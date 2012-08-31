Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,450 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Компания ConsenSys займется реализацией блокчейн-проектов в Дубае

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах. Bitcoin и Ethereum Форумы. Черный список сервисов криптовалют
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:26
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,507
Благодарностей: 570
КП: 0.356
Компания ConsenSys займется реализацией блокчейн-проектов в Дубае
Базирующаяся в Бруклине компания ConsenSys представила дорожную карту блокчейн-проектов, реализацией которых она займется в столице ОАЭ Дубае. Презентация документа состоялась в ходе стартовавшего в Дубае World Government Summit, пишет IBTimes.

Представленная дорожная карта получила название Blockchain, Hyperconnectivity, and the City of the Future и стала результатом совместной работы ConsenSys и технологического стратега Виная Гупта, сыгравшего ключевую роль в создании блокчейн-стратегии Дубая. Также он является основателем Hexayurt.Capital, венчурного фонда, основным направлением работы которого является так называемый Интернет соглашений (Internet of Agreements) – проект по созданию глобальных цепей поставок и логистики.

Помимо детального анализа сегодняшнего состояния технологии блокчейн, документ описывает как именно правительства и муниципальные власти могут ее использовать для создания умных городов, реализации инициатив в области Интернета вещей, улучшения медицинских услуг и транспортных систем, а также расширять охват финансовыми услугами.

В октябре 2016 года наследный принц Дубая шейх Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум объявил о начале реализации стратегического плана, согласно которому к 2020 году весь государственный документооборот эмирата будет записан в блокчейне. При этом конечной целью проекта станет предоставление создаваемой блокчейн-платформы другим городам во всем мире.

Ранее ConsenSys вошел в Dubai Future Accelerator, а также стал одним из организаторов виртуального хакатона блокчейн-разработчиков Blockchain Virtual GovHack. В настоящий момент компания находится в процессе открытия нового офиса в ОАЭ и намерена увеличить штат сотрудников.

World Government Summit в Дубае станет дискуссионной площадкой для более 3000 мировых лидеров, представителей правительственных структур, международных организаций и экспертов из 130 стран планеты. Послания участникам мероприятия направят 44-й президент США Барак Обама и президент Всемирного банка Джим Ен Ким, а в число спикеров вошли глава компании Tesla Элон Маск, соучредитель Uber Трэвис Каланик и исполнительный председатель LinkedIn Рид Хоффман.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Основатель ConsenSys: в 2017 году блокчейн будет задействован в страховании и ипотеке pilot10 Новости в банковской сфере и страховании 0 30.01.2017 09:37
Университет ИТМО и компания Acronis займутся разработкой блокчейн-проектов Сергей Горин Новости криптовалют 0 28.12.2016 17:18
ConsenSys и BlockApps поддерживают программу блокчейн акселератора Synechron clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 0 31.10.2016 19:11
Китайская компания Sinodata ищет партнёров для блокчейн-проектов clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 8 23.09.2016 15:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар VetalDed
Лишь космонавты со слабоумием долетят до Марса – ученые
От VetalDed в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар moskva
Нацбанк определился с программой развития финансового сектора Украины до 2020 года
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар RichShelest
Как нужно относиться к проигрышным сделкам
От RichShelest в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватара нет
Объединение двух кошельков Биткоин в один
От AspenGold в разделе «Bitcoin»
Аватара нет
Британский Минфин собрался превратить Лондон в мировой центр торговли виртуальными ва
От Николай - в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Room
Инвестиции - покупка стоматологической клиники
От Room в разделе «Прочие виды инвестиций»
.     
Пользователей
401,450
Тем
453,699
Сообщений
11,107,133

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube