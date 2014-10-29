Кабельное, спутниковое и IP-телевидение может исчезнуть

Аналитические компании заговорили о том, что с распространением технологии 5G и внедрением в нее телевидения, она станет главными конкурентами против всех разновидностей современных телевизионных сетей.
Прогнозы экспертов о будущем сетей 5G все чаще говорят о возможностях гигабитных скоростей в широкополосном доступе. Ранее было мало информации о разработках альтернативного телевидения на базе технологии 5G. Тем не менее, сегодня ведутся интенсивные исследования в этом направлении. Компания Strategy Analytics обнародовала доклад, в котором идет речь о том, что технология 5G в сочетании с другими техническими совершенствованиями и инновациями, позволит провайдерам обеспечивать работу новых служб, которые станут аналогом традиционного телевидения.
Крупнейшие игроки на рынке телекоммуникационных услуг среди которых Verizon, Deutsche Telekom, SK Telecom, AT&T, BT и другие операторы активно изучают способы использования технологии 5G. И уже сегодня большинство экспертов сходятся во мнении, что одной из главных особенностей технологии 5G, станет именно возможность транслирования телевизионного контента на скорости около 1 Гбит/сек.
Сью Радд – глава отдела по исследованию работы операторов компании Strategy Analytics заявил, что тестирование проведенное крупнейшими провайдерами говорит о том, что со временем технология 5G начнет обеспечивать поставку телевизионного контента во все даже самые отдаленные уголки планеты. Однако для начала предстоит длительная проверка качества работы высокосортной сети в условиях широкого распространения. При этом эксперты утверждают, что именно количество потребителей телевидения от 5G, станет решающим фактором, от которого будет зависеть успешность или неудача самого бизнеса связанного с технологией 5G.
Дэвид Мёрсер – вице-президент Strategy Analytics утверждает, что внедрение 5G телевидения станет новым витком в развитии медиа, телекоммуникаций, и прочих услуг беспроводной и фиксированной связи.
Как бы там ни было, сети пятого поколения имеют все шансы полностью изменить рынок услуг беспроводной коммуникации. Учитывая то, как технологии 3G и 4G привели к бурному развитию и трансформации мобильных устройств, и сервисов, мы пока не можем в полной мере предсказать, к чему приведет распространение сетей 5G.
Специально для mmgp.ru