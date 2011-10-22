Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ПАММ-индекс iMinor (Ice-FX)

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Старый Вчера, 23:43
#1
Форекс-блогер
 
Аватар JASumy
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.10.2011
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ПАММ-индекс iMinor (Ice-FX)
iMain

iMain с мультипликатором *2

iMain с мультипликатором *3

iMain с мультипликатором *4

iMain с мультипликатором *5

iMain с мультипликатором *6

Что такое мультипликатор?

Все сделки трейдера автоматически копируются с его «базового» Управляемого счета на все его Мульти-УС с определенным множителем. Инвестор может повысить ожидаемую доходность за счет повышения риска. Индекс с мультипликатором состоит из МультиУС


Состав индекса iMinor:
20% Alfa >> страница на Ice-FX.com
20% Asmodeux >> страница на Ice-FX.com
20% Helicon >> страница на Ice-FX.com
20% ForexCaptain >> страница на Ice-FX.com
20% Falcon >> страница на Ice-FX.com
Минимальная инвестиция: 100$

Размер макс. просадки (за ТП): 10%
Вознаграждение управляющих: 20%
Вознаграждение агента (с прибыли): 10%

Критерии попадания в Рейтинг Индексов *:
Решение администрации о включении УС в какой-либо из Индексов
Подчинение системе риск-менеджмента
Собственный капитал управляющего (КУ каждой мульти-копии счета, за вычетом бонусов) не менее 5000 USD.
Капитал управляющего (КУ, с учетом бонусов) каждой мульти-копии счета должен составлять не менее 5% от капитала инвесторов (КИ) соответствующей мульти-копии счета. **
В случае, если один из параметров не выполняется - управляющему дается две недели («защищенный период») на выполнение вышеизложенных требований.
Примечания:
* Критерии попадания в рейтинг могут быть изменены на усмотрение компании.
** Требование может быть уменьшено или упразднено, в случае, если представляет препятствие для набора капитализации компании.


Перейти на страницу индекса iMinor


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Последний раз редактировалось JASumy; Сегодня в 00:07.
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