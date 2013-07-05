Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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A1trade - a1trade.org - РЕФБЕК 100%

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Предложения по страховке и возврату реферальной комиссии. Не создавайте темы только лишь с предложением зарегистрироваться под вами.
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Старый Вчера, 23:08
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Одесса
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 408
Благодарностей: 76
КП: 0.119
A1trade - a1trade.org - РЕФБЕК 100%
Предлагаю возврат 100% реферальных в проекте A1trade


Для активных людей и лидеров с командами предлагаю особые условия. Свяжитесь со мной по контактам ниже!

Условия получения рефбека, Вам необходимо:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф ссылке, которую можно получить написав в ЛС на форуме, в контактах ниже или перейти по реф ссылке находящейся в моей подписи.


Важно!!!
Если вы хотите стать моим рефералом, но заходили на сайт проекта по другим ссылкам (из тем на форумах, мониторов, писем, и т.д.), а если зашли, то нужно удалить старые куки. Как это сделать можно найти погуглив. Будьте внимательны!!!

2. После вклада заказываете рефбек в данной теме, напишите ваше имя внутри системы, сумму вклада, название проекта на платформе и номер кошелька для выплаты рефбека.

3. Отписаться в этой теме о подтверждении факта получения Вами рефбека от меня(с номером транзакции).А так же оставить свой отзыв!

4. Запрос рефбека возможен в течение 48 часов после вклада, заявки оставленные позже этого срока обрабатываться не будут.

5. Реферальные комиссии не полученые мною в следствии "СКАМА" проэкта,выплачиватся не будут.



Мой депозит в проекте: 500$

Обсуждение проекта в теме на форуме

Контакты для связи:
Личка на форуме
Skype - qppykt_88
VK - https://vk.com/qppykt88
Чат в Telegram

добавлено через 2 минуты
Актуально !)
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A1Trade рефбек 100% в этой теме
Последний раз редактировалось qpPyKTb; Вчера в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
qpPyKTb на форуме  
Старый Вчера, 23:30
#2
Премиум
 
Аватар Aes Dana 314914817
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 1,066
Благодарностей: 295
КП: 0.000
Re: A1trade - a1trade.org - РЕФБЕК 100%
"Спортивный интерес": какие такие "особые условия" вы предлагаете для лидеров? Возможно я пересмотрю "свою политику" касаемо проекта!
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Aes Dana 314914817 на форуме  
Старый Вчера, 23:56
#3
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Одесса
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.09.2016
Сообщений: 408
Благодарностей: 76
КП: 0.119
Автор темы Re: A1trade - a1trade.org - РЕФБЕК 100%
Напишите мне в ВК или скайп пообщаемся
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A1Trade рефбек 100% в этой теме
qpPyKTb на форуме  
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