, используемый в автомобильных аккумуляторах. Он должен вступить в реакцию с обычной поваренной солью (для получения соляной кислоты) и селитрой (для азотной). Более подробную информацию по этому вопросу можно легко найти в интернете, поэтому детально расписывать эту часть мы не будем в целях экономии времени. Отметим лишь, что выпариваемый электролит, как и "царская водка", источает резкий ядовитый запах, таким образом, операции нельзя проводить в закрытых помещениях.Для получения"царской водки" соляную и азотную кислоты следует смешивать в соотношении 1 к 2 соответственно. Тару, в которой производится смешивание, помещают под холодную воду. В эту смесь погружают золотосодержащие элементы. Оптимальная температура раствора - около 70 градусов. Травление занимает примерно 6 часов. За это время все прочие элементы растворятся в "царской водке", а выделенное золото останется на поверхности в виде кусочков тонкой плёнки, напоминающей фольгу. Чтобы превратить его в песок, можно использовать оксид железа, например, погрузить в раствор обычный гвоздь (хотя есть и другие способы).После этого жидкость пропускают через фильтр из ткани с достаточно мелкими ячейками. Оставшийся на фильтре золотой песок промывают водой (желательно - дистиллированной). Поскольку золото плавится при температуре более 1000 градусов, для получения слитков оптимально использовать тигельную печь. Впрочем, подойдет и обычная газовая горелка. Порошок насыпают на жаростойкую поверхность, предварительно покрытую бурой. Чтобы пламя от горелки получилось рассеянным, на неё можно установить конфорку от газовой плиты.Контакты - это не единственный доступный источник золота. Драгоценные металлы можно также извлекать из корпусов радиодеталей (микросхем, конденсаторов, диодов и т.д.), позолоченных часов, столовых приборов, бижутерии и сим-карт для сотовых телефонов. Но даже если ничего такого под рукой не имеется, не стоит отчаиваться. Выделить драгметалл можно, например, из гранита. Этот минерал зачастую содержит вкрапления пирита, в состав которого, в свою очередь, входит золото. Для его добычи вовсе не обязательно лезть в горы. Гранитом подсыпают шпалы железнодорожных и трамвайных путей. Собирать его удобнее ночью при помощи фонаря: камни, содержащие пирита, обладают характерным блеском. Их дробят кувалдой, а затем измельчают в песок обычным пестиком в ступке, после чего действуют по вышеописанной схеме.Необходимо помнить, что при извлечении и, особенно, дальнейшей продаже золота могут возникнуть некоторые разногласия с законом, поэтому очень важно не переступать установленную грань.Возможно, кто-то из пользователей может поделиться личным опытом аффинажа драгметаллов травлением или информацией о более эффективных средствах, чем описаны в статье? Было бы очень интересно послушать их мнение.Автор: Animal79Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

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