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ОАО «РЖД» планирует крупные инвестиции в железнодорожную сеть Словении

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награды Волшебный горшочек 
ОАО «РЖД» планирует крупные инвестиции в железнодорожную сеть Словении


Правительство России совместно с ОАО «Российские железные дороги» собираются поддержать экономику Словении и вложиться в модернизацию сети железных дорог этой страны. Данное заявление сделал президент РФ сразу же после совещания с главой республики Борутом Пахором.

Российский лидер рассказал, что на данный момент ОАО «РЖД» уже прорабатывает варианты помощи Словении. По предварительным прогнозам, на общую модернизацию железных дорог этого государства понадобится приблизительно 1 млрд евро. И правительство РФ совместно с ОАО «РЖД» планируют предоставить эту сумму.

Со слов президента, поддержание дружеских отношений со Словенией очень важно для России. С данной страной поддерживают партнёрские отношения более 70 регионов РФ. Многие аграрные и фармацевтические компании представлены на территории России. В итоге, от модернизации сети железных дорог, выиграют, как словенцы, так и россияне.

Однако положительный настрой президента по данному вопросу не поддерживают многие эксперты. По их мнению, часть средств, которые пойдут на восстановление инфраструктуры другой страны, можно было бы вложить в местные железные дороги. Экономический эффект в этом случае был бы заметен не сразу, однако в перспективе подобное решение более оправдано.


Специально для mmgp.ru
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