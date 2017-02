Анна Чернобай Мастер

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,507 Благодарностей: 570 КП: 0.356

Компания ConsenSys займется реализацией блокчейн-проектов в Дубае



Представленная дорожная карта получила название Blockchain, Hyperconnectivity, and the City of the Future и стала результатом совместной работы ConsenSys и технологического стратега Виная Гупта, сыгравшего ключевую роль в создании блокчейн-стратегии Дубая. Также он является основателем Hexayurt.Capital, венчурного фонда, основным направлением работы которого является так называемый Интернет соглашений (Internet of Agreements) – проект по созданию глобальных цепей поставок и логистики.



Помимо детального анализа сегодняшнего состояния технологии блокчейн, документ описывает как именно правительства и муниципальные власти могут ее использовать для создания умных городов, реализации инициатив в области Интернета вещей, улучшения медицинских услуг и транспортных систем, а также расширять охват финансовыми услугами.



В октябре 2016 года наследный принц Дубая шейх Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум объявил о начале реализации стратегического плана, согласно которому к 2020 году весь государственный документооборот эмирата будет записан в блокчейне. При этом конечной целью проекта станет предоставление создаваемой блокчейн-платформы другим городам во всем мире.



Ранее ConsenSys вошел в Dubai Future Accelerator, а также стал одним из организаторов виртуального хакатона блокчейн-разработчиков Blockchain Virtual GovHack. В настоящий момент компания находится в процессе открытия нового офиса в ОАЭ и намерена увеличить штат сотрудников.



World Government Summit в Дубае станет дискуссионной площадкой для более 3000 мировых лидеров, представителей правительственных структур, международных организаций и экспертов из 130 стран планеты. Послания участникам мероприятия направят 44-й президент США Барак Обама и президент Всемирного банка Джим Ен Ким, а в число спикеров вошли глава компании Tesla Элон Маск, соучредитель Uber Трэвис Каланик и исполнительный председатель LinkedIn Рид Хоффман.



Источник Базирующаяся в Бруклине компания ConsenSys представила дорожную карту блокчейн-проектов, реализацией которых она займется в столице ОАЭ Дубае. Презентация документа состоялась в ходе стартовавшего в Дубае World Government Summit, пишет IBTimes.Представленная дорожная карта получила название Blockchain, Hyperconnectivity, and the City of the Future и стала результатом совместной работы ConsenSys и технологического стратега Виная Гупта, сыгравшего ключевую роль в создании блокчейн-стратегии Дубая. Также он является основателем Hexayurt.Capital, венчурного фонда, основным направлением работы которого является так называемый Интернет соглашений (Internet of Agreements) – проект по созданию глобальных цепей поставок и логистики.Помимо детального анализа сегодняшнего состояния технологии блокчейн, документ описывает как именно правительства и муниципальные власти могут ее использовать для создания умных городов, реализации инициатив в области Интернета вещей, улучшения медицинских услуг и транспортных систем, а также расширять охват финансовыми услугами.В октябре 2016 года наследный принц Дубая шейх Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум объявил о начале реализации стратегического плана, согласно которому к 2020 году весь государственный документооборот эмирата будет записан в блокчейне. При этом конечной целью проекта станет предоставление создаваемой блокчейн-платформы другим городам во всем мире.Ранее ConsenSys вошел в Dubai Future Accelerator, а также стал одним из организаторов виртуального хакатона блокчейн-разработчиков Blockchain Virtual GovHack. В настоящий момент компания находится в процессе открытия нового офиса в ОАЭ и намерена увеличить штат сотрудников.World Government Summit в Дубае станет дискуссионной площадкой для более 3000 мировых лидеров, представителей правительственных структур, международных организаций и экспертов из 130 стран планеты. Послания участникам мероприятия направят 44-й президент США Барак Обама и президент Всемирного банка Джим Ен Ким, а в число спикеров вошли глава компании Tesla Элон Маск, соучредитель Uber Трэвис Каланик и исполнительный председатель LinkedIn Рид Хоффман.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub __________________