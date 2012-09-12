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ЕС потребует от Британии 57 миллиардов евро за Brexit - СМИ

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награды Волшебный горшочек 
ЕС потребует от Британии 57 миллиардов евро за Brexit - СМИ
В Европейском Союзе планируют требовать от Великобритании 57 млрд евро ($60 млрд) в рамках переговоров о выходе страны из состава блока.

На переговорах относительно выхода Британии из блока главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье планирует установить сумму 57 млрд евро ($60 млрд) для Британии.

Точная цифра скорее всего была согласована на встрече в понедельник, во время которой Франция и Германия заявляли о сумме в 70 млрд евро.

Сообщается, что Великобритания взяла на себя обязательство выплатить десятки миллиардов евро на проекты Евросоюза до 2020 года, а также на пенсии чиновников.

Согласно достигнутой договоренности, любые дальнейшие торговые переговоры между ЕС и Британией могут начаться только тогда, когда окончательно будет выплачена сумма.

Однако в Британии надеются, что предстоящее торговое соглашение с ЕС может быть согласовано параллельно.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет договориться с Великобританией о формуле для расчета, сколько страна будет должна блоку после Brexit, и не собирается определять конкретную сумму заранее.

По материалам Економічна Правда
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