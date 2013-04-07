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моя инвестиция дала мне 400% в год

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Старый Сегодня, 21:15
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.04.2013
Сообщений: 97
Благодарностей: 4
КП: 0.037
моя инвестиция дала мне 400% в год
Все забыли про такой простой и с малыми рисками способ инвестирования для молодых людей до 30 лет. Опишу ниже на личном примере.

Я нашел компанию, кантору, которая отправляет людей на работу заграницу. Все легально, поиск работы, контракт виза на 1,5 года.
Пришлось поступить в универ на спец. факультет, проучиться пол года, получить контракт и поехать на работу заграницу.
В итоге потратил, или можна сказать вложил в свое развитие 3000$, а за первый год заработал 12000$. Потом еще пол года. А далее контракт продлил и еще. В общем 3,5 года уже.
Разве это не инвестиция в свое будущее?
Я бы так никогда бы не заработал на квартиру, авто и отдых заграницей.

Думаю у каждого есть такая возможность, если молодой.
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Dmitruz вне форума  
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