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За хранение санкционных продуктов будет грозить административная ответственность

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Старый Вчера, 23:02
#1
Мастер
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 2,744
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награды Волшебный горшочек 
За хранение санкционных продуктов будет грозить административная ответственность


Роспотребнадзор собирается устранить пробел в законодательстве и штрафовать за ввоз и транспортировку по территории РФ санкционных продуктов. Если данное правонарушение совершит обычный гражданин страны, то ему будет грозить штраф до 5 тысяч руб., если индивидуальный предприниматель, то ему придётся раскошелится на 50 тысяч рублей, а если юридическое лицо – то 100 тысяч рублей. При этом, сам товар будет также конфискован.

Напомним, что на данный момент административная ответственность по статье КоАП грозит исключительно тем лицам, который занимаются продажей санкционных товаров.

Как отмечают юристы, на данный момент уже существует практика, согласно которой штраф накладывается на людей, совершающих ввоз в Россию запрещённых продуктов. Однако, для того, чтобы привлечь их к ответственности, необходимо подать заявление в суд, подготовить соответствующие документы и выиграть само дело. В итоге, это занимает огромное количество времени и сил. В случае принятия новых поправок, этот процесс ускорится в разы. Кроме этого, общее количество ввозимых в страну санкционных товаров также сократится, т.к. теперь многие просто перестанут этим заниматься ввиду больших штрафов.

Кроме этого, юристы полагают, что правительство просто оказалось не готово к таким продолжительным контрсанкциям, и механизм обращения с санкционными товарами просто не был полностью продуман. В итоге, они стараются в срочном порядке принять хоть какие-то поправки к действующим законам, чтобы упростить процедуру отъёма санкционных продуктов.

Также, по мнению экспертов, введение официальных штрафов, будет являться законным способом пополнения бюджета страны, который в последнее время постоянно испытывает дефицит средств.


Специально для mmgp.ru
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alex13r на форуме  
Старый Вчера, 23:31
#2
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 800
Благодарностей: 136
КП: 0.172
Re: За хранение санкционных продуктов будет грозить административная ответственность
И что будут бегать проверять что у тебя в холодильнике «живет» или опять «доносить» будут?
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simon4 вне форума  
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