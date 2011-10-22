ПАММ-индекс iMinor (Ice-FX)

Решение администрации о включении УС в какой-либо из Индексов
Подчинение системе риск-менеджмента
Собственный капитал управляющего (КУ каждой мульти-копии счета, за вычетом бонусов) не менее 5000 USD.
Капитал управляющего (КУ, с учетом бонусов) каждой мульти-копии счета должен составлять не менее 5% от капитала инвесторов (КИ) соответствующей мульти-копии счета. **
В случае, если один из параметров не выполняется - управляющему дается две недели («защищенный период») на выполнение вышеизложенных требований.
Примечания:
* Критерии попадания в рейтинг могут быть изменены на усмотрение компании.
** Требование может быть уменьшено или упразднено, в случае, если представляет препятствие для набора капитализации компании.