A1trade - a1trade.org - РЕФБЕК 100%

Предлагаю возврат 100% реферальных в проекте A1trade
Для активных людей и лидеров с командами предлагаю особые условия. Свяжитесь со мной по контактам ниже!
Условия получения рефбека, Вам необходимо:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф ссылке, которую можно получить написав в ЛС на форуме, в контактах ниже или перейти по реф ссылке находящейся в моей подписи.
Важно!!!
Если вы хотите стать моим рефералом, но заходили на сайт проекта по другим ссылкам (из тем на форумах, мониторов, писем, и т.д.), а если зашли, то нужно удалить старые куки. Как это сделать можно найти погуглив. Будьте внимательны!!!
2. После вклада заказываете рефбек в данной теме, напишите ваше имя внутри системы, сумму вклада, название проекта на платформе
и номер кошелька для выплаты рефбека.
3. Отписаться в этой теме о подтверждении факта получения Вами рефбека от меня(с номером транзакции).А так же оставить свой отзыв!
4. Запрос рефбека возможен в течение 48 часов после вклада, заявки оставленные позже этого срока обрабатываться не будут.
5. Реферальные комиссии не полученые мною в следствии "СКАМА" проэкта,выплачиватся не будут.
Мой депозит в проекте: 500$
Обсуждение проекта в теме на форуме
Контакты для связи:
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Skype - qppykt_88
VK - https://vk.com/qppykt88
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добавлено через 2 минуты
Актуально !)