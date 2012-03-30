Управляемый счет Angel:149230 (AlfaForex)

Дата создания: 23.01.2017
Валюта счета: RUB
https://my.alfaforex.com/ru/public/p...?liquidation=0
Управляющий
Текущий капитал управляющего: 1500 RUB
Максимальная просадка за неделю: 5%
Максимальное кредитное плечо: 1:200
Инвестор
Минимальная инвестиция ПАММ: 6000 RUB
Вознаграждение управляющего: 40% (60% получает инвестор)
Анкета трейдера
Консервативная торговля.Ожидаемая доходность 10-30% в месяц.
Тип торговой системы: Анализ объемов.Ручная торговля.
Торгуемые инструменты: GBP/USD
Использование фикс. уровней SL: Да
Торговля интрадей. Только в одну сторону без всяких мартингейлов и прочей лабуды..