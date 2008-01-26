Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Помогите с логотипом

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Все об удаленной работе (фрилансе). Теория и практика.
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Старый Вчера, 23:25
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 09.05.2010
Сообщений: 49
Благодарностей: 5
КП: 0.000
Помогите с логотипом
Здравствуйте, кто сможет помочь с логотипом для интернет магазина детской обуви и одежды?
сайт roola
Думал сделать что-нибудь, чтоб буквы "оо" были в виде глаз, но так же хотелось бы, чтобы присутствовала обувь
__________________
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alabas1st на форуме  
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