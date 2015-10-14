Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Moneymonster.biz - Moneymonster

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:33
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 123
Благодарностей: 33
КП: 0.000
Moneymonster.biz - Moneymonster
Я не являюсь админом. Тема создана для ознакомления и не является призывом к действиям.

Старт 03.02.2017 г., в 19:00 по МСК


MONEYMONSTER





О компании
Цитата:
Money Monster - это инвестиционная площадка, под управлением командой профессионалов, считающей себя по истине финансовыми монстрами. Богатый опыт работы в сфере инвестиционных программ и финансовых площадок, позволяет нашей команде напрямую влиять на срок и продолжительность жизни, того или иного HYIP проекта, что так важно для любого инвестора!
Хватит терять деньги! Money Monster покажет и докажет, что инвестиции в высокодоходные инвестиционные проекты, бывают не только прибыльны, но и безопасны! Money Monster - на страже Ваших финансов, ведь репутация для нашей команды превыше всего!


Тарифы

120%
Сумма депозита:Min: $1, Max: $1000, Срок депозита: 10 дней, выплаты каждые:24 часа (депозит включен)
130%
Сумма депозита:Min: $25, Max: $750, Срок депозита: 10 дней, выплаты каждые:24 часа (депозит включен)
140%
Сумма депозита:Min: $100, Max: $500, Срок депозита: 10 дней, выплаты каждые:24 часа (депозит включен)
150%
Сумма депозита:Min: $250, Max: $500, Срок депозита: 10 дней, выплаты каждые:24 часа (депозит включен)

Партнерское вознаграждение
С тарифа 120% - 10% от партнера
С тарифа 130% - 7% от партнера
С тарифа 140% - 5% от партнера
С тарифа 150% - 3% от партнера

Платежные системы
Payeer и Perfect Money

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:38
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