Moneymonster.biz - Moneymonster

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Старт 03.02.2017 г., в 19:00 по МСК
MONEYMONSTER
О компании
Тарифы
120%
Цитата:
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Money Monster - это инвестиционная площадка, под управлением командой профессионалов, считающей себя по истине финансовыми монстрами. Богатый опыт работы в сфере инвестиционных программ и финансовых площадок, позволяет нашей команде напрямую влиять на срок и продолжительность жизни, того или иного HYIP проекта, что так важно для любого инвестора!
Хватит терять деньги! Money Monster покажет и докажет, что инвестиции в высокодоходные инвестиционные проекты, бывают не только прибыльны, но и безопасны! Money Monster - на страже Ваших финансов, ведь репутация для нашей команды превыше всего!
Сумма депозита:Min: $1, Max: $1000, Срок депозита: 10 дней, выплаты каждые:24 часа (депозит включен)
130%
Сумма депозита:Min: $25, Max: $750, Срок депозита: 10 дней, выплаты каждые:24 часа (депозит включен)
140%
Сумма депозита:Min: $100, Max: $500, Срок депозита: 10 дней, выплаты каждые:24 часа (депозит включен)
150%
Сумма депозита:Min: $250, Max: $500, Срок депозита: 10 дней, выплаты каждые:24 часа (депозит включен)
Партнерское вознаграждение
С тарифа 120% - 10% от партнера
С тарифа 130% - 7% от партнера
С тарифа 140% - 5% от партнера
С тарифа 150% - 3% от партнера
Платежные системы
Payeer и Perfect Money
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