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Кабельное, спутниковое и IP-телевидение может исчезнуть

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Старый Вчера, 23:05
#1
Премиум
 
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Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 2,491
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Кабельное, спутниковое и IP-телевидение может исчезнуть
Аналитические компании заговорили о том, что с распространением технологии 5G и внедрением в нее телевидения, она станет главными конкурентами против всех разновидностей современных телевизионных сетей.

Прогнозы экспертов о будущем сетей 5G все чаще говорят о возможностях гигабитных скоростей в широкополосном доступе. Ранее было мало информации о разработках альтернативного телевидения на базе технологии 5G. Тем не менее, сегодня ведутся интенсивные исследования в этом направлении. Компания Strategy Analytics обнародовала доклад, в котором идет речь о том, что технология 5G в сочетании с другими техническими совершенствованиями и инновациями, позволит провайдерам обеспечивать работу новых служб, которые станут аналогом традиционного телевидения.

Крупнейшие игроки на рынке телекоммуникационных услуг среди которых Verizon, Deutsche Telekom, SK Telecom, AT&T, BT и другие операторы активно изучают способы использования технологии 5G. И уже сегодня большинство экспертов сходятся во мнении, что одной из главных особенностей технологии 5G, станет именно возможность транслирования телевизионного контента на скорости около 1 Гбит/сек.

Сью Радд – глава отдела по исследованию работы операторов компании Strategy Analytics заявил, что тестирование проведенное крупнейшими провайдерами говорит о том, что со временем технология 5G начнет обеспечивать поставку телевизионного контента во все даже самые отдаленные уголки планеты. Однако для начала предстоит длительная проверка качества работы высокосортной сети в условиях широкого распространения. При этом эксперты утверждают, что именно количество потребителей телевидения от 5G, станет решающим фактором, от которого будет зависеть успешность или неудача самого бизнеса связанного с технологией 5G.

Дэвид Мёрсер – вице-президент Strategy Analytics утверждает, что внедрение 5G телевидения станет новым витком в развитии медиа, телекоммуникаций, и прочих услуг беспроводной и фиксированной связи.

Как бы там ни было, сети пятого поколения имеют все шансы полностью изменить рынок услуг беспроводной коммуникации. Учитывая то, как технологии 3G и 4G привели к бурному развитию и трансформации мобильных устройств, и сервисов, мы пока не можем в полной мере предсказать, к чему приведет распространение сетей 5G.



Специально для mmgp.ru
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Invention на форуме  
Старый Вчера, 23:26
#2
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 800
Благодарностей: 136
КП: 0.172
Re: Кабельное, спутниковое и IP-телевидение может исчезнуть
Может там, где тестируют сети с пропускной способностью в 500Тб, и исчезнут , но у нас такое будет еще не скоро.
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simon4 вне форума  
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