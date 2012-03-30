Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Управляемый счет Angel:149230 (AlfaForex)

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Старый Вчера, 23:48
#1
Интересующийся
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Белгород
Регистрация: 28.02.2014
Сообщений: 16
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Управляемый счет Angel:149230 (AlfaForex)
Дата создания: 23.01.2017
Валюта счета: RUB
https://my.alfaforex.com/ru/public/p...?liquidation=0


Управляющий
Текущий капитал управляющего: 1500 RUB
Максимальная просадка за неделю: 5%
Максимальное кредитное плечо: 1:200

Инвестор
Минимальная инвестиция ПАММ: 6000 RUB
Вознаграждение управляющего: 40% (60% получает инвестор)


Анкета трейдера
Консервативная торговля.Ожидаемая доходность 10-30% в месяц.
Тип торговой системы: Анализ объемов.Ручная торговля.
Торгуемые инструменты: GBP/USD
Использование фикс. уровней SL: Да
Торговля интрадей. Только в одну сторону без всяких мартингейлов и прочей лабуды..
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Евгений Шевчук 1409495990 вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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