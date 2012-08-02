Lonsdayl Любитель

Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 194 Благодарностей: 16 КП: 0.050

Откровения Джеффа Безоса насчет перспектив Amazon Alexa



Джефф Безос считает, что люди неправильно воспринимают голосовой помощник Alexa от Amazon.



Много людей, включая меня, заметили, что популярный виртуальный помощник от Amazon Alexa является гениальным в плане бизнеса. Ведь он позволяет с легкостью покупать физические и цифровые товары из так называемого "магазина всего".



Но в интервью Стивена Уитта, генеральный директор Amazon Джефф Безос в ответ на вопрос про помощника Echo Amazon опроверг идею о том, что компания поставила "свой собственный кассовый аппарат в каждом доме страны".



Безос говорит, что "суть не в этом", а в том, что "Alexa, в первую очередь, направлена на помощь в выполнении задач в домашнем хозяйстве, которые можно было бы исполнять с помощью голоса". Прямо сейчас, сообщает Безос, Echo используется для управления приложениями музыки и для домашней автоматизации с помощью смарт устройств.



Что касается покупок, Безос говорит, Alexa "хорош для постоянного заказа расходных материалов, для выбора которых нет необходимости делать множество действий. Но, большинство онлайн покупок требуют контакта с дисплеем". Таким образом, Amazon Echo напоминает доску для регулярного заказа расходных материалов у брендов.



Тем не менее, Amazon Alexa до сих пор находится в режиме тестирования, причем абсолютно разными способами. Люди ищут новые возможности для использования помощника в ежедневной жизни.



Это наблюдается ежедневно в реальной жизни. Компания по программному обеспечению Atlassian использует его в своих офисах, а другая компания Acumatica пытается применить Alexa для управления складом инвентаря.



Тем не менее, Безос опроверг слухи о больших ставках на Alexa в стратегии Amazon. Его видение покупок по-прежнему является стандартным, с длинным путем выбора и использованием экрана. Этими словами Безос подтвердил, что Amazon не работает над новым устройством Echo с экраном.



В конечном счете, Amazon по-прежнему занимает хорошие позиции благодаря Alexa, даже в сфере покупок. Кроме того, компания делает упор на музыку, запустив собственный сервис Amazon Prime Music, и нового конкурента для Spotify — Amazon Music Unlimited.



Несмотря на то, что каждый навык Alexa сейчас бесплатен, кажется неизбежным участь платного магазина функций. Кроме того, нет никаких причин, почему Amazon не сможет сделать свой собственный умный дом, совместимый с Alexa.



Перевод специально для mmgp.ru Джефф Безос считает, что люди неправильно воспринимают голосовой помощник Alexa от Amazon.Много людей, включая меня, заметили, что популярный виртуальный помощник от Amazon Alexa является гениальным в плане бизнеса. Ведь он позволяет с легкостью покупать физические и цифровые товары из так называемого "магазина всего".Но в интервью Стивена Уитта, генеральный директор Amazon Джефф Безос в ответ на вопрос про помощника Echo Amazon опроверг идею о том, что компания поставила "свой собственный кассовый аппарат в каждом доме страны".Безос говорит, что "суть не в этом", а в том, что "Alexa, в первую очередь, направлена на помощь в выполнении задач в домашнем хозяйстве, которые можно было бы исполнять с помощью голоса". Прямо сейчас, сообщает Безос, Echo используется для управления приложениями музыки и для домашней автоматизации с помощью смарт устройств.Что касается покупок, Безос говорит, Alexa "хорош для постоянного заказа расходных материалов, для выбора которых нет необходимости делать множество действий. Но, большинство онлайн покупок требуют контакта с дисплеем". Таким образом, Amazon Echo напоминает доску для регулярного заказа расходных материалов у брендов.Тем не менее, Amazon Alexa до сих пор находится в режиме тестирования, причем абсолютно разными способами. Люди ищут новые возможности для использования помощника в ежедневной жизни.Это наблюдается ежедневно в реальной жизни. Компания по программному обеспечению Atlassian использует его в своих офисах, а другая компания Acumatica пытается применить Alexa для управления складом инвентаря.Тем не менее, Безос опроверг слухи о больших ставках на Alexa в стратегии Amazon. Его видение покупок по-прежнему является стандартным, с длинным путем выбора и использованием экрана. Этими словами Безос подтвердил, что Amazon не работает над новым устройством Echo с экраном.В конечном счете, Amazon по-прежнему занимает хорошие позиции благодаря Alexa, даже в сфере покупок. Кроме того, компания делает упор на музыку, запустив собственный сервис Amazon Prime Music, и нового конкурента для Spotify — Amazon Music Unlimited.Несмотря на то, что каждый навык Alexa сейчас бесплатен, кажется неизбежным участь платного магазина функций. Кроме того, нет никаких причин, почему Amazon не сможет сделать свой собственный умный дом, совместимый с Alexa.

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